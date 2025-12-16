"Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки

Вкратце:
- Недавно 20 лет исполнилось фильму "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"
- Джорджи Хенли показала, как за это время изменились она и ее коллеги по сказке
В декабре 2005 года впервые на экраны вышел фильм "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" - экранизация романа "Лев, колдунья и платяной шкаф" Клайва Льюиса. Картина была отмечена множеством престижных наград, и стала настоящей новогодней классикой для киноманов всех возрастов.
К двадцатилетию "Хроник" Джорджи Хенли, которая сыграла юную Люси Певенси, в социальных сетях опубликовала серию замечательных фото - одно из них повторяло снимок с ней Скандаром Кейнсом, Уильямом Моусли и Анной Попплуэлл, исполнителями главных ролей, и режиссером фильма Эндрю Адамсоном.
"20 лет! Мы решили повторить эту фотографию в августе, когда Эндрю был в Лондоне. Мне не хватает слов, кроме как сказать спасибо Эндрю за то, что он создал настоящую магию и позволил нам стать ее частью, и спасибо всем, кто любит этот фильм так же сильно, как мы любили его снимать. Как же нам повезло!" - подписала фотографии Хенли.
На момент съемок первого фильма ей самой было 10 лет, Кейнсу - 14, Моусли - 18, а Попплуэлл - 17.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.
Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".
Читайте также:
- 54-летний бывший муж Дженнифер Энистон готовится впервые стать отцом
- Нереальная копия Бейонсе: дочь певицы и Джей Зи появилась на публике
- Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред