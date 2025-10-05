Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовки

Чтобы вернуть духовке идеальную чистоту и блеск, достаточно простой пасты.

Назван способ очистки духовки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чтобы вернуть духовке идеальную чистоту и блеск, достаточно простой пасты

Результат — чистое, блестящее стекло духовки без жира и налёта

Чистка духовки — задача не из самых приятных, особенно если долго её откладывать: жир и загрязнения со временем прочно пригорают, и удалить их становится всё сложнее.

Однако для того чтобы вернуть духовке идеальную чистоту и блеск, достаточно простой пасты, которую легко приготовить всего из трёх доступных ингредиентов, пишет Express.

Что понадобится

Уксус

Пищевая сода

Средство для мытья посуды (например, Fairy)

Мягкая губка без абразивного покрытия

Салфетка из микрофибры

Инструкция по применению

Сначала смешайте по полстакана пищевой соды и воды — у вас получится густая паста.

Добавьте несколько капель моющего средства, чтобы эффективно справиться с жиром.

Пищевая сода мягко очищает, а средство для посуды помогает растворить жировые отложения.

Нанесите смесь на стеклянную поверхность дверцы духовки и оставьте примерно на 15 минут.

По истечении времени аккуратно потрите поверхность губкой, затем протрите микрофиброй.

Если остались следы соды, протрите стекло тканью, смоченной в растворе уксуса (1 часть уксуса на 4 части воды).

После этого вытрите поверхность насухо и отполируйте её чистой сухой тканью.

Результат — чистое, блестящее стекло духовки без жира и налёта.

Что означают символы на духовке: важные советы

Оказалось, что многие пользователи не до конца понимают значение символов на панели управления духовкой.

К примеру, значок с изображением вентилятора знаком большинству — это универсальный режим с равномерной циркуляцией горячего воздуха, который отлично подходит для приготовления блюд на нескольких уровнях одновременно.

А вот символ с одной горизонтальной линией в нижней части панели указывает на то, что включён только нижний нагрев. Этот режим идеально подходит для медленного приготовления, таких как тушение рагу, запеканок или для получения хрустящей корочки у пиццы и выпечки.

