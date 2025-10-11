Никакой химии: люди массово чистят духовку одним способом и остаются в восторге

Хотя в магазинах представлен широкий выбор средств для чистки духовок, тратить деньги на дорогую химию вовсе не обязательно.

Как отмыть духовку / коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Лимонная кислота эффективно борется с бактериями

Добавив немного соли, вы получите натуральное чистящее средство

Со временем дверца духовки покрывается всё большим слоем жира и загрязнений. Хотя в магазинах представлен широкий выбор средств для чистки духовок — от гелей и кремов до аэрозолей и специальных очистителей в лотках — тратить деньги на дорогую химию вовсе не обязательно.

Вместо этого можно воспользоваться простым и доступным решением — лимоном. Этот натуральный продукт отлично справляется с удалением жира и загрязнений благодаря своим антибактериальным, антисептическим и отбеливающим свойствам, пишет Express.

Лимонная кислота эффективно борется с бактериями, а эфирные масла в кожуре не только очищают, но и придают технике блеск. Добавив немного соли, вы получите натуральное чистящее средство, которое может заменить большинство бытовой химии на вашей кухне.

Чтобы воспользоваться этим методом, выполните следующие шаги:

Налейте воду в жаропрочную ёмкость.

Возьмите 1–2 лимона (или лайма), разрежьте их и выжмите сок в воду. Можно добавить и саму кожуру.

Поставьте ёмкость в духовку.

Закройте дверцу и включите духовку.

Дождитесь, когда вода закипит, затем выключите духовку и дайте ей остыть, не открывая дверцу — пар распространится внутри и поможет размягчить загрязнения.

После остывания просто протрите внутренние поверхности — и духовка снова будет чистой, без применения агрессивной химии.

Быстрый способ очистки духовки: советы экспертов

Чтобы духовка снова сияла чистотой, совсем не обязательно использовать дорогую бытовую химию — достаточно приготовить простую домашнюю пасту всего из трёх распространённых компонентов.

Что вам потребуется:

уксус,

пищевая сода,

средство для мытья посуды (например, Fairy),

мягкая губка без абразивного слоя и салфетка из микрофибры.

Эта смесь легко справится с жиром и налётом, возвращая духовке чистоту и блеск.

Смотрите видео - как отмыть духовку:

Как качественно очистить духовку без агрессивной "химии"? на помощь придут бюджетные экологические средства, которые есть на каждой кухне. Об этом рассказали эксперты на канале Лайфхаки TopTen.

Отмечается, что на помощь придут простые ингредиенты, доступные на каждой кухне. Можно использовать пищевую соду, соль, лимон и лимонную кислоту, нашатырный спирт, хозяйственное мыло, а также горчичный порошок.

