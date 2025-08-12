Люди годами ошибаются: какие продукты нельзя хранить вместе

Вы узнаете:
- Какие продукты нельзя хранить вместе
- Продукты, которые портят друг друга
Многие хозяйки не задумываются, какие продукты нельзя хранить вместе, и именно из-за этого еда портится быстрее. Совместимость продуктов при хранении играет важную роль: неправильное соседство может испортить вкус, аромат и даже сделать еду небезопасной.
Фрукты и овощи
При хранении продуктов в холодильнике важно учитывать, что некоторые фрукты и овощи выделяют этилен — газ, ускоряющий дозревание. Бананы, например, лучше держать отдельно от других фруктов, пишет ТСН. Ещё одна распространённая ошибка — хранить огурцы и помидоры вместе. Помидоры выделяют этилен, который делает огурцы мягкими и безвкусными.
Мясо и молочные продукты
Продукты, которые портят друг друга, — это сырое мясо и молочные изделия. При совместном хранении бактерии с мяса могут попасть на молоко, сыр или йогурт, что приведёт к их быстрой порче.
Картофель и лук
Совместимость продуктов при хранении нарушается и в случае картофеля с луком. Лук выделяет влагу, из-за чего картофель начинает прорастать.
Молочные продукты и продукты с сильным запахом
Хранение продуктов в холодильнике требует разделения по полкам. Сыр, йогурт или молоко нельзя класть рядом с рыбой или морепродуктами, так как молочка легко впитывает запахи.
Чай и специи
Эти продукты лучше хранить в закрытых контейнерах отдельно, чтобы чай не впитывал аромат специй.
Вам может быть интересно:
- Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай
- Секретное средство из аптечки: как защитить виноград от болезней за копейки
- Сгниет еще до зимы: с чем нельзя хранить картофель
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред