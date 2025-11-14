Большинство делают неправильно: эксперты раскрыли главную ошибку во время стирки

Вы узнаете:
- Как правильно стирать полотенца
- Почему нельзя добавлять кондиционер
Чистое мягкое полотенце - маленькая роскошь после душа. Однако, многие замечали, что полотенце не поглощает воду. На это есть важная причина. Главред расскажет, какую ошибку допускают хозяйки во время стирки полотенец.
Каждый раз, когда вы добавляете кондиционер для белья в полотенца, он оставляет водоотталкивающее покрытие на каждом волокне. И это самая большая ошибка, пишут на портале Southern living.
Как кондиционер влияет на полотенца
Смягчитель для ткани содержит химические соединения, которые покрывают волокна белья, делая их шелковистыми и мягкими на ощупь, но покрытие также отталкивает воду и пот.
При многократном использовании слои смягчителя ткани накапливаются, из-за чего натуральные и синтетические ткани, такие как банные полотенца, кухонные и постельное белье, становятся менее впитывающими.
Смягчитель ткани также задерживает бактерии, из-за чего полотенца могут выглядеть грязными, пахнуть затхлым и кислым.
Как правильно стирать полотенца
Во-первых, лучше прекратить использовать кондиционер для белья и сушильные листки во время стирки полотенец.
Во-вторых, после завершения цикла добавьте один стакан уксуса и запустите дополнительный цикл полоскания. Уксус поможет удалить любые остатки, прилипшие к волокнам полотенца.
Еще один момент - не перегружайте стиральную машину, чтобы полотенца хорошо постирались и прополоскались для удаления загрязнений.
После того как полотенца постирались, встряхните и развесьте на сушилку.
Если вы сушите одежду в сушильной машине, тогда забудьте о высоких температурах. Более низкие температуры предотвращают пересушивание, которое может повредить волокна.
Читайте также:
- Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки
- О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсы
- Порошок или гель для стирки: названо средство, которое работает лучше всего
Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред