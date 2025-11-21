Дешево и сердито: как навсегда избавиться от пятен на душевой перегородке

Tсть простой способ и средство уже есть почти в каждом доме.

https://glavred.info/lifehack/deshevo-i-serdito-kak-navsegda-izbavitsya-ot-pyaten-na-dushevoy-peregorodke-10717787.html Ссылка скопирована

Как навсегда избавиться от пятен на душевой перегородке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Чем отмыть душевую кабинку от налета

Как предотвратить появление пятен

Известковый налёт, разводы от воды и мыла — главная проблема при уборке ванной комнаты. Особенно это касается стеклянных душевых перегородок, на которых пятна появляются буквально после каждого использования.

Эксперты Tap Warehouse утверждают: есть простой способ и средство уже есть почти в каждом доме, пишет express.co.

видео дня

Душевую перегородку можно очистить обычной зубной пастой

Специалисты по уборке отмечают, что многие покупают дорогие спреи для стекла, которые обещают идеальный блеск без разводов. Однако даже они не всегда справляются с известковым налётом, особенно в регионах с жёсткой водой.

Но неожиданным решением может стать обычная негелевая зубная паста.

Эксперты объясняют, что перед тем как покупать дорогостоящие чистящие средства, стоит попробовать именно этот способ — он прост, дешёв и эффективен.

Как работает метод: пошаговая инструкция

Нанесите немного негелевой зубной пасты на самые загрязнённые участки стекла — те, куда чаще всего попадает вода.

Оставьте на несколько минут, чтобы паста начала растворять налёт.

Возьмите влажную губку и аккуратно протрите поверхность.

Смойте водой — пятна должны исчезнуть без следа.

Паста действует как мягкий абразив: достаточно сильный, чтобы удалить загрязнения, но достаточно деликатный, чтобы не повредить стекло.

Этот метод идеально подходит тем, кто пытается сократить бытовые расходы.

Другие дешёвые домашние решения

Если по какой-то причине способ с зубной пастой не подошёл, эксперты рекомендуют другие проверенные варианты:

1. Раствор уксуса и воды

Отлично справляется с пятнами от жёсткой воды и мыльными разводами.

2. Пищевая сода

Хороша как мягкий абразив. Она удаляет загрязнения, не царапая стекло — подходит тем, кто ищет способ как очистить душевую кабину без химии.

Смотрите видео о том, чем отмыть душевую кабинку от налета:

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред