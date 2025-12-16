Люди ставят жидкость для мытья посуды в духовку и остаются в восторге: в чем идея

Эффективно справиться с такими загрязнениями помогает одно обычное средство.

Назван способ очистки духовки / коллаж Главред, фото pixabay.com, скрин

Эффективно справиться с загрязнениями помогает обычное средство

Жидкость для мытья посуды остаётся безопасным и универсальным вариантом

Духовой шкаф пачкается довольно быстро, однако из-за тёмного внутреннего покрытия загрязнения долго остаются незаметными и накапливаются постепенно.

Со временем пролитая пища, брызги жира и конденсат превращаются в пригоревшие пятна, вызывают потускнение стекла и появление налёта на решётках, из-за чего становится сложно контролировать процесс готовки, пишет Express.

Эффективно справиться с такими загрязнениями помогает обычное средство для мытья посуды — например, Fairy, хотя аналоги других марок работают не хуже. Достаточно регулярно протирать стенки духовки губкой или салфеткой из микрофибры с моющим средством, чтобы не допускать накопления жира.

Тем же раствором удобно очищать решётки и противни: их замачивают в горячей воде с добавлением моющего средства примерно на полчаса, после чего жир легко удаляется губкой. Для удобства можно использовать отдельный поддон, если посуда не помещается в раковину.

В отличие от агрессивных чистящих составов для духовок, которые могут повредить покрытие и быть опасными для людей и животных, обычная жидкость для мытья посуды остаётся самым безопасным и универсальным вариантом ухода.

/ Инфографика Главред

Эксперты о быстром способе очистки духовки: важное

В роли недорогого и простого чистящего средства отлично подойдёт обычный лимон. Он хорошо справляется с жиром и загрязнениями благодаря своим натуральным антисептическим и очищающим свойствам. Лимонная кислота помогает избавиться от бактерий, а эфирные масла в кожуре дополнительно очищают поверхности и придают им свежий блеск.

Показан нестандартный способ очистки духовки с использованием подручных средств. В качестве чистящего инструмента применяется таблетка для посудомоечной машины: её слегка смачивают и используют для протирания стекла дверцы.

За счёт содержащихся в таблетке активных компонентов и ферментов жир и пригоревшие загрязнения легко размягчаются и удаляются.

