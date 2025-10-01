Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

Алена Кюпели
1 октября 2025, 15:19
54
Профессиональные прачки раскрыли секрет стирки сложных вещей.
Как правильно стирать вещи
Как правильно стирать вещи / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

  • Как нужно стирать деликатные вещи
  • Как стирать шелк и шерсть

Будь то любимая шёлковая блузка или уютный шерстяной свитер, почти у каждого есть несколько любимых вещей, без которых он просто не может жить. Когда дело доходит до ухода за самыми любимыми вещами, требуется определённый уровень ухода.

В зависимости от конкретной вещи, это может означать отказ от стиральной машины. В конце концов, бросание деликатных вещей в остальную грязную стирку может серьёзно повредить самые дорогие вещи.

видео дня

Чтобы сохранить безупречный внешний вид предметов гардероба, эксперты по уходу за одеждой Гвен Уайтинг и Линдси Бойд из The Laundress рассказали, какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине и как их стирать. Кроме того, эксперты поделились своими лучшими советами, как продлить срок службы одежды.

Кашемир и шерсть

Стирка любимых пуловеров и кардиганов в стиральной машине может быть рискованной. При стирке кашемира и шерсти таким способом часто образуются зацепки и усадка. Хотя в химчистке вы можете быть уверены, что вещи будут в надежных руках, и Уайтинг, и Бойд рекомендуют стирать эти вещи вручную, чтобы избежать разрывов, зацепок и деформации.

Для стирки наполните раковину, ванну или таз водой и добавьте мягкое моющее средство. Опустите вещь в воду, покрутите её в воде и оставьте замачиваться на полчаса; слейте воду и прополощите, пока вода не станет чистой. Сушить изделия следует разложив на горизонтальной поверхности.

Шёлк

На этикетках ваших любимых шёлковых изделий, скорее всего, указано "только химчистка". Однако эти изделия можно стирать и дома. Какой способ стирки предпочтительнее? Вы угадали: ручная стирка. "Это лучший и самый безопасный способ избежать усадки, зацепок и других повреждений", — говорят Уайтинг и Бойд. Для этого используйте прохладную воду и мягкое моющее средство. Повесьте вещи сушиться, но не оставляйте их на солнце, так как это может привести к выцветанию.

Важно правильно стирать вещи
Важно правильно стирать вещи / Фото Pixabay

Бюстгальтеры

Крючки бюстгальтера не только могут зацепиться за другую одежду, но и бретельки и пояс могут растянуться и потерять форму при отжиме вместе с остальными вещами. По возможности стирайте эти вещи вручную и не используйте сушильную машину. Сушить их следует на горизонтальной поверхности, так как развешивание также может привести к растягиванию бюстгальтеров.

Изделия с декоративной отделкой

Хотя ткань изделия, о котором идёт речь, может быть пригодна для стирки в стиральной машине, стирать в ней любимый приталенный брючный костюм или красивую плиссированную юбку — не лучший вариант. "Изделия с декоративной отделкой, такие как костюмы и пиджаки с подплечниками, могут деформироваться в стиральной машине", — предупреждают Уайтинг и Бойд. Они рекомендуют отнести эти основные предметы гардероба в проверенную химчистку.

Одежда с декоративными элементами

От пришитых пайеток до сложной вышивки бисером — изделия с красивым декором редко выглядят наилучшим образом после стирки. Более того, существует большая вероятность, что они зацепятся за другие вещи в стиральной машине, а возможно, и за саму машину. Вместо этого оставьте эти вещи в химчистке или постирайте их дома вручную в небольшом количестве тёплой воды с мягким моющим средством. Встряхните изделия до образования мыльной пены и оставьте на 20 минут, затем слейте воду, прополощите (но не отжимайте) и разложите сушиться на горизонтальной поверхности.

Кожа

Если у вас нет действительно веской причины стирать кожаные изделия, и Уайтинг, и Бойд советуют воздержаться от этого… вообще. "Натуральная кожа может садиться под воздействием воды", — говорят они. Если вы хотите отстирать пятно, попробуйте сделать это аккуратно с помощью детской салфетки. Если ваша любимая кожаная куртка-бомбер требует более тщательной обработки, обратитесь к специалисту по уходу за кожей, чтобы обеспечить ей наилучший уход.

Полезный совет: что бы вы ни стирали, не переусердствуйте

Если на вашей одежде нет серьёзных пятен или она не пострадала от потного летнего дня, прачки Laundress напоминают нам, что частая стирка может привести к износу, даже если вы этого не заметите. "Чтобы одежда оставалась свежей между стирками, попробуйте использовать наше средство Fabric Fresh", — советуют Уайтинг и Бойд. "Оно достаточно эффективно удаляет нежелательные запахи и придаёт аромат, делая вещь пригодной для носки до следующей стирки", - добавляют профессионалы.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:35Война
Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

15:02Фронт
Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Когда выключаются камеры: принц Уильям и Кейт Миддлтон резко изменили поведение

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Кому упадут на голову деньги в октябре: астрологи назвали три знака зодиака

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

Гороскоп на завтра 2 октября: Львам - сюрприз, Весам - большое счастье

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

Последние новости

15:57

"Герой Азова одел": Цимбалюк резко ответил военнослужащему

15:56

Странный скрип под капотом автомобиля: как решить проблему

15:48

Счета за свет станут значительно меньше: как стирать одежду, чтобы сэкономитьВидео

15:35

Реально ли сделать блэкаут в Москве - в Генштабе оценили заявление Зеленского

15:19

Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
15:02

Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

14:53

Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

14:49

Чтобы не чинить авто: водителям сказали, когда нужно делать замену антифризаВидео

14:26

Защитник независимости: Андрею Парубию посмертно присвоили звание Героя Украины

Реклама
14:10

Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

14:01

Идеальный живот: Леся Никитюк раскрыла секрет стройной фигуры после родовВидео

13:56

Красивые и мелодичные: какие женские имена приносят счастье

13:42

Только один путь: в Кремле прокомментировали идею встречи Путина и Зеленского

13:32

Предатель, который освобождал невольников: дилемма Ивана Сирко, которую не решили до сих пор

13:28

Настоящая бомба: не просто макароны, а настоящий шедевр на ужинВидео

13:21

Мечта Путина о демилитаризации Украины стала его кошмаром - Atlantic Council

13:08

Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

12:48

Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

12:38

"Танцоры" океана: есть ли крабы в Украине и почему они ходят боком

12:37

Враг массированно пошел вперед: военный сообщил о новой операции РФ на фронте

Реклама
12:33

Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

12:20

РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

12:09

Они боятся: Киркоров рассказал о детях, которые вернулись в РФ

11:51

"Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию

11:46

Украинский "Вампир" отправил к Кобзону экс-гауляйтера Новой Каховки

11:36

"Едва не лето": синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

11:36

Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру

11:15

Вырванные двери и окна: известный комик остался без жилья после тяжелой операции

11:11

В США впервые с 2019 наступил шатдаун, правительство приостановило работу

11:09

В Одессе во время ливня волна накрыла семью из пяти человек: все они погиблиФотоВидео

11:02

Гороскоп Таро на завтра 2 октября: Тельцам - пришло время, Львам - отступить

10:53

Партизаны уничтожили логистику Шахедов, которыми РФ обстреливает Украину - детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 2 октября: Тиграм - неудачи, Змеям - трудности

10:27

РФ запустила "Искандер" по селу на Черниговщине: погиб мужчина, есть разрушения

10:26

Дочь Филиппа Киркорова рассекретила мать: путинисту пришлось признать

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 октября (обновляется)

10:11

Вспыхнул без атаки: в РФ масштабный пожар на одном из важных объектов Путина

10:09

Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно

10:05

Почему 2 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

10:05

Появятся ли в Украине Томагавки - что может помешать ударам по России

Реклама
09:43

Тестирование бесплатное: для украинцев Starlink заработает просто на смартфоне

09:28

Кремль усиливает пропаганду, россияне устали от войны - Politico

09:27

"Кнут" для Путина: президент Финляндии рассказал о стратегии Трампа в отношении РФ

09:22

"Выстрел в голову": Бех-Романчук впервые прокомментировала скандал с допингом

09:15

Зашуршит в карманах: три знака китайского зодиака разбогатеют в октябре

08:53

Без стратегии тактические успехи не спасут Украинумнение

08:42

Трагедия в Одессе: масштабный потоп унёс жизни 9 человек, среди жертв - ребенокФото

08:29

Критическая ситуация на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ отреагировали

08:15

Карта Deep State онлайн за 1 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В Киеве - взрывы: город атаковали вражеские дроны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять