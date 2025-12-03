Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки

Современные моющие средства гораздо более концентрированные, чем были 10 лет назад.

Сколько надо порошка на одну стирку / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Избыток стирального порошка вредит тканям и технике

Оптимальная доза: 30-40 г для легкой грязи

Лишняя порция не добавляет эффективности, но провоцирует грибок, неприятный запах и лишние расходы

Многие украинцы до сих пор убеждены: чем больше порошка, тем чище одежда. На самом деле это миф. Специалисты по обслуживанию стиральных машин отмечают, что чрезмерное количество средства не только не улучшает результат, но и вредит тканям и самой технике, пишет ТСН.

Сколько порошка нужно на одну стирку

Современные моющие средства значительно более концентрированные, чем десять лет назад. Поэтому даже небольшая доза обеспечивает качественную стирку:

30-40 г - для слабо загрязненных вещей;

50-70 г - для среднего уровня загрязнения;

до 80 г - максимум для очень грязной одежды.

Эксперты отмечают: большинство людей насыпает почти вдвое больше, чем нужно.

Чем опасен избыток порошка

Осадок на тканях делает вещи жесткими и неприятными на запах.

Липкий налет в барабане провоцирует грибок и запах плесени.

Чрезмерная пена перегружает двигатель и систему слива, что может привести к поломке.

Лишний расход: дополнительная порция не добавляет эффективности, но увеличивает расход.

Как определить норму порошка "на глаз"

Специалисты советуют пользоваться колпачком или мерной ложкой, идущей в комплекте с порошком. На упаковке есть пометка "standard" - это оптимальная доза для 4-5 кг белья. Если вещи очень грязные, можно добавить половину этой нормы, но не более.

Когда стоит уменьшить дозу стирального средства

Меньше порошка нужно в случаях:

мягкая вода, которая дает больше пены;

деликатные ткани, требующие минимум химии;

быстрые программы стирки, которые не успевают смыть средство;

использование жидких гелей, которые являются более концентрированными.

Таким образом, правильная доза стирального порошка - залог чистой одежды, долговечности техники и экономии средств.

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине.

