Простой трюк со стиралкой: копеечное средство — и машинка сияет чистотой

- Раскрыт способ очистки стиральной машины с помощью подручных средств
- Один метод избавит от неприятных запахов и освежит технику
В сети набирает популярность необычный способ очистки стиральной машины с помощью подручных средств.
Предлагается взять лимон, разрезать его пополам, нанести немного зубной пасты и отправить всё это в барабан, после чего запустить короткий цикл, пишет Express.
Считается, что такой метод помогает избавиться от неприятных запахов и освежить технику.
Однако специалисты относятся к этому лайфхаку скептически. Они объясняют, что в таком виде лимон не даёт достаточной концентрации кислоты для эффективной очистки, а зубная паста, оказавшись в воде, теряет свои свойства. Более того, остатки фрукта могут просто остаться внутри машины и создать дополнительные загрязнения.
Вместо этого эксперты советуют более надёжные и проверенные способы ухода. Например, можно периодически запускать стирку на высокой температуре с добавлением уксуса или пищевой соды — это помогает удалить налёт и устранить запахи.
Также подойдут специальные средства для очистки стиральных машин или даже таблетки для посудомоек, которые эффективно справляются с бактериями и остатками загрязнений.
Главное правило — регулярно проводить такую очистку и использовать горячие режимы, чтобы предотвратить появление плесени и сохранить свежесть внутри барабана.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
