Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как легко и навсегда отпугнуть грызунов

Вы узнаете:
- Главная причина, по которой крысы приходят на участок — наличие еды
- Замените обычные кормушки на модели, защищённые от грызунов
- Используйте решётки или пластины, чтобы исключить доступ грызунов
Крысы — одни из самых опасных переносчиков болезней, и борьба с ними может быть весьма длительной: избавление от серьёзного нашествия может занять до трёх месяцев.
Эксперты по дикой природе поделились рекомендациями, как не дать крысам обосноваться в вашем саду и эффективно их отпугнуть, пишет Express.
Главная причина, по которой крысы приходят на участок — наличие еды. Особенно часто их привлекают кормушки для птиц, из которых на землю сыплются зерна и семена.
Чтобы избежать этого, замените обычные кормушки на модели, защищённые от грызунов и белок. Учитывая, что птицы часто роняют корм, стоит использовать кормушки с поддоном, который будет собирать упавшие остатки и не оставлять их крысам.
Компостная куча — ещё один потенциальный источник пищи. Хотя она полезна для почвы и привлекает полезных насекомых, компост также может стать лёгкой добычей для крыс.
Никогда не добавляйте в компост приготовленную еду. А если вы подозреваете, что крысы уже облюбовали участок, прекратите класть даже сырые пищевые отходы.
Если у вас есть хозяйственные постройки, где хранятся продукты или корм, убедитесь, что всё надёжно защищено. Используйте металлические решётки или пластины, чтобы исключить доступ грызунов.
И наконец, если вы продолжаете оставлять еду для птиц или других животных, размещайте её в открытом месте — например, в центре сада.
Крысы предпочитают питаться под прикрытием, и открытое пространство сделает его для них непривлекательным.
Что отпугнёт мышей от вашего дома
Существуют ароматы, которые мыши не переносят. К эффективным натуральным отпугивателям можно отнести перечную мяту — в виде масла, мятных чайных пакетиков или экстракта.
Дело в том, что мыши ориентируются в пространстве, в том числе, по запаху феромонов, оставленных другими особями. Резкий запах мяты сбивает их с толку и дезориентирует, из-за чего грызуны стараются избегать таких мест.
Смотрите видео - как избавиться от нашествия крыс:
Если вы столкнулись с проблемой грызунов в жилище, не стоит паниковать. Как правильно действовать в такой ситуации, какие меры предпринять и к кому обратиться — рассказываем в рубрике на канале НТА.
Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.
Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.
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Об источнике: Express.co.uk
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