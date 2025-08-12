Можно ли стирать подушки в стиральной машине: эксперты раскрыли секреты ухода

Главред разбирался, "выживет" ли подушка после машинной стирки.

Как постирать подушку и не испортить ее / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Можно ли стирать подушки в стиральной машине

Как это правильно сделать

В 21 веке трудно представить свою жизнь без стиральной машины. Девайс буквально за 30-60 минут выстирает качественно практически все - от футболки и шорт до кроссовок. Кухонные и спальные принадлежности также важно стирать, чтобы бактерии не распространялись. При этом не все хозяйки знают, можно ли стирать подушки в стиральной машине и как это правильно делать, чтобы избежать деформации изделий. Главред разобрался и готов поделиться полезными советами по стирке подушек.

Какие подушки можно стирать в стиральной машине

Перед стиркой стоит проверить наполнитель подушки, ведь от него зависит, можно ли закинуть спальную принадлежность в стиралку.

Подушки из латекса

Подушки с латексным наполнителем нельзя стирать в стиральной машине. Подушка просто потеряет свою форму во время цикла стирки. Лучше стирать их вручную.

Синтетические подушки

Подушки с синтетическим наполнителем обычно можно стирать в стиральной машине. Эксперты на портале Martha Stewart рекомендует стирать такие подушки в теплой воде в обычном режиме.

Подушка из пены с эффектом памяти

Подушки с эффектом памяти не подходят для машинной стирки - наполнитель во время цикла может повредиться и рассыпаться. Специалисты рекомендуют осторожно стирать такие подушки вручную, чтобы сохранить их форму.

Пуховые подушки

Имеете пуховую подушку? Вам повезло, такие подушки можно стирать в стиральной машине. Рекомендуется стирать их в холодной воде на деликатном режиме.

Советы по стирке подушек в стиральной машине

Если вы определили, что вашу подушку можно стирать в стиральной машине, ознакомьтесь с советами экспертов, чтобы достичь наилучшего результата.

Перед стиркой убедитесь, что на подушке нет повреждений. В стиральной машине они могут увеличиться и привести к полному разрыву, еще может высыпаться наполнитель. Положите в стиральную машину две подушки, чтобы равномерно распределить нагрузку на барабан. Не добавляйте слишком много стирального порошка, ведь моющее средство трудно вымывается из подушек. Лучше включить дополнительный цикл полоскания. После стирки убедитесь, что подушки полностью высохли. Лишняя влага - лучшая среда для появления плесени и грибка.

Эксперты рекомендуют стирать подушки каждые 3-6 месяцев. Если вы особенно сильно потеете во время сна, специалист советует стирать подушки каждые два месяца.

Как постирать подушку вручную

Если машинная стирка для вашей подушки не подходит, тогда следуйте следующим простым инструкциям.

Сначала наполните ванну теплой водой и добавьте небольшое количество моющего средства. Осторожно нажимайте на подушку, пока она находится в воде, чтобы мыльная вода впиталась. Промойте подушку несколько раз, чтобы полностью смыть остатки порошка. Дайте подушке полностью высохнуть. Когда подушка высохнет, присыпьте ее пищевой содой для нейтрализации запахов и оставьте на час. Тщательно пропылесосьте, чтобы убрать остатки соды.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

