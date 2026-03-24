Простой трюк со стиралкой: копеечное средство — и машинка сияет чистотой

Алексей Тесля
24 марта 2026, 20:36
Простой метод помогает избавиться от неприятных запахов и освежить технику.
стиральная машина
Как отчистить стиральную машину

Важное:

  • Раскрыт способ очистки стиральной машины с помощью подручных средств
  • Один метод избавит от неприятных запахов и освежит технику

В сети набирает популярность необычный способ очистки стиральной машины с помощью подручных средств.

Предлагается взять лимон, разрезать его пополам, нанести немного зубной пасты и отправить всё это в барабан, после чего запустить короткий цикл, пишет Express.

Считается, что такой метод помогает избавиться от неприятных запахов и освежить технику.

Однако специалисты относятся к этому лайфхаку скептически. Они объясняют, что в таком виде лимон не даёт достаточной концентрации кислоты для эффективной очистки, а зубная паста, оказавшись в воде, теряет свои свойства. Более того, остатки фрукта могут просто остаться внутри машины и создать дополнительные загрязнения.

Вместо этого эксперты советуют более надёжные и проверенные способы ухода. Например, можно периодически запускать стирку на высокой температуре с добавлением уксуса или пищевой соды — это помогает удалить налёт и устранить запахи.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика
/ Главред

Также подойдут специальные средства для очистки стиральных машин или даже таблетки для посудомоек, которые эффективно справляются с бактериями и остатками загрязнений.

Главное правило — регулярно проводить такую очистку и использовать горячие режимы, чтобы предотвратить появление плесени и сохранить свежесть внутри барабана.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

