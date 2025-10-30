О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсы

Вы узнаете:
Черные джинсы являются основным элементом гардероба многих людей. Но они могут выцветать, ведь во время каждого цикла стирки краситель удаляется. Из-за этого джинсы приобретают изношенный вид, что сильно расстраивает.
Главред решил разобраться, как правильно стирать черные джинсы.
Почему джинсы теряют цвет
Из-за частых стирок джинсы могут не только начать выглядеть выцветшими, но и терять свою структуру и посадку, что может сделать их мешковатыми и неудобными, пишет express.co.uk.
"Большинство людей думают, что выцветание - это просто часть владения джинсами, но это не обязательно", - отметила эксперт по стилю Лианна Спектор.
Кроме того, стирка при неправильной температуре и режиме также ускоряют выцветание цвета.
Как стирать джинсы, чтобы они оставались черными
Эксперт отметила, что существует простое решение, о котором большинство людей не знает, но оно помогает сохранить цвет.
Она посоветовала добавить стакан белого уксуса к средству для стирки и стирать джинсы только наизнанку в холодной воде.
"Белый уксус - это натуральный фиксатор красителя. Он помогает закрепить цвет в ткани, поэтому краситель не вытекает с каждой стиркой. Кроме того, он удаляет любые остатки моющего средства, которые могут прилипать к волокнам", - говорится в сообщении.
В то же время, стирка джинсов наизнанку защищает внешнюю поверхность от трения в стиральной машине, а это значит, что они менее подвержены потере цвета.
Что не стоит делать с черными джинсами
Отмечается, что добавлять смягчители ткани во время стирки черных вещей не стоит. Все из-за того, что они покрывают волокна одежды, делая их более склонными к образованию белых пятен.
Также во время сушки джинсов не стоит использовать сушильную машину, так как тепло от сушилки может уменьшить яркость ткани.
При какой температуре стирать джинсы
Автор канала mink_ua в видео рассказала, что стирать джинсы нужно при температуре 30 градусов и с минимальным отжимом.
Она также посоветовала не оставлять джинсы на солнце. Это поможет сохранить цвет.
Кроме того, отмечается, что стирать джинсы нужно после 5-6 ношений.
Как стирать джинсы - видео:
@mink_ua Вы просили - мы сняли?? Сохраняй, чтобы помочь своей паре джинсов #MINK#онлайнхимчистка#лайфхаки стирки #стиркаджинсов♬ original sound - Felix bharbie
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
