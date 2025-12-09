Укр
"Мы готовы сбивать вражеские дроны": президент Румынии сделал заявление

Инна Ковенько
9 декабря 2025, 20:07
Никушор Дан заявил, что Румыния готова сбивать дроны, которые нарушат воздушное пространство страны.
'Мы готовы сбивать вражеские дроны': президент Румынии сделал заявление
Румыния будет сбивать росийские дроны / Коллаж: Главред, фото: Shutterstock, facebook.com/NicusorDan.ro

Вкратце:

  • Президент Румынии заявил, что страна готова сбивать дроны, которые нарушают ее воздушное пространство
  • Это стало реакцией на инциденты с дронами РФ на территории Румынии, которые не были уничтожены

Президент Румынии Никушор Дан во время своего визита в Париж в разговоре с журналистами сказал, что Румыния готова сбивать дроны, которые нарушат воздушное пространство страны.

После последних случаев, когда российские беспилотники залетели на территорию Румынии, но не были уничтожены самолетами, которые поднимались в воздух, возник вопрос о том, может ли страна сбивать такие летательные аппараты. Об этом сообщает Digi24.

видео дня

Отмечается, что на пресс-конференции в Париже Дан заявил, что "наша страна готова".

Президент Румынии сказал, что до начала полномасштабной войны в Украине подготовка в армии Румынии велась по классической схеме, но после февраля 2022 года румынские военные адаптировались к технологическим разработкам.

"Сейчас мы в лучшем положении, чем месяц назад, а через три месяца будем еще лучше подготовлены, чем сейчас. Если у нас будут дроны, вы увидите, что мы будем их сбивать", - сказал Дан.

Сообщается, что Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.

Атака дронов на Польшу - мнение эксперта

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в комментарии для Главреда отметил, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября существенно отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли была случайностью.

По словам эксперта, единичные случаи пересечения границы еще можно было бы объяснить техническими неполадками или влиянием систем радиоэлектронной борьбы, однако массированная операция выглядит сознательно спланированной.

Мельник подчеркнул, что стратегическая цель Кремля заключается в демонстрации того, что Россия фактически ведет войну с НАТО, а долгосрочная задача - ослабление или разрушение Альянса.

Налет российских дронов на страны ЕС - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 ноября, во время комбинированного ракетно-дронового удара по Украине, Румыния поднимала истребители после вторжения беспилотника в ее воздушное пространство. Польша также превентивно подняла авиацию в небо, в частности истребители и самолет раннего радиолокационного наблюдения.

Кроме того, 13 сентября, на территорию Румынии, которая является членом НАТО, вторгся российский ударный дрон. БпЛА углубился на расстояние около 10 километров и находился в румынском небе почти 50 минут. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 10 сентября около двадцати российских беспилотников пересекли границу Польши. В ответ союзные войска и польская авиация открыли огонь и сбили вражеские аппараты. Это стало первым случаем, когда НАТО непосредственно уничтожило российские воздушные цели.

Читайте также:

Об источнике: Digi24

Digi24 - это румынский круглосуточный новостной телеканал и онлайн-портал (Digi24.ro), принадлежащий Digi TV и предлагающий актуальные новости, аналитику, а также прямые трансляции из Румынии и мира, фокусируясь на политике, экономике и общественных вопросах, позиционируя себя как независимое медиа. Об этом пишет Википедия.

війна в Україні новини Румунії атака дронів
"Удержание нецелесообразно": Сырский сделал важное заявление о Покровске

"Удержание нецелесообразно": Сырский сделал важное заявление о Покровске

21:04
Отключение света по-новому: в Украине приняли важные изменения по электроэнергии

Отключение света по-новому: в Украине приняли важные изменения по электроэнергии

20:27
"Близки к соглашению": Стубб раскрыл три документа, которые обсуждают на переговорах

"Близки к соглашению": Стубб раскрыл три документа, которые обсуждают на переговорах

19:59
Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

"Удержание нецелесообразно": Сырский сделал важное заявление о Покровске

Отключение света по-новому: в Украине приняли важные изменения по электроэнергии

Омоложение старых плодовых деревьев: три простых шага, которые вернут урожайность

"Мы готовы сбивать вражеские дроны": президент Румынии сделал заявление

"Близки к соглашению": Стубб раскрыл три документа, которые обсуждают на переговорах

Свет будут выключать по всей Украине: появились графики отключений на 10 декабря

Графики отключений затянутся: эксперт озвучил реальные сроки восстановления энергетики

Как избавиться от запаха жареной рыбы из квартиры: хитрость, о которой мало кто знает

Зеленский выразил готовность провести выборы в Украине - что известно

Украинцы массово раскупают старые авто: названы самые желанные модели ноября

У партнера экс-чиновника ГПЗКУ Андрея Задираки, который скрывается в Греции, нашли "бизнес в России" - СМИ

"Исторический факт": Путин выдал абсурдное заявление о территории Украины и вспомнил Ленина

Мирный план Трампа, который играет на руку РФ, на грани краха - The Telegraph

Выражение "мурашки по коже" можно забыть: есть более интересный украинский вариант

4 запрета, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 10 декабря

Армия РФ стремится окружить Гуляйполе и отрезать его от логистики - Волошин

Pantone назвал цвет года 2026: с чем сочетать нежный оттенок "Cloud Dancer"

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Родители ADAM сделали неожиданное признание жене у гроба: "Такая судьба нашего сына"

Доллар и евро стремительно взлетели: новый курс валют на 10 декабря

Трещина на лобовом стекле гарантирована: какие ошибки совершают водители зимой

Трамп требует провести выборы в Украине: В ЕС сделали заявление

В РФ засняли секретного сына ведущего Малахова

Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

Наташа Королева снова унизила свою невестку

Номинанты на "Золотой глобус 2026": кто стал лидером

Не про честность: Марина Боржемская рассказала о матери Узелкова

Не только "Зимородок" и "Постучись в мою дверь": топ-5 лучших турецких сериалов о любви

От нагара не останется и следа: простой и эффективный способ очистить кастрюлю

Подорожали сразу несколько продуктов: за что украинцам придется больше платить

Как в детстве: рецепт пончиков на Рождество, перед которыми никто не устоит

Как понять, что уже пора менять повербанк: эксперт назвал верные признаки

"Уже старая для Евровидения": Марта Адамчук рассказала, как ей отказали в Нацотборе

Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

Звезда "Поймать Кайдаша" отказывается от актерства - причина

Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что РФ имеет более сильную позицию

Под прикрытием курортов: Сальдо хочет передать Беларуси часть Херсонщины - ЦНС

Екатерина II уничтожила 800-летнюю историю: какой город Украины на 200 лет потерял имя

Сильвестр Сталлоне напугал поклонников публичным появлением

"Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после развода

После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

Только 2% гениев найдут скрытое число 29 за 10 секунд: удивительная головоломка

"Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез

"Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

РФ может победить без оккупации: Тука предупредил о новой стадии давления Кремля

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

Будет ли доллар по 43 гривны до конца года: аналитик сказал, к чему готовиться

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

