Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки

Что нужно делать после каждой стирки

Многие хозяйки жалуются, что даже после стирки одежда иногда пахнет затхлостью. Причина чаще всего не в порошке, а в самой стиральной машине — на её дверце со временем образуется слизистая плёнка из остатков моющего средства и влаги, которая становится идеальной средой для плесени.

Однако, как утверждают участники популярного сообщества Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в Facebook, избежать этой проблемы можно с помощью одного простого действия, которое занимает всего три секунды, пишет express.co.

После каждой стирки нужно оставлять дверцу стиральной машины слегка приоткрытой.

По словам пользователей группы, именно этот маленький лайфхак полностью избавляет от неприятного запаха и следов плесени.

"Всегда держите дверцу и ящик приоткрытыми, когда они не используются, — советует Карен Фрейзер. — Это предотвращает появление влаги и запаха".

Другие участники подтверждают: с тех пор как они начали оставлять дверцу открытой, плесень больше не появляется.

Причина проста — плесень любит тёплые и влажные места. Когда дверца закрыта, в барабане сохраняется влага, которая не успевает испариться. В результате появляется грибок, а со временем и неприятный запах, который передаётся одежде.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют:

Оставлять дверцу и ящик для порошка приоткрытыми после каждой стирки.

Регулярно протирать резиновый уплотнитель.

Периодически запускать холостую стирку с уксусом или лимонной кислотой.

Такое простое действие действительно спасает стиральную машину от плесени, продлевает срок её службы и помогает сохранить свежесть белья без лишних усилий.

