"Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки

Люси, Эдмунд, Питер и Сьюзен из "Хроник" стали совсем взрослыми.

https://glavred.info/movies/hronikam-narnii-20-let-kak-seychas-vyglyadyat-deti-aktery-iz-zimney-skazki-10724747.html Ссылка скопирована

Хроники Нарнии актеры тогда и сейчас - как изменились дети за 20 лет / коллаж: Главред, фото: скриншот из к/ф, imdb.com

Вкратце:

Недавно 20 лет исполнилось фильму "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

Джорджи Хенли показала, как за это время изменились она и ее коллеги по сказке

В декабре 2005 года впервые на экраны вышел фильм "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" - экранизация романа "Лев, колдунья и платяной шкаф" Клайва Льюиса. Картина была отмечена множеством престижных наград, и стала настоящей новогодней классикой для киноманов всех возрастов.

К двадцатилетию "Хроник" Джорджи Хенли, которая сыграла юную Люси Певенси, в социальных сетях опубликовала серию замечательных фото - одно из них повторяло снимок с ней Скандаром Кейнсом, Уильямом Моусли и Анной Попплуэлл, исполнителями главных ролей, и режиссером фильма Эндрю Адамсоном.

видео дня

"20 лет! Мы решили повторить эту фотографию в августе, когда Эндрю был в Лондоне. Мне не хватает слов, кроме как сказать спасибо Эндрю за то, что он создал настоящую магию и позволил нам стать ее частью, и спасибо всем, кто любит этот фильм так же сильно, как мы любили его снимать. Как же нам повезло!" - подписала фотографии Хенли.

На момент съемок первого фильма ей самой было 10 лет, Кейнсу - 14, Моусли - 18, а Попплуэлл - 17.

Хроники Нарнии актеры тогда и сейчас - как изменились дети за 20 лет / фото: instagram.com/georgiehenley

Хроники Нарнии актеры тогда и сейчас - как изменились дети за 20 лет / фото: instagram.com/georgiehenley

Хроники Нарнии актеры тогда и сейчас - как изменились дети за 20 лет / фото: instagram.com/georgiehenley

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом. Свадьбу певица планирует весной - к своему 80-летнему юбилею.

Также стало известно, что звезда "Секса в большом городе", 69-летняя англо-канадская актриса Ким Кэттролл, вышла замуж. Это четвертый брак "Саманты Джонс".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред