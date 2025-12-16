Укр
"Путину все равно": Зеленский озвучил реальные ежемесячные потери России

Мария Николишин
16 декабря 2025, 14:23
Зеленский отметил, что Путин только считает средства, которые тратит на войну.
'Путину все равно': Зеленский озвучил реальные ежемесячные потери России
Зеленский раскрыл потери РФ

Главное из заявления Зеленского:

  • Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдат
  • Речь идет именно о погибших военных
  • Путину безразличны потери своей армии

В войне против Украины страна-агрессор Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдат. Речь идет не о раненых военных, а именно погибших. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин тратит "около 30 тысяч солдатских жизней на фронте" в Украине каждый месяц.

"Не раненых. 30 тысяч ежемесячно погибших. Был месяц, когда погибли 25 тысяч россиян. Другой месяц - 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, которые подтверждают эти смерти", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что "российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно - россияне не считают своих погибших, но они считают каждый доллар, каждое евро которые они теряют".

Сколько еще Россия может финансировать войну

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что Россия проигрывает войну экономически.

По его словам, время играет против российской экономики, против возможности России воевать и против российского государства как такового.

"Я не даю российской экономике лет - ей остались два-три квартала. Об этом свидетельствует динамика деградации российской экономики, введения и действия санкций против России и влияния санкций ВСУ", - говорит эксперт.

Война - последние новости

Как сообщал Главред, Россия отвергла предложение о рождественском перемирии с Украиной, которое накануне озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц. Москва якобы не заинтересована во временных паузах.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Кремль, вероятно, не поддержит изменения к мирному плану США, предложенные Украиной и европейскими партнерами. Таким образом Кремль фактически отказался от компромиссов по окончанию войны.

Кроме того, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел в Кремле провел совещание о ходе боевых действий в зоне так называемой "СВО" и приказал продолжать наступательные действия против Украины.

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

06:39

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

06:10

Как ВСУ бьют оккупантов и издеваются над бахвальством Путинамнение

