Стиральная машина будет чистой и без запаха: сколько соды нужно насыпать в барабан

Часть производителей прямо запрещает засыпать соду в барабан, и пренебречь этой оговоркой означает рисковать ремонтом.

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Как правильно чистить стиральную машину содой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как почистить стиральную машину содой в домашних условиях

Когда категорически нельзя использовать соду

Что делать с лотком после завершения цикла

Половина стакана пищевой соды в барабан и цикл стирки при максимальной температуре - так выглядит базовая домашняя чистка стиральной машины-автомата. Однако это сработает не со всей техникой: некоторые бренды прямо запрещают такое средство, а нарушение запрета может привести к повреждению устройства, пишет Slashgear.

Проверить эти ограничения стоит ещё до первой попытки. Информация о разрешённых и запрещённых средствах обычно содержится в инструкции по эксплуатации, и именно она должна быть главным ориентиром, а не советы из интернета.

Если производитель не высказывает никаких предостережений, порядок действий минимален. Соду засыпают непосредственно в барабан, после чего запускают самую горячую программу стирки. За время цикла средство нейтрализует неприятный запах и растворяет грязь, которая накапливается внутри после каждого использования техники.

Завершающий этап часто игнорируют, хотя именно он определяет результат. После остановки программы дверцу нужно оставить открытой, лоток для геля и кондиционера - вынуть, а технике дать полностью высохнуть изнутри.

Почему сода вообще работает

Специалисты не называют её универсальным средством. Эффект объясняется химическим составом продукта: в воде происходит слабощелочная реакция, которая размягчает различные отложения и одновременно нейтрализует посторонние запахи. Дополнительный аргумент в пользу этого метода - совместимость с большинством моделей бытовой техники.

Альтернативный вариант домашнего ухода - уксус, о котором УНИАН рассказывал ранее.

Сода как добавка к порошку

Бытовой лайфхак давно перекочевал в промышленную химию. Некоторые производители стиральных порошков добавляют пищевую соду непосредственно в состав своих средств - для нейтрализации запахов и смягчения воды.

Более того, они сами советуют добавлять полстакана этого ингредиента в барабан во время стирки, чтобы усилить действие основного средства. Самостоятельно стирать вещи содой всё же не стоит: эту функцию выполняют гель или порошок, тогда как сода остаётся лишь вспомогательным компонентом.

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