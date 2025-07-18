О ловушках можно забыть: один продукт заставит мышей бежать подальше от дома

После этого средства мыши будут держаться подальше от дома.

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Что хорошо отпугивает мышей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как вывести мышей из дома

Какие запахи пугают грызунов

Мыши - это большая проблема во все времена года. Они проникают в дома через трещины и дыры в поисках пищи и убежища. Что важно, с этими вредителями трудно бороться.

Главред решил разобраться, как избавиться от мышей дома.

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Домашнее средство от мышей

Как пишет express.co.uk, есть запахи, которые мыши не любят. Поэтому хорошим средством против этих вредителей может стать перечная мята, пакетики мятного чая или масло перечной мяты.

"Разложите пакетики мятного чая по всему дому. Они его ненавидят и поэтому уйдут, как только понюхают его", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мыши обычно ориентируются на запах других мышиных феромонов, поэтому, когда к ним добавляется аромат перечной мяты, они путаются.

Как использовать мяту против мышей

Чтобы избавиться от нежелательных грызунов, вскипятите кастрюлю мятного чая. После того, как чай закипит, разложите использованные пакетики по всему дому.

Будьте щедрыми, используйте много мяты в тех местах, где вы чаще всего видите этих нежелательных гостей.

Всего за два-три дня дом не только станет свободным от мышей, но и будет приятно пахнуть.

Стоит добавить, что масло перечной мяты работает так же хорошо. Его можно распылять или замачивать в нем ватные диски.

Если нужно обработать большую площадь, просто разведите масло с небольшим количеством воды и опрыскайте дом. Это лучший способ для тех, кто не уверен, откуда они берутся.

Когда активны вредители / Инфографика: Главред

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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