О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсы

Черные джинсы всегда будут выглядеть как новые, если придерживаться одного правила.

Как стирать джинсы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как сохранить черный цвет джинсов

Что можно добавить во время стирки

Черные джинсы являются основным элементом гардероба многих людей. Но они могут выцветать, ведь во время каждого цикла стирки краситель удаляется. Из-за этого джинсы приобретают изношенный вид, что сильно расстраивает.

Главред решил разобраться, как правильно стирать черные джинсы.

Почему джинсы теряют цвет

Из-за частых стирок джинсы могут не только начать выглядеть выцветшими, но и терять свою структуру и посадку, что может сделать их мешковатыми и неудобными, пишет express.co.uk.

"Большинство людей думают, что выцветание - это просто часть владения джинсами, но это не обязательно", - отметила эксперт по стилю Лианна Спектор.

Кроме того, стирка при неправильной температуре и режиме также ускоряют выцветание цвета.

Как стирать джинсы, чтобы они оставались черными

Эксперт отметила, что существует простое решение, о котором большинство людей не знает, но оно помогает сохранить цвет.

Она посоветовала добавить стакан белого уксуса к средству для стирки и стирать джинсы только наизнанку в холодной воде.

"Белый уксус - это натуральный фиксатор красителя. Он помогает закрепить цвет в ткани, поэтому краситель не вытекает с каждой стиркой. Кроме того, он удаляет любые остатки моющего средства, которые могут прилипать к волокнам", - говорится в сообщении.

В то же время, стирка джинсов наизнанку защищает внешнюю поверхность от трения в стиральной машине, а это значит, что они менее подвержены потере цвета.

Что не стоит делать с черными джинсами

Отмечается, что добавлять смягчители ткани во время стирки черных вещей не стоит. Все из-за того, что они покрывают волокна одежды, делая их более склонными к образованию белых пятен.

Также во время сушки джинсов не стоит использовать сушильную машину, так как тепло от сушилки может уменьшить яркость ткани.

При какой температуре стирать джинсы

Автор канала mink_ua в видео рассказала, что стирать джинсы нужно при температуре 30 градусов и с минимальным отжимом.

Она также посоветовала не оставлять джинсы на солнце. Это поможет сохранить цвет.

Кроме того, отмечается, что стирать джинсы нужно после 5-6 ношений.

Как стирать джинсы - видео:

