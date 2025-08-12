Пятна от пота и дезодоранта исчезнут на глазах: понадобится копеечный продукт

Вы узнаете:
Белые и желтые пятна на любимых футболках - довольно распространенная проблема, особенно летом. Иногда даже самые лучшие моющие средства не в состоянии удалить стойкие желтые пятна. Главред выяснил, что обычные продукты, которые есть в кухонном шкафу практически у каждого, могут легко вывести надоедливые пятна.
Почему появляются желтые пятна на белой одежде
В поте есть белки, жиры и соли. Они реагируют с веществами дезодорантов, особенно солями алюминия, и с волокнами ткани. Из-за этого появляются стойкие желтые пятна, которые глубоко проникают в ткань.
Как вывести пятна на белой одежде
На портале Express.co.uk пишут, что вода и лимонный сок являются эффективным средством для удаления пятен от дезодоранта, и этот метод очень прост в использовании.
Все, что вам нужно сделать, это нанести на пятно смесь из равных частей воды и лимонного сока, оставить одежду на солнце на час, а затем прополоскать ее и постирать как обычно в стиральной машине.
Для удаления стойких желтых пятен от дезодоранта можно также попробовать смесь пищевой соды и воды.
Просто сделайте пасту из соды и воды, оставьте смесь на несколько часов, а затем постирайте одежду в горячей воде.
На странице @TopEffect в TikTok также рекомендуют попробовать удалить пятна от пота с помощью аспирина, понадобятся таблетки аспирина и вода. Лекарственное средство растворите в воде и нанесите раствор на пятно. Немного подождите и постирайте вручную.
Вот так просто вы можете легко восстановить любимые вещи и носить их, не беспокоясь о пятнах.
Как удалить пятна от пота и дезодоранта - смотрите видео:
@topeffect.ua Действенный способ, чтобы удалить пятна от пота на белых вещах ✅ Сохраняй себе это видео ?️ #лайфхак#яквидалитиплямы#стирка#гельдлястирки♬ оригинальный звук - TopEffect бытовая химия
