Укр
Читать на украинском
  Новости
  Лайфхаки

О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсы

Мария Николишин
30 октября 2025, 20:34
38
Черные джинсы всегда будут выглядеть как новые, если придерживаться одного правила.
О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсы
Как стирать джинсы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сохранить черный цвет джинсов
  • Что можно добавить во время стирки

Черные джинсы являются основным элементом гардероба многих людей. Но они могут выцветать, ведь во время каждого цикла стирки краситель удаляется. Из-за этого джинсы приобретают изношенный вид, что сильно расстраивает.

Главред решил разобраться, как правильно стирать черные джинсы.

видео дня

Почему джинсы теряют цвет

Из-за частых стирок джинсы могут не только начать выглядеть выцветшими, но и терять свою структуру и посадку, что может сделать их мешковатыми и неудобными, пишет express.co.uk.

"Большинство людей думают, что выцветание - это просто часть владения джинсами, но это не обязательно", - отметила эксперт по стилю Лианна Спектор.

Кроме того, стирка при неправильной температуре и режиме также ускоряют выцветание цвета.

Как стирать джинсы, чтобы они оставались черными

Эксперт отметила, что существует простое решение, о котором большинство людей не знает, но оно помогает сохранить цвет.

Она посоветовала добавить стакан белого уксуса к средству для стирки и стирать джинсы только наизнанку в холодной воде.

"Белый уксус - это натуральный фиксатор красителя. Он помогает закрепить цвет в ткани, поэтому краситель не вытекает с каждой стиркой. Кроме того, он удаляет любые остатки моющего средства, которые могут прилипать к волокнам", - говорится в сообщении.

В то же время, стирка джинсов наизнанку защищает внешнюю поверхность от трения в стиральной машине, а это значит, что они менее подвержены потере цвета.

Что не стоит делать с черными джинсами

Отмечается, что добавлять смягчители ткани во время стирки черных вещей не стоит. Все из-за того, что они покрывают волокна одежды, делая их более склонными к образованию белых пятен.

Также во время сушки джинсов не стоит использовать сушильную машину, так как тепло от сушилки может уменьшить яркость ткани.

О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсы
Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

При какой температуре стирать джинсы

Автор канала mink_ua в видео рассказала, что стирать джинсы нужно при температуре 30 градусов и с минимальным отжимом.

Она также посоветовала не оставлять джинсы на солнце. Это поможет сохранить цвет.

Кроме того, отмечается, что стирать джинсы нужно после 5-6 ношений.

Как стирать джинсы - видео:

@mink_ua Вы просили - мы сняли?? Сохраняй, чтобы помочь своей паре джинсов #MINK#онлайнхимчистка#лайфхаки стирки #стиркаджинсов♬ original sound - Felix bharbie

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

джинсы стирка лайфхак
"Без минусов": украинцам сказали, какой будет погода в последний день октября

13:41

Можно ли христианам отмечать Хэллоуин: что об этом думает церковь

13:36

Григорий Бакланов попался с новой избранницей - как она выглядит

