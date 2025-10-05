Забудьте про скребки: гениальный способ моментально убирает жир со стекла духовки

Вы узнаете:
- Чтобы вернуть духовке идеальную чистоту и блеск, достаточно простой пасты
- Результат — чистое, блестящее стекло духовки без жира и налёта
Чистка духовки — задача не из самых приятных, особенно если долго её откладывать: жир и загрязнения со временем прочно пригорают, и удалить их становится всё сложнее.
Однако для того чтобы вернуть духовке идеальную чистоту и блеск, достаточно простой пасты, которую легко приготовить всего из трёх доступных ингредиентов, пишет Express.
Что понадобится
- Уксус
- Пищевая сода
- Средство для мытья посуды (например, Fairy)
- Мягкая губка без абразивного покрытия
- Салфетка из микрофибры
Инструкция по применению
- Сначала смешайте по полстакана пищевой соды и воды — у вас получится густая паста.
- Добавьте несколько капель моющего средства, чтобы эффективно справиться с жиром.
- Пищевая сода мягко очищает, а средство для посуды помогает растворить жировые отложения.
- Нанесите смесь на стеклянную поверхность дверцы духовки и оставьте примерно на 15 минут.
- По истечении времени аккуратно потрите поверхность губкой, затем протрите микрофиброй.
- Если остались следы соды, протрите стекло тканью, смоченной в растворе уксуса (1 часть уксуса на 4 части воды).
- После этого вытрите поверхность насухо и отполируйте её чистой сухой тканью.
Результат — чистое, блестящее стекло духовки без жира и налёта.
Что означают символы на духовке: важные советы
Оказалось, что многие пользователи не до конца понимают значение символов на панели управления духовкой.
К примеру, значок с изображением вентилятора знаком большинству — это универсальный режим с равномерной циркуляцией горячего воздуха, который отлично подходит для приготовления блюд на нескольких уровнях одновременно.
А вот символ с одной горизонтальной линией в нижней части панели указывает на то, что включён только нижний нагрев. Этот режим идеально подходит для медленного приготовления, таких как тушение рагу, запеканок или для получения хрустящей корочки у пиццы и выпечки.
Смотрите видео - как отмыть духовку:
Ранее Главред писал о том, для чего нужен ящик под духовкой. Кухня должна быть организована так, чтобы все пространство приносило пользу.
Напомним, ранее читателей знакомили с материалом о том, как отмыть духовку народными методами. Какое средство лучше всего очищает духовку, если попробуете применить раствор, для приготовления которого нужно всего три компонента.
Другие новости:
- Тереть не нужно: как за минуты удалить жир со стекла духовки
- Как удалить стойкий жир с дверцы духовки: нужно смешать всего 2 ингредиента
- Как очистить всю духовку за 5 минут: женщина удивила своим методом уборки
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред