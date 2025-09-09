Укр
Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: эксперты дали советы

Виталий Кирсанов
9 сентября 2025, 19:52
Наиболее частая причина появления затхлого запаха на полотенцах - неправильная сушка.
Как сделать полотенца мягкими и пушистыми
Как сделать полотенца мягкими и пушистыми / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Советы для дома"

Вы узнаете:

  • Почему полотенца становятся жесткими
  • Как сделать жесткие полотенца мягкими

Прежде чем снова покупать новые полотенца, попробуйте реанимировать старые, чтобы они снова выглядели и пахли как новые. Даже недавно купленные полотенца могут быстро приобрести неприятный запах, который говорит о том, что их нужно освежить, пишет Главред. Издание Martha Stewart выяснило у экспертов, как вдохнуть новую жизнь в полотенца.

Автор Youtube-канала "Советы для дома" также рассказала, как сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми.

"Со временем полотенца теряют свою мягкость и свежесть, часто становятся жесткими и приобретают неприятный запах", - объясняет президент и генеральный директор AspenClean Алисия Соколовски.

Почему полотенца становятся жесткими

Неправильная сушка

"Наиболее частая причина появления затхлого запаха на полотенцах - неправильная сушка", - делится эксперт по белью и вице-президент по разработке продуктов в LUXOME Тэнди Эйвери.

По ее словам, влажные полотенца создают идеальную среду для развития плесени и грибка.

Накопление моющего средства и кондиционера для белья

"Накопление избыточного количества моющего средства из-за перегрузки стиральной машины или использования слишком большого количества моющего средства может привести к тому, что полотенца станут жесткими", - объясняет Эйвери.

Несмотря на привлекательность кондиционеров для белья, они могут оставлять на полотенцах пленку, которая снижает их впитывающую способность и уменьшает пушистость волокон, делая их жесткими.

Кожный жир, пот и отмершие клетки кожи

По словам Соколовски, "полотенца впитывают все, что выделяет кожа, от естественных жиров и пота до отмерших клеток кожи".

"Если полотенца не стирать тщательно и не сушить правильно, эти органические вещества накапливаются в ткани и становятся питательной средой для бактерий и плесени, что приводит к появлению неприятного запаха", - говорит она.

Жесткая вода

Минералы в жесткой воде также могут сделать полотенца шершавыми, поскольку их накопление приводит к потере полотенцами своей мягкости.

"Если в вашем доме жесткая вода, минералы (такие как кальций и магний) могут прилипать к волокнам полотенца, вызывая шероховатую текстуру и затрудняя полное очищение полотенец", - объясняет Соколовски.

Частая стирка и сушка

По словам Соколовски, повторяющееся воздействие высокой температуры и трения в стиральных и сушильных машинах постепенно изнашивает волокна полотенец. Со временем это может привести к появлению шероховатой текстуры, снижению впитывающей способности и изношенному виду, даже если полотенце выглядит нормально на первый взгляд.

Как сделать жесткие полотенца мягкими

Полотенца с затхлым запахом и изношенной или шершавой текстурой, безусловно, неприятны, но хорошая новость заключается в том, что при правильном уходе многие из них можно вернуть к жизни.

Что понадобится:

  • белый уксус;
  • пищевая сода;
  • горячая вода;
  • сушилка;
  • кислородный отбеливатель.

Пошаговая инструкция:

Удалите лишнее. Загрузите полотенца в стиральную машину. Добавьте один стакан белого уксуса прямо в барабан и постирайте на самой высокой температуре без моющего средства и кондиционера для белья.

Дезодорируйте и смягчите. Оставьте полотенца в стиральной машине и добавьте в барабан полстакана пищевой соды или одну столовую ложку кислородного отбеливателя без добавления моющего средства. Запустите второй цикл стирки в горячей воде.

Тщательно высушите. Встряхните полотенца, чтобы распушить волокна, и высушите на низкой или средней температуре. В качестве альтернативы высушите полотенца на солнце, чтобы естественным образом продезинфицировать и освежить их.

Делайте так каждые 4-6 недель, чтобы очистить полотенца, которые, по вашему мнению, нуждаются в освежении.

Смотрите видео о том, как сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми:

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

