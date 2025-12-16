Их можно уверенно переводить на газ: рейтинг надежных и 'вечных' немецких авто

Для перехода на ГБО водителям рекомендуют выбирать лишь некоторые марки авто.

Какие авто подойдут для ГБО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как выбрать надежное авто для ГБО

Какие автомобили хорошо ездят на газе

Цены на бензин и дизель в Украине постоянно повышаются. Из-за этого многие водители размышляют над тем, чтобы перевести свой автомобиль на газ. Но не все транспортные средства хорошо переносят переход на ГБО.

Главред решил разобраться, на какие авто можно ставить ГБО.

Какие авто будут хорошо ездить на газе

Издание Твоя машина пообщалось с экспертами и составило рейтинг из ТОП-5 немецких автомобилей, которые можно смело переводить на газ. В него вошли такие марки:

Opel Astra

Отмечается, что классическая модель с 1,6-литровым бензиновым двигателем не боится газа.

"Очень простой и не капризный двигатель. Хорошо переносит работу с ГБО, но стоит следовать, чтобы установка была не менее, чем четвертого поколения и установлена качественно", - говорится сообщении.

Volkswagen Passat B5+/B6

Надежный мотор 2.0 MPI (BHW, ALT) также может легко перейти на ГБО. Но эксперты предупреждают, что нужно быть осторожным с версией 2.0 FSI, ведь речь идет о двигателе с прямым впрыском, который имеет большую чувствительность к настройкам.

Mercedes-Benz E-Class W211

Эти автомобили имеют легендарные двигатели серии M112, которые считаются очень выносливыми. Благодаря этому они могут работать без проблем с ГБО.

BMW 5 Series E39/E60

"Наличие сверхнадежных рядных "шестерок" M52 и M54 делает из пятой серии хороший вариант для ГБО. Здесь главное не ошибиться с регулировкой зазоров клапанов", - говорят эксперты.

Audi A4 B6/B7

Двигатели моторной гаммы Audi A4 B6/B7 являются образцом надежности, даже при переоборудовании под газ. Они демонстрировали невероятную выносливость даже под экстремальными нагрузками.

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

