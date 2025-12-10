У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну

Бюджет РФ-2026 – это русские народные экономические сказки, Россия может воевать еще 2-3 квартала и точно ее проиграет в экономическом смысле, считает Новак.

Путин подписал бюджет Российской Федерации на 2026 год, отличительной чертой которого являются запланированные рекордные расходы на войну – более 38%. Причем все больше бремя финансирования войны РФ против Украины Кремль перекладывает на плечи россиян, а точнее их карманы. Ведь доходы России от продажи нефти и газа стремительно сокращаются, а война настолько пожирает запасы, что впервые в истории Центробанк РФ начал распродавать стратегические запасы золота.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, сколько лет Россия еще способна вести войну нынешней интенсивности, учитывая состояние ее экономики, каким образом Кремль будет шарить по карманам россиян, вытягивая деньги на войну, почему бюджет РФ на 2026 год является нереалистичным и будет не раз переписываться в новом году, какие роковые ошибки СССР повторяет Россия и к чему это приведет, а также почему экономически Россия однозначно проиграет войну.

Какие показатели, заложенные в бюджет РФ на 2026 год, свидетельствуют о проблемах в российской экономике, и каких именно проблемах

Российские экономисты – и оппозиционные, уехавшие из России, и провластные и якобы нейтральные, которые остаются там, – признают, что главной чертой федерального бюджета Российской Федерации на 2026 год является его нереалистичность. Он нереалистичен не только в доходной части, но и в расходной. Это обусловлено прежде всего тем, что при формировании бюджета "не заметили" того, что происходит с начала большого вторжения России в Украину в 2022 году. В частности расчеты проводились, отталкиваясь от гораздо более высоких цен на российские энергоресурсы. Но – ни таких цен, ни таких объемов продажи энергоресурсов уже давно нет. Тем не менее, российский бюджет писали, опираясь на такие параметры, будто он на 2021 год.

Если сравнивать российские бюджеты на 2021 и 2026 годы, то сразу бросается в глаза то, что значительно выросли расходы на российскую армию, военно-промышленный комплекс и на все, что прямо или косвенно связано с войной против Украины, – с 24% до 38%. То есть за последние пять лет Россия увеличила расходы на "оборону", а точнее на войну в 1,6 раз.

Главной чертой бюджета РФ на 2026 год является его нереалистичность, отметил Новак / Фото: t.me/news_kremlin

Возникает вопрос – за счет чего Россия увеличивает расходы на войну. В основном – за счет значительного сокращения социальных расходов: в 2021 году расходы РФ на социальные статьи составляли 38%, в 2026-м – уменьшены до 25%. Кроме того, в бюджете РФ на 2026 год значительно сокращены расходы на поддержку и развитие экономики: в 2021 году эти расходы составляли 17,6%, а в бюджете на 2026-й заложено лишь 10,9%. Иными словами, за счет значительного сокращения социальных расходов и расходов на поддержку и развитие российской экономики Россия увеличивает расходы на войну против Украины и содержание силовых органов.

Это свидетельствует о том, что Россия уверенно идет по пути СССР и повторяет его историю. Напомню, что высокая милитаризация экономики СССР привела к развалу Союза, причем даже без войны (ее не было на момент распада). Максимальные расходы Советского Союза на военно-промышленный комплекс составляли 39% бюджета СССР. Россия уже почти достигла этой отметки, заложив в бюджет-2026 более 38% расходов на войну и "оборону". То есть мы наблюдаем точное повторение первопричин развала Советского Союза, Россия шаг в шаг идет по пути Союза.

Основной причиной распада СССР была экономическая: советская экономика не выдержала гонки вооружений и расходов на ВПК, и в какой-то момент союзный бюджет утратил возможность финансировать бюджеты республик. То же самое сейчас происходит в российской экономике: федеральный бюджет больше не может на прежнем уровне финансировать бюджеты субъектов федерации. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что уже в 2025 году местные бюджеты значительно сократили расходы, причем даже расходы на нужды войны, например, на выплаты за подписание контрактов российскими гражданами с армией РФ. В большинстве регионов РФ сумма единовременной выплаты при подписании контракта уменьшилась с 3 миллионов рублей (в среднем) до 600 тысяч рублей. То есть в пять раз! Подчеркиваю, это основные расходы россиян, которые обеспечивают ведение войны против Украины, но даже они сокращаются. Если эти первоочередные для Кремля статьи местных бюджетов не выполняются, то можно представить, как финансируются на местах расходы, которые не являются приоритетными для российских властей.

Вы отметили, что бюджет РФ на 2026 год является нереалистичным. Зачем он формируется таковым? Картина искажается сознательно при формировании федерального бюджета? В этом году мы видели, что российский бюджет корректировался несколько раз, в частности, постоянно рос дефицит бюджета. Бюджет-2026 тоже будет постоянно переписываться из-за более мрачных для России реалий?

Принятый бюджет РФ на 2026 год российским властям придется корректировать, как и в этом году, поскольку в него заложены нереалистичные показатели доходов.

Увеличение расходов на силовые структуры, в том числе и армию, свидетельствует о том, что в 2026-м Россия не собирается снижать интенсивность боевых действий против Украины и не планирует ни мира, ни перемирия. В бюджете мы видим конкретные финансовые планы Кремля на год относительно войны: российские власти не планируют останавливаться и подписывать мирные соглашения, с идеями которых сейчас носятся американские и российские чиновники в бесконечных "мирных переговорах".

Россия в 2026 году не планирует ни мира, ни перемирия и будет продолжать войну, отметил Новак / Фото: Минобороны РФ

Поэтому Россия не планирует никакого мира, по крайней мере в 2026 году. Следовательно, расходная часть бюджета РФ будет увеличиваться, а доходная – уменьшаться. Поэтому бюджет россиянам придется пересматривать в течение 2026 года, причем не раз.

То, что российское правительство подало абсолютно нереалистичный бюджет на 2026 год, а Госдума РФ за него проголосовала, объясняется общей политикой приукрашивания действительности, когда раздуваются положительные показатели и преуменьшается роль отрицательных. Такой подход у России во всем – и в экономике, и в военной статистике. Ведь мы не раз слышали отчеты российского генштаба, в которых Путину докладывалось об "уничтожении 10 миллионов украинских военнослужащих", которых у нас никогда не было, об "уничтожении десятков тысяч украинских танков"которых у нас никогда не было, о "сбивании тысяч украинских самолетов", которых у нас также никогда не было, о "захвате Покровска" еще полтора года назад и "взятии Купянска" еще год назад.

Аналогичные подходы россияне применяют и в экономике – приукрашивают показатели, чем чрезвычайно искажают экономические реалии. Искаженные экономические реалии россияне перенесли и в основной финансовый документ государства – федеральный бюджет на следующий год. Это делается для того, чтобы показывать миру, что в России все хорошо, что российская экономика стабильна и бездонна, поэтому РФ может воевать бесконечно. Таким образом Москва пытается формировать впечатление, что Россию победить невозможно, поэтому с ней следует договариваться и соглашаться на все ее требования относительно территорий, ограничения численности украинского войска, русского языка и церкви и тому подобное. Вот для чего Россия приукрашивает свою экономическую действительность.

Впрочем, экономические реалии в России свидетельствуют об обратном: российская экономика, начиная с 2022 года, деградирует по всем основным направлениям, а со второй половины 2024-го и до сих пор она деградирует ускоренными темпами. Это происходит и из-за объективных экономических процессов, и в результате эффективных ударов ВСУ по ключевым экономическим объектам: энергетической инфраструктуре, нефтеперерабатывающим заводам, портам, перевалочным станциям, электросетям, электроподстанциям и т.п. Все это наносит большой экономический ущерб российской экономике, сокращая производство энергоресурсов РФ и их экспорт. Это в свою очередь уменьшает валютную выручку россиян и снижает общий показатель ВВП РФ.

Поэтому это такие себе "русские народные экономические сказки".

К каким проблемам может привести перекос расходной части бюджета в сторону военных, когда почти 40% расходов бюджета направляются на армию и силовой блок? Сколько лет страна может жить, направляя почти половину расходов своего бюджета на войну? Ведь это, мягко говоря, не совсем естественные условия для развития экономики – скорее, экстремальные...

Когда такая большая доля расходов бюджета направляется на войну и все связанное с ней, о развитии экономики речь вообще не идет. При таких условиях российская экономика не может и не будет развиваться.

Воевать Россия будет за счет, во-первых, россиян и сокращения социальных расходов, а, во-вторых, стремительной и динамичной деградации инфраструктуры, в частности жилищно-коммунального хозяйства.

Сколько Россия сможет таким образом финансировать войну, зависит от многих факторов: от динамики боевых действий и ситуации на фронте, интенсивности ударов Украины по экономическим объектам и динамики экономических потерь от этих ударов, санкционной политики США, Европы и других стран мира против России и тому подобное. То есть многие факторы будут влиять на способность России продолжать войну против Украины. Если динамика этих процессов будет расти, их удар по российской экономике будет все более болезненным, а, следовательно, Россия не сможет воевать долго.

