Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способ

Как самому прочистить дренажное отверстие в холодильнике - как прочистить сливную трубу в холодильнике.

В современных моделях холодильников дренажное отверстие, как правило, размещено в нижней части холодильной камеры и прикрыто специальным лотком-сборником.

Однако конкретное расположение может отличаться в зависимости от марки и конструкции устройства, говорится в материале Главреда.

Как определить, что капиллярная трубка засорена

Основные признаки засора капиллярной трубки:

Холодильник перестаёт охлаждать, хотя компрессор продолжает работать. Внутри камер сохраняется тепло, а мотор не отключается.

На капиллярной трубке или фильтре-осушителе появляется наледь или иней — это указывает на наличие влаги в системе.

Компрессор перегревается.

Появляются необычные звуки во время работы.

Чем опасен засор капиллярной трубки

Если капиллярная трубка забилась, циркуляция хладагента (фреона) по системе затрудняется или вовсе останавливается. Это приводит к падению эффективности охлаждения, перегреву системы, включая компрессор, и в итоге может вызвать поломку всего холодильника.

Как самостоятельно прочистить дренажное отверстие

Очистка горячей водой:

Наиболее простой способ — промыть дренаж с помощью тёплой воды. Для этого:

Отключите холодильник от электросети и полностью освободите его от продуктов.

Оставьте дверцу открытой, чтобы камера полностью разморозилась.

Найдите дренажное отверстие (оно часто скрыто под пластиковой решёткой).

После снятия защитной крышки можно аккуратно ввести тонкий тросик или гибкую проволоку на глубину 20–30 см.

С помощью шприца или резиновой груши введите немного тёплой воды в трубку, чтобы промыть её.

Такой способ поможет устранить засор и восстановить нормальный отток влаги из холодильной камеры.

Почему в холодильник кладут половинку лимона

Многие используют разрезанный лимон, размещённый на полке холодильника, как простое и натуральное средство для освежения воздуха внутри. Он помогает справиться с лёгкими запахами и сохраняет ощущение чистоты. Однако при сильных и стойких запахах одного лимона может быть недостаточно — тогда потребуется более мощный способ. Один из таких способов не только устраняет неприятные ароматы, но и помогает удалить жирные загрязнения, наполняя холодильник свежим цитрусовым ароматом.

