Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

Какие кухонные приборы нельзя ставить рядом с плитой: тостер, чайник, микроволновая печь, аэрофритюрница и блендер могут выйти из строя.

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Какие приборы нельзя оставлять рядом с варочной поверхностью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какую технику нельзя ставить рядом с плитой

Почему тостер и чайник опасно держать рядом с плитой

Как защитить кухонные приборы от перегрева

Размещение мелкой бытовой техники вплотную к варочной поверхности - распространенная ошибка, которая может привести к поломке приборов или даже вызвать пожар. Большинство кухонных приборов имеют чувствительные электронные компоненты, проводку и пластиковые детали, которые могут деформироваться под воздействием высоких температур, жира и пара. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Southern Living, эксперты призывают держать рабочую зону вокруг плиты свободной и называют пять устройств, которые стоит переставить подальше от варочной поверхности.

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Тостер лучше переставить подальше от плиты

Высокая температура может повредить пластиковые элементы и внутреннюю электронику тостера. Кроме того, внутрь прибора легко попадают брызги горячего жира. При следующем включении смесь накопившегося жира и сухих хлебных крошек может воспламениться.

Поэтому тостер не стоит оставлять непосредственно возле варочной поверхности, особенно если во время приготовления пищи на него регулярно попадают пар или жир.

Кофеварка и электрочайник - опасное соседство

Близкое расположение этих приборов к плите создает риск бытовых травм. Даже несколько капель воды из чайника или кофеварки, попав на раскаленную сковороду с маслом, могут вызвать сильное разбрызгивание жира и привести к серьезным ожогам.

Кроме того, электрические приборы не следует держать там, где на них постоянно воздействуют пар, брызги воды и высокая температура. Безопаснее разместить чайник и кофеварку на отдельном сухом участке кухонной столешницы.

Видео о том, какие есть плюсы и минусы встраиваемой техники на кухне, можно посмотреть здесь:

Микроволновую печь не стоит ставить вплотную к плите

Хотя микроволновые печи часто монтируют над варочной поверхностью, ставить настольные модели непосредственно возле плиты опасно. Сильный нагрев сбоку может повредить или расплавить пластиковый корпус.

Кроме того, возле микроволновой печи всегда должно оставаться достаточно свободного места, чтобы безопасно поставить горячую посуду, которую только что достали из печи. Это также снижает риск случайно обжечься во время приготовления пищи.

Аэрофритюрнице требуется свободное пространство

Аэрофритюрнице требуется не менее 13–15 см свободного пространства вокруг себя для надлежащего отвода тепла и пара. Если вентиляционные отверстия прибора загрязнятся жиром с плиты или будут перекрыты другими предметами, устройство может быстро перегреться и выйти из строя.

Именно поэтому аэрофритюрницу лучше размещать на отдельной поверхности, подальше от зоны приготовления пищи. Важно также не перекрывать вентиляционные отверстия во время работы прибора.

Блендер не любит открытого тепла

Пластиковые кнопки и корпус блендера могут легко деформироваться под воздействием открытого источника тепла. Кроме того, использовать блендер рядом с работающей плитой рискованно: если крышка чаши закрыта недостаточно плотно, её содержимое может выплеснуться на горячую поверхность.

Поэтому блендер лучше использовать на чистом и сухом участке столешницы, подальше от источников тепла и горячих поверхностей.

Почему пространство возле плиты должно оставаться свободным

Для безопасности и удобства во время приготовления пищи не стоит загромождать рабочую зону вокруг плиты бытовой техникой. Свободное пространство защищает приборы от жира, пара и перегрева, а также оставляет достаточно места для безопасной работы с горячей посудой.

Такое расположение помогает снизить риск повреждения техники, ожогов и других опасных ситуаций во время приготовления пищи.

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Об источнике: SouthernLiving SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировании домов и садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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