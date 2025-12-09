'Мы готовы сбивать вражеские дроны': президент Румынии сделал заявление

Никушор Дан заявил, что Румыния готова сбивать дроны, которые нарушат воздушное пространство страны.

Румыния будет сбивать росийские дроны

Президент Румынии заявил, что страна готова сбивать дроны, которые нарушают ее воздушное пространство

Это стало реакцией на инциденты с дронами РФ на территории Румынии, которые не были уничтожены

Президент Румынии Никушор Дан во время своего визита в Париж в разговоре с журналистами сказал, что Румыния готова сбивать дроны, которые нарушат воздушное пространство страны.

После последних случаев, когда российские беспилотники залетели на территорию Румынии, но не были уничтожены самолетами, которые поднимались в воздух, возник вопрос о том, может ли страна сбивать такие летательные аппараты. Об этом сообщает Digi24.

Отмечается, что на пресс-конференции в Париже Дан заявил, что "наша страна готова".

Президент Румынии сказал, что до начала полномасштабной войны в Украине подготовка в армии Румынии велась по классической схеме, но после февраля 2022 года румынские военные адаптировались к технологическим разработкам.

"Сейчас мы в лучшем положении, чем месяц назад, а через три месяца будем еще лучше подготовлены, чем сейчас. Если у нас будут дроны, вы увидите, что мы будем их сбивать", - сказал Дан.

Сообщается, что Высший совет национальной обороны Румынии в сентябре завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.

Атака дронов на Польшу - мнение эксперта

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в комментарии для Главреда отметил, что атака российских дронов на Польшу 10 сентября существенно отличается от предыдущих инцидентов и вряд ли была случайностью.

По словам эксперта, единичные случаи пересечения границы еще можно было бы объяснить техническими неполадками или влиянием систем радиоэлектронной борьбы, однако массированная операция выглядит сознательно спланированной.

Мельник подчеркнул, что стратегическая цель Кремля заключается в демонстрации того, что Россия фактически ведет войну с НАТО, а долгосрочная задача - ослабление или разрушение Альянса.

Налет российских дронов на страны ЕС - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 ноября, во время комбинированного ракетно-дронового удара по Украине, Румыния поднимала истребители после вторжения беспилотника в ее воздушное пространство. Польша также превентивно подняла авиацию в небо, в частности истребители и самолет раннего радиолокационного наблюдения.

Кроме того, 13 сентября, на территорию Румынии, которая является членом НАТО, вторгся российский ударный дрон. БпЛА углубился на расстояние около 10 километров и находился в румынском небе почти 50 минут. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 10 сентября около двадцати российских беспилотников пересекли границу Польши. В ответ союзные войска и польская авиация открыли огонь и сбили вражеские аппараты. Это стало первым случаем, когда НАТО непосредственно уничтожило российские воздушные цели.