Кремль собирается дальше воевать за счет россиян и подготовил ряд инструментов, чтобы вытягивать деньги из их карманов, отметил Новак / Фото: УНИАН

Есть ли в бюджете РФ на 2026 год свидетельства того, что Кремль уже начал "шарить по карманам" россиян, вытягивая из них деньги на войну?

Да, дальнейшее продолжение войны Россией возможно исключительно за счет россиян. Вытягивать деньги из карманов россиян на войну Кремль будет с помощью нескольких инструментов.

Во-первых, напрямую через увеличение налогов, в частности, налога на добавленную стоимость (НДС). Ставку по этому налогу уже увеличили с 20% до 22%. Это означает, что все российские производители и торговцы будут вынуждены переносить повышение НДС на цену на свою продукцию, товары и услуги. Поэтому россияне будут платить больше за все. Так, например, согласно бюджету РФ на 2026 год, Кремль за счет повышения НДС рассчитывает дополнительно получить почти 3 миллиона российских рублей. Но по факту этой суммы не будет, она будет значительно меньше, потому что экономика – это не прямая математика, и поступления в бюджет не увеличиваются ровно на столько, на сколько растут налоги.

Во-вторых, через банковскую систему, то есть через вклады россиян в российских банках. Это российские власти могут делать разными путями, например, заменяя вклады на ценные бумаги российских компаний (таких как Газпром или Лукойл) или облигации российского государства. То есть деньги россиян на депозитах российские власти могут заменить на какие-то ценные бумаги, в результате российские граждане или вообще не смогут снимать свои депозиты, или эта возможность будет ограничена определенными суммами.

В-третьих, посредством инфляции, то есть будут выше цены и больше суммы налогов от высоких цен на товары и услуги во всех сферах.

В-четвертых, посредством ликвидации льгот для малого и среднего бизнеса. Раньше при получении доходов до 60 миллионов рублей в год бизнес не платил НДС, а теперь – только при получении доходов до 10 миллионов рублей. Это означает, что весь средний бизнес и большинство малого бизнеса будут вынуждены теперь платить НДС в полном объеме, к тому же ставка НДС повышена до 22%. Все это является серьезным толчком для роста общей инфляции.

Все это ждет россиян уже в 2026 году, или это инструменты, которые российские власти могут задействовать в перспективе?

Все это уже принято и будет ждать российских граждан в 2026 году. Малый и средний бизнес теперь остается почти без льгот при уплате НДС, сам НДС увеличен, и есть большая вероятность, что у Кремля дойдут руки до вкладов россиян.

Впрочем, у российских властей остается еще один канал получения денег для войны – это неизбежная девальвация российского рубля. Сейчас курс искусственно поддерживается для создания видимости стабильности. Но это делать можно только до определенного времени. Рано или поздно с целью наполнения бюджета, доходную часть которого нарисовали нереальной, российским властям придется девальвировать рубль, причем даже более динамично, чем он бы обесценивался сам на основе рыночных механизмов. Это неизбежно, потому что российским властям придется латать дыру бюджета, которая будет значительно больше, чем ожидается. Для этого ей придется девальвировать рубль, чтобы валютные поступления от экспорта в рублевом эквиваленте были в значительно больших суммах.

Так российские власти будут вытягивать деньги из всех категорий россиян: и из самых бедных, и из середняков, и из богатых, и из российского бизнеса.

В 2026 году курс рубля может обвалиться, и доллар будет стоить 120-130 рублей, прогнозирует Новак / Фото: ua.depositphotos.com

До каких показателей может обвалиться курс рубля в 2026 году?

Говоря о будущем курсе рубля, можно ориентироваться на многочисленные заявления российских чиновников и представителей крупного экспорт ориентированного российского бизнеса, которые кричат, что им нужен курс "хотя бы 120-130 рублей за доллар". Такой курс возможен уже в 2026 году.

Курс рубля уже приблизился к психологической отметке – 100 рублей за доллар. Эта психологическая отметка точно будет преодолена в новом году. А дальнейший обвал рубля может быть даже неконтролируемым.

Какие еще инструменты Кремль может применить, чтобы наполнить бюджет войны? В частности, недавно была незаурядная новость о том, что впервые в истории Центробанк РФ начал распродавать стратегические запасы золота. О чем это свидетельствует?

Каждая страна в своем центральном банке имеет золотовалютные резервы. Хотя в наше время правильнее было бы говорить валютно-золотые резервы, потому что основную долю этих резервов составляют валюты разных стран. Вторая доля этих резервов – это ценные бумаги, в основном облигации также разных стран. Третья и наименьшая доля резервов – это золото и другие драгоценные металлы.

Если Центробанк РФ дошел до продажи наименьшей доли своих золотовалютных резервов, то есть золота, это означает, что две другие более крупные доли – облигации и валюты разных стран – в основном исчерпаны, то есть уже распроданы. Так что состояние ликвидных золотовалютных резервов Российской Федерации крайне печально, если появилась необходимость продавать золото и другие драгоценные металлы для латания дыр в бюджете.

На фоне нарисованного оптимистичного бюджета РФ на 2026 год продажа золота российским Центробанком является ярким доказательством плачевного состояния и бюджета РФ, и российских ЗРВ. Россия бы никогда не пошла на продажу золота, если бы у нее было достаточно других ресурсов.

Учитывая то, что происходит сейчас в переговорном процессе, и несколько странную (назовем это так) игру Трампа в пользу Москвы, как вы думаете, будут ли в 2026 году западные, в частности американские, санкции против России не то что усиливаться, а хотя бы сохраняться и по-настоящему действовать? Вот, например, относительно санкций США против компании Лукойл уже звучат странные сигналы.

После прихода к власти Трампа по предварительным итогам 2025 года можно констатировать, что международную санкционную политику против России теперь надо разделять на американскую, европейскую и других стран. Санкционная политика администрации Трампа меняется как порывы ветра: утром американцы принимают одни решения, а вечером того же дня решения совсем другие. Так же и риторика американских властей. Так, например, Трамп ввел санкции против компаний Роснефть и Лукойл, а теперь санкции против Лукойла якобы снимаются.

Важно понимать, что объем торговли и взаимных инвестиций между экономиками России и США является очень незначительным, если сравнивать товарооборот между РФ и Китаем, Европой или Индией. Поэтому значение американских санкций против российской экономики не слишком велико.

Гораздо большее значение имеют европейские санкции, особенно те, которые касаются функционирования нефтяного и газового "серого флота" России, в частности возможности судов этого флота швартоваться в европейских портах и возможности РФ продавать таким образом свои энергоресурсы.

Санкционная политика администрации Трампа меняется как порывы ветра, отметил Новак / Фото: Белый дом

Отношения с Китаем и Индией для России имеют гораздо большее значение, чем с Соединенными Штатами. Поскольку именно Китай и Индия до сих пор были крупнейшими покупателями российских энергоносителей. Но даже эти покупатели с 1 декабря 2025 года либо значительно сократили объемы закупок, а некоторые крупные покупатели из Китая и Индии вообще отказались покупать российские энергоресурсы.

Американская санкционная политика непрогнозируема, в отличие от европейской. Так, например, ЕС готовит 20-й санкционный пакет против РФ. Поэтому мы можем рассчитывать на европейскую санкционную политику и санкционные меры других стран, например, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и т.д., которые подключились и активно оказывают военную и финансовую помощь Украине, а также сохраняют санкции против России.

Насколько, по вашему прогнозу, сократятся доходы бюджета РФ в новом году от нефти и газа, не в последнюю очередь из-за украинских ударов по объектам российской нефтяной отрасли? Сможет ли нефтяная отрасль оставаться главной, которая будет насыщать деньгами российский бюджет?

Нефтегазовая отрасль в России была, есть и будет в ближайшие годы (пока РФ в ее нынешнем виде будет существовать) основным источником доходов и наполнения российского бюджета. Но уже сейчас по итогам 2025 года российская статистика фиксирует снижение добычи газа и нефтепродуктов примерно на 20% и уменьшение доходов от продажи газа и нефтепродуктов на 25%. Конечно, в 2026 году эти показатели будут только ухудшаться, и динамика роста этих негативных для России показателей будет зависеть от многих факторов: от реального выполнения международных санкций, и от эффективности ударов ВСУ по объектам энергетики РФ. От этих двух факторов будет зависеть и динамика производства энергоресурсов, и их продажи Россией за рубеж, и сокращение доходов России от ее основной отрасли – нефтегазовой.

В предыдущих интервью вы неоднократно называли Россию и российскую экономику "колоссом на глиняных ногах". Скажите, а что в 2026 году будет больше всего бить по этим и так шатким "ногам" экономики РФ?

Наиболее серьезный удар и по российской экономике, и по настроениям российского общества будет иметь вероятный блэкаут в РФ. Если ВСУ смогут устроить блэкаут в Москве, Петербурге и в европейской части России, это будет мощный экономический удар, потому что без электроэнергии не будут работать заводы, перекачивающие станции и порты. К тому же это будет сильный психологический удар по россиянам, причем по всем – от самых бедных и до российской элиты. Они во всю глотку кричали, что следует погрузить Украину в тотальный блэкаут, чтобы она осталась зимой в темноте и холоде, но если сейчас такая судьба бумерангом постигнет их самих, то, кроме прямых экономических потерь, это будет серьезным подрывом общего психологического состояния россиян.

