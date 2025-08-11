Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способ

Алексей Тесля
11 августа 2025, 19:00
42
Как самому прочистить дренажное отверстие в холодильнике - как прочистить сливную трубу в холодильнике.
Screenshot
Как понять, что забилась трубка в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как определить, что капиллярная трубка засорена
  • Как самостоятельно прочистить дренажное отверстие
  • Чем опасен засор капиллярной трубки

В современных моделях холодильников дренажное отверстие, как правило, размещено в нижней части холодильной камеры и прикрыто специальным лотком-сборником.

Однако конкретное расположение может отличаться в зависимости от марки и конструкции устройства, говорится в материале Главреда.

Как определить, что капиллярная трубка засорена

Основные признаки засора капиллярной трубки:

  • Холодильник перестаёт охлаждать, хотя компрессор продолжает работать. Внутри камер сохраняется тепло, а мотор не отключается.
  • На капиллярной трубке или фильтре-осушителе появляется наледь или иней — это указывает на наличие влаги в системе.
  • Компрессор перегревается.
  • Появляются необычные звуки во время работы.

Чем опасен засор капиллярной трубки

Если капиллярная трубка забилась, циркуляция хладагента (фреона) по системе затрудняется или вовсе останавливается. Это приводит к падению эффективности охлаждения, перегреву системы, включая компрессор, и в итоге может вызвать поломку всего холодильника.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как убрать неприятный запах из холодильника / Главред

Как самостоятельно прочистить дренажное отверстие

Очистка горячей водой:

Наиболее простой способ — промыть дренаж с помощью тёплой воды. Для этого:

  • Отключите холодильник от электросети и полностью освободите его от продуктов.
  • Оставьте дверцу открытой, чтобы камера полностью разморозилась.
  • Найдите дренажное отверстие (оно часто скрыто под пластиковой решёткой).
  • После снятия защитной крышки можно аккуратно ввести тонкий тросик или гибкую проволоку на глубину 20–30 см.
  • С помощью шприца или резиновой груши введите немного тёплой воды в трубку, чтобы промыть её.

Такой способ поможет устранить засор и восстановить нормальный отток влаги из холодильной камеры.

Почему в холодильник кладут половинку лимона

Многие используют разрезанный лимон, размещённый на полке холодильника, как простое и натуральное средство для освежения воздуха внутри. Он помогает справиться с лёгкими запахами и сохраняет ощущение чистоты. Однако при сильных и стойких запахах одного лимона может быть недостаточно — тогда потребуется более мощный способ. Один из таких способов не только устраняет неприятные ароматы, но и помогает удалить жирные загрязнения, наполняя холодильник свежим цитрусовым ароматом.

Смотрите видео - секрет хранения продуктов в холодильнике:

В выпуске рубрики "Знаю – потребляю" Константин Грубич рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике. Материал был опубликован на сайте ТСН.

Автор объяснил назначение каждого отсека холодильника. Зрители узнали, где лучше хранить каждый продукт.

Ранее сообщалось о том, как правильно хранить любимый продукт в холодильнике. Сыр - капризный продукт из-за высокого содержания влаги.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему лук не стоит хранить в холодильнике. Эксперт рассказала, как правильно хранить лук, чтобы он оставался свежим месяцами.

Больше новостей:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

холодильник лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

19:42Мир
Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

19:38Синоптик
Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

19:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинец

Последние новости

20:10

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

19:57

Маникюр на осень-2025: эксперты раскрыли 14 самых модных оттенков этого года

19:42

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

19:38

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

19:26

Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
19:12

Почему 12 августа нельзя устраивать шумных вечеринок: какой церковный праздник

19:10

Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений

19:10

Лавочка для РФ прикрывается: оккупанты бегут из одной области Украинымнение

19:05

Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казакаВидео

Реклама
19:00

Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способВидео

19:00

КАК "УКРЭНЕРГО", НКРЕКП И КОМАНДА ШУРМЫ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

19:00

Зеленский и Европа готовят звонок Трампу, Путин поставил новый ультиматум – Bloomberg

18:52

Украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат: когда и на какую сумму

18:04

Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

18:00

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

17:54

Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокусВидео

17:43

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

17:40

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

17:30

Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

17:17

Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

Реклама
17:17

Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

17:08

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 летВидео

17:01

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

16:58

Банки больше не "взорвутся": точное время, когда переворачивать консервациюВидео

16:38

На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватойВидео

16:11

Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

16:09

Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку

15:56

Унитаз заблестит за считанные минуты: очень простой и доступный способВидео

15:48

Где спрятано число 94: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы его заметить

15:29

Таких цен еще не было: украинцев предупредили о подорожании хлеба

15:28

"Жест доброй воли" на Аляске — что готовят Путин и Трамп и чего ждать Украине

14:58

Как дома легко приготовить квас из цикория: очень простой и быстрый рецептВидео

14:44

Россия перебрасывает войска: как Путин готовится к встрече с Трампом на Аляске

14:43

Маричка Падалко рассказала, какой проблемный вопрос в браке обсуждает с психологом

14:00

Легкая летняя запеканка на ужин из того, что найдется в холодильнике - рецепт

13:57

Обязательно ли женщин хоронить в платке: священник ответилВидео

13:54

Не поверила своим глазам: женщина приютила щенка не подозревая, кем он вырастетВидео

13:36

СБУ ударили по сердцу производства ракет РФ - СМИ раскрыли первые последствия атаки

13:07

Как улучшить качество сна и перестать просыпаться ночью - древний индийский метод

12:48

На фронте фиксируют рекордное скопление оккупантов: к чему готовится враг

Реклама
12:45

С Днем Молодежи - прикольные картинки и поздравления

12:39

Жена известного украинского футболиста похвасталась роскошным отдыхом

12:28

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

12:00

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу РоссииВидео

11:51

Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

11:40

Любимцы судьбы: 5 знаков зодиака, которым везет от природы

11:37

Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтракВидео

11:35

Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

11:27

Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять