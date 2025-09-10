НАТО не станет отвечать РФ 5 статьей, но может тихо передать Украине дальнобойные ракеты - Мельник

Россия пытается действовать "ниже порога войны", чтобы избежать прямой квалификации своих действий как агрессии. Поэтому Польша инициирует консультации по статье 4.

Россия пытается действовать "ниже порога войны" - Алексей Мельник / Коллаж Главред

Ночью 10 сентября во время массированной атаки на Украину российские войска нарушили воздушную границу Польши беспилотниками по меньшей мере 19 раз в течение нескольких часов. В результате страны НАТО впервые применили силу против российских БПЛА и задействовали для их сбивания авиацию, в результате чего на территории были найдены обломки семи дронов и даже части ракеты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент "беспрецедентной провокацией", после чего НАТО официально активировало 4 статью НАТО для консультаций в рамках Альянса.

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал, какой ответ НАТО готова дать на агрессию РФ, почему россияне избегают прямых атак и каков замысел Кремля.

Какой была цель России в атаке на Польшу, чего она этим хотела добиться?

Исходя из того количества дронов, о которых сообщалось, это, в отличие от предыдущих инцидентов, скорее всего, - не случайность. Один или два эпизода еще можно было бы объяснить техническими проблемами или противодействием РЭБ. Но этот случай выглядит как целенаправленная и спланированная акция.

Чего пытается достичь Россия? Прежде всего, она постоянно, хотя и не всегда прямо, подчеркивает, что воюет с НАТО. Ее стратегическая цель - разрушить Альянс. Ведь прямое столкновение не оставляет России никаких шансов: оно либо завершится ее поражением, либо приведет к ядерной катастрофе. Поэтому все подобные действия - лишь один из примеров более широкой тактики. Можно вспомнить и другие провокации: вмешательство в GPS, инциденты в британских водах, подводные диверсии и тому подобное. Это все относится к так называемой войне ниже порога (below the threshold of war).

Смысл таких действий - поставить под сомнение позицию НАТО и втянуть союзников в дискуссию: следует ли это уже рассматривать как акт агрессии или еще нет. Таким образом Россия пытается внести раскол внутри Альянса. Ведь очевидно, что страны, которые чувствуют непосредственную угрозу (Польша, страны Балтии), будут настаивать на том, что это уже акт агрессии и надо реагировать.

Другие страны могут поддерживать противоположную точку зрения, и именно это расхождение приводит к подрыву доверия к коллективным гарантиям. Это же классический вопрос: кто готов умирать за Нарву? А теперь может возникнуть новый - кто готов умирать за Жешув?

То есть это и есть ключевая цель России на данном этапе. Если подобная провокация останется без должной реакции, тогда срабатывает другой механизм: сделан первый шаг - ничего не произошло, значит можно делать следующий. И тогда уже возможна попытка нанести удар, например, по объектам на территории Польши (например, логистический хаб для нужд Украины в Жешуве), чтобы проверить границу допустимого.

Что касается реакции НАТО, то, скорее всего, она будет выглядеть так: сначала - длительная дискуссия среди союзников, затем - попытка избежать эскалации. То есть попытка убедить Польшу согласиться с российской версией, что это якобы "случайность" или "ошибка". А уже дальнейшие последствия я частично описал, отвечая на первую часть вопроса.

Польша заявляет, что это была провокация, зато НАТО, насколько можно понять, не рассматривает это как непосредственную угрозу. В то же время появилась информация, что Польша попросила о применении четвертой статьи Устава НАТО, а не пятой. В чем заключается разница между этими статьями? И, соответственно, если говорить о дальнейшей реакции Евросоюза и НАТО в целом, насколько стоит ожидать серьезных шагов?

Речь идет о том, что это не является явным актом агрессии. Хотя Польша и заявила, что это агрессия, формально ситуация выглядит иначе. Ведь речь идет даже не о нарушении воздушного пространства. Для примера: если бы атака была осуществлена на воздушное судно или на корабль (которые считаются территорией государства), тогда это уже однозначно подпадало бы под определение акта агрессии - и, соответственно, под действие статьи 5 Устава НАТО.

В данном же случае Россия пытается действовать "ниже порога войны", чтобы избежать прямой квалификации своих действий как агрессии. Поэтому Польша инициирует консультации по статье 4. В их рамках страны-члены НАТО должны достичь консенсуса: рассматривать ли этот инцидент как акт агрессии или трактовать его как отдельный случай, который можно урегулировать дипломатическими средствами.

На чью реакцию больше рассчитывала Россия - европейцев или американцев? Или, возможно, она хотела показать что-то Китаю после недавнего визита Путина? Как Россия может этим воспользоваться?

