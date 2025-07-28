Стиральный порошок "убивает" полотенца: копеечное средство вернет былую мягкость

Вы узнаете:
- Избыток стирального порошка может сделать полотенца жёсткими
- Существует простой способ "оживить" такие полотенца
- Для восстановления мягкости используйте белый уксус и пищевую соду
Иной раз любимые полотенца теряют мягкость и становятся жёсткими, но вернуть им пушистость можно с помощью простого приёма при стирке.
Чаще всего полотенца грубеют из-за неправильной стирки: например, если вы перегружаете барабан стиральной машины, ткань не прополаскивается как следует, и в ней остаются остатки моющего средства, пишет Express.
Эксперты по уборке объясняют, что избыток стирального порошка тоже может сделать полотенца жёсткими и менее приятными на ощупь. Уточняется, что моющее средство накапливается в волокнах, из-за чего полотенца становятся менее мягкими и хуже впитывают влагу.
Однако существует простой способ "оживить" такие полотенца, и для этого понадобятся всего два натуральных ингредиента — скорее всего, они уже есть у вас на кухне.
Как восстановить мягкость полотенца
Чтобы восстановить мягкость полотенец, используйте белый уксус и пищевую соду (разрыхлитель). Эти средства доступны, эффективны и безопасны, советуют профессионалы.
Уксус действует как натуральный смягчитель ткани, возвращая полотенцам мягкость, а сода помогает избавиться от остатков моющих средств, мягко очищая волокна.
Порядок действий:
- Первый этап стирки: налейте 240 мл белого уксуса в отсек для моющих средств. Не добавляйте стиральный порошок или кондиционер. Установите программу стирки при температуре 90°C.
- Второй этап: после завершения первой стирки, запустите новую — также на высокой температуре, но теперь вместо уксуса добавьте 200 г разрыхлителя (пищевой соды) в отсек для моющих средств.
- После такой обработки полотенца должны стать заметно мягче. Завершите восстановление, высушив их либо на свежем воздухе под солнцем, либо в сушильной машине в деликатном режиме.
Как свидетельствуют эксперты, уже после первой стирки полотенца станут более мягкими, но в некоторых случаях, особенно если ткань сильно изношена, может потребоваться несколько циклов, чтобы полностью восстановить их первоначальную мягкость.
Смотрите видео - как сохранить полотенце чистым:
Во всем мире установлена дата - День полотенца. В него можно завернуться, им можно накрыться, на нем удобно лежать на песчаных пляжах, им можно размахивать, подавая сигналы беды, а также им можно вытереться.
О том, как сохранить полотенце чистым, как часто его стирать и несколько фактов об истории полотенца, смотрите в сюжете 1+1.
Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.
Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.
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Об источнике: Express.co.uk
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