Поэтому основная цель ВСУ на ближайшие месяцы, по моему мнению, заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москве.

Относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но посмотрите на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики. Украина наносит удары именно по объектам электроэнергетики и распределения электроэнергии вокруг Москвы и Московской области.

Дело в том, что система электроэнергии в России совсем не такая, как в Украине. У нас электросети построены по принципу паутины, а в РФ это линейная система. При таких условиях можно вывести из строя линию, а обесточены будут все населенные пункты, которые расположены на этой линии. То есть в России нет боковых линий, из которых в случае аварии или проблемы можно перебросить электроэнергию по сети, как по паутине, с других линий.

Россия однозначно проиграет войну, отметил Новак / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Поэтому российская сеть электроснабжения гораздо более уязвима, чем украинская. Поэтому мы и видим, что даже после серьезных попаданий по нашим ТЭС хоть и начинаются отключения электроэнергии, полных блэкаутов нет. И до сих пор быстро наши энергетики ликвидируют последствия российских ударов по инфраструктуре. А сама сеть позволяет достаточно быстро проводить ремонт разрушенных объектов и перебрасывать электроэнергию с других линий. Чего невозможно делать в российской системе электрораспределения.

Впрочем, действительно, чтобы добиться блэкаута хотя бы половины или части Москвы, в частности "центра принятия решений", нужно нанести еще несколько десятков точных ударов по местам распределения и генерации, которые обеспечивают электроэнергией столицу РФ.

Сравнивая бюджеты РФ и Украины на 2026 год и портреты экономик, что вы можете сказать по поводу того, кто из нас сможет продержаться дольше в условиях войны, пусть на один-два дня, но дольше противника?

Украинская экономика однозначно выдержит дольше, чем российская, причем не на один день и даже не на один год, а минимум на пять лет. В отличие от российской экономики, которая находится под санкциями, которые будут только нарастать, плюс сохранится невозможность России брать деньги извне, украинская экономика в прямо противоположной ситуации. Украина получает всестороннюю финансовую помощь, причем из многих источников: фактически нас поддерживают все без исключения международные организации, в том числе финансовые и экономические, а также правительства более 60 стран мира, которые составляют коалицию поддержки нашей страны. Причем помощь получается по принципу "столько сколько надо".

Именно это дает нам даже не надежду, а гарантию того, что экономика Украины точно выдержит войну дольше, чем экономика России. Причем не на день-два, не на год, а минимум на пять лет. Потому что большинство стран мира уже запланировали в своих бюджетах на следующие годы продолжение или даже увеличение финансовой помощи Украине. Почти все наши партнеры заложили такие планы на 2026-2027 годы, а многие из них запланировали помощь Украине вплоть до 2030 года.

Поэтому Украина еще долго будет получать финансовую помощь по принципу "столько сколько надо", в отличие от России, которую будут добивать санкциями по аналогичному принципу.

Сколько лет, по вашей оценке, Россия еще потянет войну нынешней интенсивности, учитывая состояние ее экономики? И есть ли шанс на завершение войны в 2026 году не в последнюю очередь из-за экономических проблем в России?

Как по мне, уже можно уверенно делать вывод о том, что Россия проигрывает эту войну экономически. Не в военном смысле, а в экономическом. Она повторит историю развала Советского Союза по экономическим причинам. А эти экономические проблемы что у СССР, что у России возникли из-за большой войны, которую они сами же и развязали. В этой войне Россия и погибнет.

Когда это произойдет? Я не даю российской экономике лет - ей осталось два-три квартала. Об этом свидетельствует динамика деградации российской экономики, введения и действия санкций против России и влияния санкций ВСУ.

Посмотрите хотя бы на ключевое для россиян направление фронта, куда они бросили самые большие и лучшие силы, – Покровское направление: там российские войска воюют без использования тяжелой техники, идут в атаку на мотоциклах, старых "Жигулях" и "буханках", а это свидетельствует о том, что российский ВПК не способен обеспечить даже приоритетное для РФ направление. В результате бои за Покровск идут уже больше года. Это яркая характеристика реального состояния российской экономики.

Следовательно, с экономической точки зрения, войну нынешней интенсивности Россия выдержит еще не более двух-трех кварталов. Именно по этой причине - стремительного движения российской экономики к краху, а России к развалу - и происходят эти игры с переговорами. Впрочем, время играет против российской экономики, против возможности России воевать и против российского государства как такового.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