Наиболее вероятно, что сейчас Москва просто будет наблюдать за развитием событий. Нельзя исключать, что этот инцидент спровоцирует раскол внутри польской власти, ведь там довольно напряженные отношения между президентом, его политическими силами и премьер-министром. Если вместо того, чтобы объединиться и отложить политические споры, они начнут обвинять друг друга, то российские стратеги могут поставить себе "плюсик" за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши.

Вторая плоскость - уровень НАТО. Здесь тоже ожидаются дискуссии. Россия будет внимательно следить, какой будет реакция Белого дома. Ведь, несмотря на то, что все члены Альянса формально "равны за столом", на политическом уровне именно США остаются главным гарантом.

Важно вспомнить, что за всю историю существования Северо-Атлантического альянса статья 5 была активирована только один раз - после терактов 11 сентября 2001 года. И даже тогда это была нетипичная ситуация, ведь агрессия исходила не от государства, а от террористической организации. Сейчас Россия будет пытаться использовать этот прецедент в своей пропаганде, мол, статья 5 работает только тогда, когда атакуют США, а все остальные союзники якобы "забыты".

То есть речь идет о подрыве доверия к коллективной системе безопасности и к самому Вашингтонскому договору. Россия будет наблюдать за дискуссиями и везде, где возможно, подпитывать информационный фон - в том числе через свою явную и скрытую "пятую колонну" внутри НАТО.

Ранее заявления генсека НАТО и отдельных лидеров государств о том, что Альянс "уже находится под атакой России", часто воспринимались как запугивание. Теперь это становится конкретикой. Но главный вопрос - хватит ли политической воли Запада, которой всегда не хватает, потому что именно сейчас для союзников наступил серьезный тест.

О чем говорится в 4 статье Устава НАТО / Инфографика: Главред

Если западные партнеры напрямую не отреагируют на эту российскую провокацию, может ли Европа начать активнее помогать Украине, в частности в нанесении дальнобойных ударов по российским объектам? Ведь мы слышали на Рамштайн о том, что отдельные страны согласились помогать с этим.

Скорее всего, сейчас НАТО и союзники обдумывают варианты реакции. В этом спектре могут быть как выражение обеспокоенности, дипломатические ноты - то есть достаточно слабые публичные ответы, - так и практические действия.

Речь идет о симметричном или асимметричном ответе. Я практически на сто процентов исключаю вариант прямого военного ответа союзников. Если есть способ ответить на это, то пусть это будет глубокое беспокойство в публичной плоскости. Там должны быть дипломатические ноты. А в непубличной плоскости Украине тихонько предоставили то, чем она может нанести удары по соответствующим объектам, то есть реально поразить способности России делать подобные вещи.

То есть речь идет не только о ПВО для Украины, но и о дальнобойных средствах, которыми можно поразить места производства, хранения и запуска беспилотников или ракет. Здесь уже также важно мастерство коммуникации. Это можно или делать абсолютно тихо, не объявляя публично, или сделать России намек, потому что она любит сигналы. Например, когда говорили об ударе РФ по Кабмину, то позиционировали это как "определенный сигнал". Здесь можно послать России сигнал, что ее действия не останутся без ответа. Но не выносить это на уровень официальных заявлений, а передать это по линии разведслужб и спецслужб, как это довольно часто практикуется.

Публично такой сигнал Путин, как я понимаю, воспримет только от Трампа. Но есть варианты, что его публичной реакции может и не быть, так?

Это еще один вариант ответа, на мой взгляд, наименее желательный - это очередной твит или сообщение в соцсетях, где пишут очень грозно с угрозами, но после этого ничего не происходит. Именно этот сценарий - худший. Когда мы вспоминаем Китай, Северную Корею или Иран, это тоже один из примеров того, на что рассчитывает Россия: много заявлений, но без каких-либо практических действий.

Россия показывает всем своим партнерам: хотите атаковать Тайвань? Смотрите, ничего не будет. Хотите запустить еще несколько ракет в сторону Японии? И это подтверждает основную идею: слова нынешнего хозяина Белого дома для России ничего не значат. Она делает все, чтобы подрывать Западный альянс и устанавливать свой так называемый порядок, который по сути является контролируемым хаосом.

Что касается реакции Трампа, во время критической ситуации пауза лидера государства (а Трампу, как правило, есть что сказать) вполне приемлема. Ведь проблема современной политики в том, что политики живут в условиях постоянного информационного напряжения, когда они часто вынуждены принимать решения без полной подготовки или с недостаточно собранной информацией.

Если бы Трамп быстро дал ответ, это был бы признак классической реакции в условиях информационного давления. Но то, что он не ответил, можно трактовать по-разному: либо же это его застало врасплох, либо же он и его команда осознали серьезность ситуации и решили взять паузу, чтобы обдумать дальнейшие действия.

О персоне: Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Подполковник запаса ВСУ, участник миротворческих операций Организации объединенных Наций. В Вооруженных силах Украины работал заместителем командира авиационной базы по летной подготовке.

