Обычная ложка может стать простым помощником в уходе за стиральной машиной. Как правильно оставлять люк открытым и избавиться от лишней влаги.

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Зачем класть ложку в барабан стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему белье после стирки начинает неприятно пахнуть

Как ложка помогает сушить белье в стиральной машине

Какие части техники нужно регулярно чистить

Со временем белье после стирки может приобретать неприятный запах сырости или грязи. Причина может заключаться не в стиральном порошке, а в отсутствии надлежащего ухода за стиральной машиной. Влага, остатки моющих средств и грязь постепенно накапливаются внутри техники, создавая благоприятные условия для появления плесени и неприятного запаха. Решить проблему поможет простой бытовой трюк с ложкой. Главред расскажет подробнее.

По информации издания Okdiario, одним из основных источников плесени могут быть вода, грязь и накипь, остающиеся в резиновом уплотнителе (манжете) дверцы. Именно в складках резины часто скапливаются остатки воды, волосы, ворсинки и частицы моющих средств. Если сразу после стирки плотно закрыть люк, влага будет оставаться внутри и создавать благоприятную среду для размножения бактерий и появления плесени.

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Простой лайфхак с ложкой

После завершения стирки не стоит сразу плотно закрывать дверцу машины. Чтобы между люком и корпусом оставался небольшой зазор, в резиновый уплотнитель можно вставить деревянную или пластиковую ложку. Она будет удерживать дверцу слегка приоткрытой, благодаря чему воздух будет свободно циркулировать внутри.

Такой простой приём помогает влаге быстрее испаряться, а барабану и манжете - лучше просыхать после каждого цикла. Это особенно важно, если стиральная машина установлена в помещении с повышенной влажностью или используется часто. В то же время после стирки желательно оставлять открытым и отсек для моющего средства, чтобы остатки воды также могли высохнуть.

Видео о том, чем стирать выгоднее, можно посмотреть здесь:

Как правильно ухаживать за манжетой

Одного только проветривания недостаточно, если на резиновом уплотнителе уже скопились грязь, ворс или остатки моющих средств. После каждой стирки манжету следует протирать сухой или слегка влажной тряпкой, уделяя особое внимание складкам. Именно там чаще всего остается вода и скапливается мусор.

Периодически уплотнитель нужно более тщательно очищать от загрязнений. Если на резине уже появились тёмные пятна или характерный запах, простого протирания может быть недостаточно - в таком случае следует провести полноценную очистку в соответствии с рекомендациями производителя стиральной машины.

Глубокая очистка барабана

Для профилактики неприятного запаха важно регулярно очищать не только манжету, но и внутренние части стиральной машины. Для этого можно запустить пустой цикл очистки барабана или специальную программу, если она предусмотрена производителем.

Не стоит без проверки инструкции смешивать разные чистящие средства. В частности, уксус и пищевая сода при одновременном использовании в значительной степени нейтрализуют друг друга, поэтому эффективнее применять средства, рекомендованные производителем конкретной модели.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Не забывайте о сливной сетке

Еще одно место, требующее регулярной очистки, - сливной фильтр. В нем скапливаются ворс, волосы, монеты и другой мелкий мусор, который попадает в машину вместе с бельем. Из-за загрязнённого фильтра вода может хуже отводиться, а внутри техники может появиться неприятный запах.

Перед очисткой фильтра стиральную машину необходимо отключить от электросети. Под её нижнюю часть следует подложить ткань или невысокую ёмкость, так как при откручивании фильтра может вытечь остаточная вода. После этого деталь нужно осторожно выкрутить, удалить ворс и мусор и промыть под проточной водой.

Регулярный уход за манжетой, барабаном и фильтром поможет поддерживать стиральную машину в чистоте и снизить риск появления затхлого запаха на свежевыстиранном белье.

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Об источнике: OKDIARIO OKDIARIO.com - испанский цифровой новостной портал, основанный журналистом Эдуардо Инда в 2015 году. Сайт публикует материалы о политике, экономике, спорте, обществе, технологиях и шоу-бизнесе, а также новости в формате "последней минуты". Портал является одним из самых популярных онлайн-СМИ Испании и ориентирован на массовую аудиторию. При этом OKDIARIO неоднократно становился объектом критики и судебных споров из-за публикации спорных или недостоверных материалов.

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