Люди годами ошибаются: какие продукты нельзя хранить вместе

Совместимость продуктов при хранении играет важную роль.

https://glavred.info/lifehack/lyudi-godami-oshibayutsya-kakie-produkty-nelzya-hranit-vmeste-10689071.html Ссылка скопирована

Какие продукты нельзя хранить вместе / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие продукты нельзя хранить вместе

Продукты, которые портят друг друга

Многие хозяйки не задумываются, какие продукты нельзя хранить вместе, и именно из-за этого еда портится быстрее. Совместимость продуктов при хранении играет важную роль: неправильное соседство может испортить вкус, аромат и даже сделать еду небезопасной.

Фрукты и овощи

При хранении продуктов в холодильнике важно учитывать, что некоторые фрукты и овощи выделяют этилен — газ, ускоряющий дозревание. Бананы, например, лучше держать отдельно от других фруктов, пишет ТСН. Ещё одна распространённая ошибка — хранить огурцы и помидоры вместе. Помидоры выделяют этилен, который делает огурцы мягкими и безвкусными.

видео дня

Мясо и молочные продукты

Продукты, которые портят друг друга, — это сырое мясо и молочные изделия. При совместном хранении бактерии с мяса могут попасть на молоко, сыр или йогурт, что приведёт к их быстрой порче.

Картофель и лук

Совместимость продуктов при хранении нарушается и в случае картофеля с луком. Лук выделяет влагу, из-за чего картофель начинает прорастать.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика / Главред

Молочные продукты и продукты с сильным запахом

Хранение продуктов в холодильнике требует разделения по полкам. Сыр, йогурт или молоко нельзя класть рядом с рыбой или морепродуктами, так как молочка легко впитывает запахи.

Чай и специи

Эти продукты лучше хранить в закрытых контейнерах отдельно, чтобы чай не впитывал аромат специй.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред