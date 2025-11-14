Большинство делают неправильно: эксперты раскрыли главную ошибку во время стирки

Оказывается, добавлять кондиционер во время стирки полотенец не стоит - и на это есть причина.

https://glavred.info/lifehack/bolshinstvo-delayut-nepravilno-eksperty-raskryli-glavnuyu-oshibku-vo-vremya-stirki-10715495.html Ссылка скопирована

Эксперты рассказали, почему кондиционер нельзя добавлять во время стирки полотенец / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно стирать полотенца

Почему нельзя добавлять кондиционер

Чистое мягкое полотенце - маленькая роскошь после душа. Однако, многие замечали, что полотенце не поглощает воду. На это есть важная причина. Главред расскажет, какую ошибку допускают хозяйки во время стирки полотенец.

Каждый раз, когда вы добавляете кондиционер для белья в полотенца, он оставляет водоотталкивающее покрытие на каждом волокне. И это самая большая ошибка, пишут на портале Southern living.

видео дня

Как кондиционер влияет на полотенца

Смягчитель для ткани содержит химические соединения, которые покрывают волокна белья, делая их шелковистыми и мягкими на ощупь, но покрытие также отталкивает воду и пот.

При многократном использовании слои смягчителя ткани накапливаются, из-за чего натуральные и синтетические ткани, такие как банные полотенца, кухонные и постельное белье, становятся менее впитывающими.

Смягчитель ткани также задерживает бактерии, из-за чего полотенца могут выглядеть грязными, пахнуть затхлым и кислым.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Как правильно стирать полотенца

Во-первых, лучше прекратить использовать кондиционер для белья и сушильные листки во время стирки полотенец.

Во-вторых, после завершения цикла добавьте один стакан уксуса и запустите дополнительный цикл полоскания. Уксус поможет удалить любые остатки, прилипшие к волокнам полотенца.

Еще один момент - не перегружайте стиральную машину, чтобы полотенца хорошо постирались и прополоскались для удаления загрязнений.

После того как полотенца постирались, встряхните и развесьте на сушилку.

Если вы сушите одежду в сушильной машине, тогда забудьте о высоких температурах. Более низкие температуры предотвращают пересушивание, которое может повредить волокна.

Читайте также:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред