Какие вещи категорически нельзя стирать в стиральной машине: эксперты советуют

Как нужно стирать деликатные вещи

Как стирать шелк и шерсть

Будь то любимая шёлковая блузка или уютный шерстяной свитер, почти у каждого есть несколько любимых вещей, без которых он просто не может жить. Когда дело доходит до ухода за самыми любимыми вещами, требуется определённый уровень ухода.

В зависимости от конкретной вещи, это может означать отказ от стиральной машины. В конце концов, бросание деликатных вещей в остальную грязную стирку может серьёзно повредить самые дорогие вещи.

Чтобы сохранить безупречный внешний вид предметов гардероба, эксперты по уходу за одеждой Гвен Уайтинг и Линдси Бойд из The Laundress рассказали, какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине и как их стирать. Кроме того, эксперты поделились своими лучшими советами, как продлить срок службы одежды.

Кашемир и шерсть

Стирка любимых пуловеров и кардиганов в стиральной машине может быть рискованной. При стирке кашемира и шерсти таким способом часто образуются зацепки и усадка. Хотя в химчистке вы можете быть уверены, что вещи будут в надежных руках, и Уайтинг, и Бойд рекомендуют стирать эти вещи вручную, чтобы избежать разрывов, зацепок и деформации.

Для стирки наполните раковину, ванну или таз водой и добавьте мягкое моющее средство. Опустите вещь в воду, покрутите её в воде и оставьте замачиваться на полчаса; слейте воду и прополощите, пока вода не станет чистой. Сушить изделия следует разложив на горизонтальной поверхности.

Шёлк

На этикетках ваших любимых шёлковых изделий, скорее всего, указано "только химчистка". Однако эти изделия можно стирать и дома. Какой способ стирки предпочтительнее? Вы угадали: ручная стирка. "Это лучший и самый безопасный способ избежать усадки, зацепок и других повреждений", — говорят Уайтинг и Бойд. Для этого используйте прохладную воду и мягкое моющее средство. Повесьте вещи сушиться, но не оставляйте их на солнце, так как это может привести к выцветанию.

Важно правильно стирать вещи / Фото Pixabay

Бюстгальтеры

Крючки бюстгальтера не только могут зацепиться за другую одежду, но и бретельки и пояс могут растянуться и потерять форму при отжиме вместе с остальными вещами. По возможности стирайте эти вещи вручную и не используйте сушильную машину. Сушить их следует на горизонтальной поверхности, так как развешивание также может привести к растягиванию бюстгальтеров.

Изделия с декоративной отделкой

Хотя ткань изделия, о котором идёт речь, может быть пригодна для стирки в стиральной машине, стирать в ней любимый приталенный брючный костюм или красивую плиссированную юбку — не лучший вариант. "Изделия с декоративной отделкой, такие как костюмы и пиджаки с подплечниками, могут деформироваться в стиральной машине", — предупреждают Уайтинг и Бойд. Они рекомендуют отнести эти основные предметы гардероба в проверенную химчистку.

Одежда с декоративными элементами

От пришитых пайеток до сложной вышивки бисером — изделия с красивым декором редко выглядят наилучшим образом после стирки. Более того, существует большая вероятность, что они зацепятся за другие вещи в стиральной машине, а возможно, и за саму машину. Вместо этого оставьте эти вещи в химчистке или постирайте их дома вручную в небольшом количестве тёплой воды с мягким моющим средством. Встряхните изделия до образования мыльной пены и оставьте на 20 минут, затем слейте воду, прополощите (но не отжимайте) и разложите сушиться на горизонтальной поверхности.

Кожа

Если у вас нет действительно веской причины стирать кожаные изделия, и Уайтинг, и Бойд советуют воздержаться от этого… вообще. "Натуральная кожа может садиться под воздействием воды", — говорят они. Если вы хотите отстирать пятно, попробуйте сделать это аккуратно с помощью детской салфетки. Если ваша любимая кожаная куртка-бомбер требует более тщательной обработки, обратитесь к специалисту по уходу за кожей, чтобы обеспечить ей наилучший уход.

Полезный совет: что бы вы ни стирали, не переусердствуйте

Если на вашей одежде нет серьёзных пятен или она не пострадала от потного летнего дня, прачки Laundress напоминают нам, что частая стирка может привести к износу, даже если вы этого не заметите. "Чтобы одежда оставалась свежей между стирками, попробуйте использовать наше средство Fabric Fresh", — советуют Уайтинг и Бойд. "Оно достаточно эффективно удаляет нежелательные запахи и придаёт аромат, делая вещь пригодной для носки до следующей стирки", - добавляют профессионалы.

