Одежда высохнет в помещении быстрее, если после стирки сделать один простой трюк

Зимой сушить одежду в помещении сложно, но специалисты поделились простыми советами, которые помогут ускорить этот процесс без сушильной машины.

Как быстро высушить одежду без сушильной машины - лайфхак / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Что сделать, чтобы одежда высохла быстрее

Как сушить одежду в холодное время года

Высушить одежду после стирки в холодное время года - тот еще квест, если нет сушильной машины. Влажная одежда может негативно влиять на состояние квартиры, ведь во время ее сушки образуется конденсат, что со временем приводит к появлению плесени. Главред нашел полезный трюк, благодаря которому одежда высохнет значительно быстрее и без лишних усилий.

Специалисты предлагают просто быстро встряхнуть одежду, когда вынимаете ее из стиральной машины. В сочетании с дополнительным циклом отжима это оказывается отличным методом для ускорения времени сушки, сообщает Express.

"Хорошо отожмите белье и дополнительно встряхните его, когда вынимаете его из стиральной машины, чтобы убрать лишнюю воду и влагу, - рекомендуют специалисты, подчеркивая, что стоит обязательно проверить этикетки с инструкциями по уходу за бельем, прежде чем отжимать его, поскольку некоторые вещи бывают слишком деликатными.

Что означают знаки на бирках / Инфографика: Главред

Еще один важный совет по сушке одежды в помещении - вешать ее сразу после стирки. Если оставить вещи в стиральной машине или корзине для белья, они быстро приобретут затхлый запах. А когда места для сушки не хватает, карниз для штор может стать дополнительной опорой для развешивания белья.

Используя сушилку для одежды, попробуйте разместить ее близко к открытому окну, батарее или месту с достаточной циркуляцией воздуха. Убедитесь, что одежда правильно размещена, не сложена друг на друга, и переворачивайте ее каждые несколько часов, чтобы она быстрее высохла.

Другие советы:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

