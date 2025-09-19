Укр
Сохранится цвет и вид: какую одежду можно не стирать неделями

Мария Николишин
19 сентября 2025, 18:17
Оказывается, не все вещи нужно часто стирать.
Какую одежду можно не стирать неделями / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему некоторые вещи нельзя часто стирать
  • Какую одежду можно долго не стирать

Мало кто знает, но некоторую одежду не стоит часто стирать. Все потому, что слишком частая стирка может повредить вещи и сделать их изношенными.

Главред решил разобраться, какие вещи не стоит часто стирать.

Что можно не стирать после носки

Эксперт по уборке Скотт Шрадер говорит, что если предмет одежды не имеет запаха, пятен, то его можно просто освежить с помощью пара или солнца, пишет Real Simple.

"Это сохранит вашу одежду новой, уменьшит усадку вашей одежды и сократит время стирки вдвое", - отмечает эксперт.

Он также назвал шесть вещей, которые не нужно стирать после каждого ношения, чтобы сохранить его в лучшем состоянии:

Джинсы

Джинсы являются одними из предметов одежды, которые чаще всего стирают. Но этого делать не стоит.

"Они даже не впитывают пот. Если они не очень грязные, стирайте их каждые четыре-шесть раз. Меньше стирки сохраняет цвет джинсовой ткани и срок службы ткани", - говорит эксперт.

Свитера

Свитера не нужно стирать после каждого ношения, поскольку их обычно носят поверх другой одежды, то есть они не контактируют непосредственно с потом. Отмечается, что его можно стирать только после пяти-семи ношений.

Пиджаки

Подобно свитерам, пиджаки обычно носят как верхний слой поверх другой одежды, поэтому их не нужно стирать так часто, как, например, футболки. Кроме того, пиджаки часто имеют более структурированную форму, которая может плохо реагировать на частую стирку и иметь особые потребности в стирке. Их стоит стирать каждые 5-10 носок.

Брюки

Брюки часто имеют более специфический крой и складки, которые могут быть повреждены стандартной машинной стиркой. Поэтому важно не только тщательно стирать эти вещи, но и реже, примерно каждые 5-10 носок или дважды в сезон.

Пижамы

Если вы принимаете душ перед сном, то ваша пижама будет чистой даже после трех-четырех носок. После этого их можно стирать.

Бюстгальтеры

Их рекомендуют стирать после каждых трех-четырех носок. Во время стирки их стоит класть в сетчатый мешок для белья, чтобы предотвратить их повреждение или повреждение других вещей.

Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

Как правильно стирать джинсы

Автор канала Миллион Полезных Советов говорит, чтобы джинсы дольше оставались новыми и сохраняли цвет, их нужно правильно стирать.

Отмечается, что лучше всего этот элемент гардероба нужно стирать наизнанку и в холодной воде.

Как сохранить цвет вещей во время стирки - видео:

Об источнике: Real Simple

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

