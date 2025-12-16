Укр
"Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки

Анна Подгорная
16 декабря 2025, 20:54
Люси, Эдмунд, Питер и Сьюзен из "Хроник" стали совсем взрослыми.
Хроники Нарнии
Хроники Нарнии актеры тогда и сейчас - как изменились дети за 20 лет / коллаж: Главред, фото: скриншот из к/ф, imdb.com

  • Недавно 20 лет исполнилось фильму "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"
  • Джорджи Хенли показала, как за это время изменились она и ее коллеги по сказке

В декабре 2005 года впервые на экраны вышел фильм "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" - экранизация романа "Лев, колдунья и платяной шкаф" Клайва Льюиса. Картина была отмечена множеством престижных наград, и стала настоящей новогодней классикой для киноманов всех возрастов.

К двадцатилетию "Хроник" Джорджи Хенли, которая сыграла юную Люси Певенси, в социальных сетях опубликовала серию замечательных фото - одно из них повторяло снимок с ней Скандаром Кейнсом, Уильямом Моусли и Анной Попплуэлл, исполнителями главных ролей, и режиссером фильма Эндрю Адамсоном.

"20 лет! Мы решили повторить эту фотографию в августе, когда Эндрю был в Лондоне. Мне не хватает слов, кроме как сказать спасибо Эндрю за то, что он создал настоящую магию и позволил нам стать ее частью, и спасибо всем, кто любит этот фильм так же сильно, как мы любили его снимать. Как же нам повезло!" - подписала фотографии Хенли.

На момент съемок первого фильма ей самой было 10 лет, Кейнсу - 14, Моусли - 18, а Попплуэлл - 17.

Актеры из к/ф Хроники Нарнии
Хроники Нарнии актеры тогда и сейчас - как изменились дети за 20 лет / фото: instagram.com/georgiehenley
Актеры из к/ф Хроники Нарнии
Хроники Нарнии актеры тогда и сейчас - как изменились дети за 20 лет / фото: instagram.com/georgiehenley
Актеры из к/ф Хроники Нарнии
Хроники Нарнии актеры тогда и сейчас - как изменились дети за 20 лет / фото: instagram.com/georgiehenley

