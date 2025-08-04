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Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как легко и навсегда отпугнуть грызунов

Алексей Тесля
4 августа 2025, 17:58
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Эксперты по дикой природе поделились рекомендациями, как не дать крысам обосноваться в вашем саду.
Крысы
Крысы могут быстро поселиться на участке / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Главная причина, по которой крысы приходят на участок — наличие еды
  • Замените обычные кормушки на модели, защищённые от грызунов
  • Используйте решётки или пластины, чтобы исключить доступ грызунов

Крысы — одни из самых опасных переносчиков болезней, и борьба с ними может быть весьма длительной: избавление от серьёзного нашествия может занять до трёх месяцев.

Эксперты по дикой природе поделились рекомендациями, как не дать крысам обосноваться в вашем саду и эффективно их отпугнуть, пишет Express.

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Главная причина, по которой крысы приходят на участок — наличие еды. Особенно часто их привлекают кормушки для птиц, из которых на землю сыплются зерна и семена.

Чтобы избежать этого, замените обычные кормушки на модели, защищённые от грызунов и белок. Учитывая, что птицы часто роняют корм, стоит использовать кормушки с поддоном, который будет собирать упавшие остатки и не оставлять их крысам.

Компостная куча — ещё один потенциальный источник пищи. Хотя она полезна для почвы и привлекает полезных насекомых, компост также может стать лёгкой добычей для крыс.

Какие растения отпугивают крыс инфографика
Какие растения отпугивают крыс / Главред

Никогда не добавляйте в компост приготовленную еду. А если вы подозреваете, что крысы уже облюбовали участок, прекратите класть даже сырые пищевые отходы.

Если у вас есть хозяйственные постройки, где хранятся продукты или корм, убедитесь, что всё надёжно защищено. Используйте металлические решётки или пластины, чтобы исключить доступ грызунов.

И наконец, если вы продолжаете оставлять еду для птиц или других животных, размещайте её в открытом месте — например, в центре сада.

Крысы предпочитают питаться под прикрытием, и открытое пространство сделает его для них непривлекательным.

Что отпугнёт мышей от вашего дома

Существуют ароматы, которые мыши не переносят. К эффективным натуральным отпугивателям можно отнести перечную мяту — в виде масла, мятных чайных пакетиков или экстракта.

Дело в том, что мыши ориентируются в пространстве, в том числе, по запаху феромонов, оставленных другими особями. Резкий запах мяты сбивает их с толку и дезориентирует, из-за чего грызуны стараются избегать таких мест.

Смотрите видео - как избавиться от нашествия крыс:

Если вы столкнулись с проблемой грызунов в жилище, не стоит паниковать. Как правильно действовать в такой ситуации, какие меры предпринять и к кому обратиться — рассказываем в рубрике на канале НТА.

Ранее сообщалось о том, что крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда. Одного простого продукта питания, который употребляет в пищу многие люди, очень боятся грызуны. Поэтому их можно эффективно отогнать, используя этот продукт.

Напомним, Главред ранее писал о том, как защитить дом от грызунов за копейки. Эксперты поделились бюджетным, но чрезвычайно действенным методом, который позволит вам раз и навсегда заблокировать путь грызунам.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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