Пятна от пота и дезодоранта исчезнут на глазах: понадобится копеечный продукт

Марина Фурман
12 августа 2025, 18:04
Пятна можно удалить без помощи дорогостоящих моющих средств.
пятна
Как избавиться от пятен на футболках / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему появляются желтые пятна на белых футболках
  • Как избавиться от пятен дезодоранта на одежде

Белые и желтые пятна на любимых футболках - довольно распространенная проблема, особенно летом. Иногда даже самые лучшие моющие средства не в состоянии удалить стойкие желтые пятна. Главред выяснил, что обычные продукты, которые есть в кухонном шкафу практически у каждого, могут легко вывести надоедливые пятна.

Почему появляются желтые пятна на белой одежде

В поте есть белки, жиры и соли. Они реагируют с веществами дезодорантов, особенно солями алюминия, и с волокнами ткани. Из-за этого появляются стойкие желтые пятна, которые глубоко проникают в ткань.

видео дня

Как вывести пятна на белой одежде

На портале Express.co.uk пишут, что вода и лимонный сок являются эффективным средством для удаления пятен от дезодоранта, и этот метод очень прост в использовании.

Все, что вам нужно сделать, это нанести на пятно смесь из равных частей воды и лимонного сока, оставить одежду на солнце на час, а затем прополоскать ее и постирать как обычно в стиральной машине.

Для удаления стойких желтых пятен от дезодоранта можно также попробовать смесь пищевой соды и воды.

Просто сделайте пасту из соды и воды, оставьте смесь на несколько часов, а затем постирайте одежду в горячей воде.

На странице @TopEffect в TikTok также рекомендуют попробовать удалить пятна от пота с помощью аспирина, понадобятся таблетки аспирина и вода. Лекарственное средство растворите в воде и нанесите раствор на пятно. Немного подождите и постирайте вручную.

Вот так просто вы можете легко восстановить любимые вещи и носить их, не беспокоясь о пятнах.

Как удалить пятна от пота и дезодоранта - смотрите видео:

@topeffect.ua Действенный способ, чтобы удалить пятна от пота на белых вещах ✅ Сохраняй себе это видео ?️ #лайфхак#яквидалитиплямы#стирка#гельдлястирки♬ оригинальный звук - TopEffect бытовая химия

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

