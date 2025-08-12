От простой добавки крысы бегут без оглядки: как легко избавиться от грызунов

Крысы крайне чувствительны к резким запахам, которые раздражают их дыхательные пути.

https://glavred.info/lifehack/ot-prostoy-dobavki-krysy-begut-bez-oglyadki-kak-legko-izbavitsya-ot-gryzunov-10689167.html Ссылка скопирована

В Сети раскрыли способ, как избавиться от крыс / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Крысы крайне чувствительны к резким запахам

Просто смешайте немного порошка чили с кормом

Наиболее часто рекомендуемым и проверенным способом отпугивания крыс оказалось использование порошка чили.

Как пишет Express, пользователь в Сети Тереза Доусон поделилась: "Если посыпать корм для птиц порошком чили, млекопитающие (вроде крыс и белок) почувствуют остроту и избегут его, а птицам это никак не мешает".

видео дня

В свою очередь Сьюзен Роулз добавила: "Крысам он неприятен, а птицам, как я убедилась, — всё равно".

При этом Дори Томас рекомендовала: "Просто смешайте немного порошка чили с кормом — и крысы перестанут к нему приближаться".

В свою очередь другой пользователь рассказал: "Я посыпал порошком чили часть грядки, которую крысы облюбовали, и они исчезли — раньше ели мою зелень, теперь не возвращаются".

Какие растения отпугивают крыс / Главред

По словам экспертов из блога компании Rentokil, специализирующейся на борьбе с вредителями, подтверждается эффективность этого метода

"Крысы крайне чувствительны к резким запахам. Кайенский перец, хлопья чили или концентрированное чилийское масло раздражают их дыхательные пути. Эти средства можно рассыпать у мест, где грызуны могут проникать — в щелях, у входов в трубы, под сараями. После дождя процедуру нужно повторять", - сообщают они.

Добавим, что профессионалы из компании Enviro Safe Pest Control также советуют использовать чили: "Острый перец вызывает у крыс сильное раздражение при вдыхании и даже при попадании в рот. Достаточно рассыпать порошок в местах их появления — и они больше туда не вернутся".

Как отпугнуть крыс: советы экспертов

Основной фактор, который привлекает крыс на приусадебные участки — это доступ к пище. Чаще всего грызунов привлекают птичьи кормушки, особенно если зерно и семена рассыпаются на землю.

Чтобы сократить риск появления крыс, рекомендуется заменить стандартные кормушки на специальные модели, устойчивые к проникновению грызунов и белок. Также полезно использовать кормушки с поддоном — он будет собирать рассыпавшийся корм и не давать крысам лёгкого доступа к пище.

Смотрите видео - как избавиться от нашествия крыс:

Если вы столкнулись с проблемой грызунов в жилище, не стоит паниковать. Как правильно действовать в такой ситуации, какие меры предпринять и к кому обратиться — рассказываем в рубрике на канале НТА.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред