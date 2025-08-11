Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способ

Вы узнаете:
- Как определить, что капиллярная трубка засорена
- Как самостоятельно прочистить дренажное отверстие
- Чем опасен засор капиллярной трубки
В современных моделях холодильников дренажное отверстие, как правило, размещено в нижней части холодильной камеры и прикрыто специальным лотком-сборником.
Однако конкретное расположение может отличаться в зависимости от марки и конструкции устройства, говорится в материале Главреда.
Как определить, что капиллярная трубка засорена
Основные признаки засора капиллярной трубки:
- Холодильник перестаёт охлаждать, хотя компрессор продолжает работать. Внутри камер сохраняется тепло, а мотор не отключается.
- На капиллярной трубке или фильтре-осушителе появляется наледь или иней — это указывает на наличие влаги в системе.
- Компрессор перегревается.
- Появляются необычные звуки во время работы.
Чем опасен засор капиллярной трубки
Если капиллярная трубка забилась, циркуляция хладагента (фреона) по системе затрудняется или вовсе останавливается. Это приводит к падению эффективности охлаждения, перегреву системы, включая компрессор, и в итоге может вызвать поломку всего холодильника.
Как самостоятельно прочистить дренажное отверстие
Очистка горячей водой:
Наиболее простой способ — промыть дренаж с помощью тёплой воды. Для этого:
- Отключите холодильник от электросети и полностью освободите его от продуктов.
- Оставьте дверцу открытой, чтобы камера полностью разморозилась.
- Найдите дренажное отверстие (оно часто скрыто под пластиковой решёткой).
- После снятия защитной крышки можно аккуратно ввести тонкий тросик или гибкую проволоку на глубину 20–30 см.
- С помощью шприца или резиновой груши введите немного тёплой воды в трубку, чтобы промыть её.
Такой способ поможет устранить засор и восстановить нормальный отток влаги из холодильной камеры.
Почему в холодильник кладут половинку лимона
Многие используют разрезанный лимон, размещённый на полке холодильника, как простое и натуральное средство для освежения воздуха внутри. Он помогает справиться с лёгкими запахами и сохраняет ощущение чистоты. Однако при сильных и стойких запахах одного лимона может быть недостаточно — тогда потребуется более мощный способ. Один из таких способов не только устраняет неприятные ароматы, но и помогает удалить жирные загрязнения, наполняя холодильник свежим цитрусовым ароматом.
Смотрите видео - секрет хранения продуктов в холодильнике:
В выпуске рубрики "Знаю – потребляю" Константин Грубич рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике. Материал был опубликован на сайте ТСН.
Автор объяснил назначение каждого отсека холодильника. Зрители узнали, где лучше хранить каждый продукт.
Ранее сообщалось о том, как правильно хранить любимый продукт в холодильнике. Сыр - капризный продукт из-за высокого содержания влаги.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему лук не стоит хранить в холодильнике. Эксперт рассказала, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим месяцами.
Больше новостей:
- Почему британцы не хранят яйца в холодильнике: ответ удивит многих
- Мухи в доме исчезнут: какой предмет из холодильника надо поставить на окно
- В холодильник ставить не стоит: как правильно хранить мед
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред