Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки

Многие украинцы до сих пор убеждены: чем больше порошка, тем чище одежда. На самом деле это миф. Специалисты по обслуживанию стиральных машин отмечают, что чрезмерное количество средства не только не улучшает результат, но и вредит тканям и самой технике, пишет ТСН.
Сколько порошка нужно на одну стирку
Современные моющие средства значительно более концентрированные, чем десять лет назад. Поэтому даже небольшая доза обеспечивает качественную стирку:
- 30-40 г - для слабо загрязненных вещей;
- 50-70 г - для среднего уровня загрязнения;
- до 80 г - максимум для очень грязной одежды.
Эксперты отмечают: большинство людей насыпает почти вдвое больше, чем нужно.
Чем опасен избыток порошка
- Осадок на тканях делает вещи жесткими и неприятными на запах.
- Липкий налет в барабане провоцирует грибок и запах плесени.
- Чрезмерная пена перегружает двигатель и систему слива, что может привести к поломке.
- Лишний расход: дополнительная порция не добавляет эффективности, но увеличивает расход.
Как определить норму порошка "на глаз"
Специалисты советуют пользоваться колпачком или мерной ложкой, идущей в комплекте с порошком. На упаковке есть пометка "standard" - это оптимальная доза для 4-5 кг белья. Если вещи очень грязные, можно добавить половину этой нормы, но не более.
Когда стоит уменьшить дозу стирального средства
Меньше порошка нужно в случаях:
- мягкая вода, которая дает больше пены;
- деликатные ткани, требующие минимум химии;
- быстрые программы стирки, которые не успевают смыть средство;
- использование жидких гелей, которые являются более концентрированными.
Таким образом, правильная доза стирального порошка - залог чистой одежды, долговечности техники и экономии средств.
