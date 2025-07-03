Чем убрать известковый налёт на раковине: способ, о котором многие забыли

Чего боится известковый налет на раковине – грамотной очистки, которая позволит удалить его при помощи соды, моющего средства и лимонной кислоты.

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Что может растворить известковый налет на раковине и как правильно ее чистить / Скриншот YouTube

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Кухонную раковину можно отмыть в два подхода

Сначала надо удалить жир, а потом - известковый налет

Понадобится лишь несколько ингредиентов

Не секрет, что даже если постоянно ухаживаешь за раковиной на кухне и следишь за ее чистотой, все равно на ней скапливаются какие-либо загрязнения. Поэтому возникает вопрос, какое средство хорошо удаляет известковый налет с раковины. Мы предлагаем вам способ решения проблемы в домашних условиях и без дорогих средств.

Автор YouTube-канала Советы для дома показала, как при помощи нескольких ингредиентов можно избавиться как от жира, так и известкового налета на раковине.

видео дня

Как отмыть сильный известковый налет

Моем раковину от жира

Понадобятся сода и средство для мытья посуды. Раковину нужно обильно и всю посыпать содой. Далее добавить на нее немного средства для мытья посуды. Смачиваем губку в воде и приступаем к чистке.

После того как почистили, смываем средство проточной водой.

Чистим слив

Слив – место, где активно собирается жир. Берем средство для мытья посуды и соду, и чистим слив. Труднодоступные места вычищаем зубной щеткой.

Очищаем раковину от известкового налета

Для начала вытираем раковину насухо, чтобы налет легко был виден.

Делаем раствор. На две столовые ложки воды 50 градусов добавляем 1 ложку лимонной кислоты и смачиваем в растворе бумажные полотенца. Протираем раковину и приклеиваем полотенца там, где есть проблемные места.

Оставляем так постоять на 10 минут или больше. Все зависит от того, какое загрязнение.

Снимаем полотенца и моем раковину

После того, как прошло нужное время, теми же полотенцами, которые приклеивали к раковине, протираем ее, и всем смываем.

В конце протираем раковину сухой тканью.

Раковина должна стать чистой и блестящей.

Смотрите видео, как отмыть раковину от жира и известкового налета:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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