Враг нашел "слабое звено": эксперт объяснил новую тактику ударов РФ по Украине

Храпчинский объяснил, почему даже современные системы ПВО не всегда перехватывают все ракеты.

https://glavred.info/war/vrag-nashel-slaboe-zveno-ekspert-obyasnil-novuyu-taktiku-udarov-rf-po-ukraine-10715219.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты активизируют ракетные атаки / Коллаж: Главред, фото: Главред

Вкратце:

Россия активизировала запуск баллистических ракет по Украине

Во время последнего обстрела применили более 30 ракет

Октябрьские атаки включали около 95 ракет "Искандер-М"

Российские оккупанты увеличивают количество баллистики, которая запускается по территории Украины. Именно поэтому нам нужно больше систем противовоздушной обороны. Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью "Украинскому радио".

видео дня

"Враг использует большое количество воздушных объектов. А во время этого массированного обстрела (8 ноября) было применено 32 баллистические ракеты. Это очень важный аргумент, потому что на самом деле враг увеличивает количество баллистики, которая запускается по территории Украины", - отметил он.

Эффективность систем ПВО

Он привел пример, что только в октябре россияне выпустили по Украине около 95 ракет "Искандер-М".

"И здесь важно понимать, что, например, в зоне ответственности и работы средств противовоздушной обороны Patriot, эффективность этих систем составляла 67%. Это не совсем "вау", потому что если бы это было 70-80%, то тогда бы можно было сказать, что это гарантированно качественная работа систем ПВО", - пояснил эксперт.

По словам Храпчинского, Россия активно изучает расположение украинских систем ПВО и использует их слабые места.

"Понимая, например, что стоит система ПВО где-то на Киевщине и у нее есть только 2 пусковых установки, враг понимает, сколько там может пройти ракет. ... Поэтому враг использует эти слабые места и поэтому за счет количества пробивает нашу противовоздушную оборону", - отметил он.

Угроза дронов-камикадзе

Авиаэксперт подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается и с атаками дронами-камикадзе.

"Условно говоря, стоит мобильная огневая группа, которая может работать в одном направлении по одному "Шахеду", который летит. А представьте себе, если летит с нескольких направлений. Недостаточно просто средств, которые могли бы работать одновременно по этим "Шахедам". Поэтому именно недостаток большинства систем ПВО является ключевой проблемой того, что все же что-то долетает", - подчеркнул он.

Искандер / Инфографика: Главред

Храпчинский добавил, что именно поэтому президент подчеркивал необходимость 27 дополнительных систем Patriot и призвал партнеров помочь в усилении защиты украинского неба.

"Именно поэтому президентом было заявлено, что Украине нужно еще 27 систем Patriot. Именно поэтому говорится о поиске решений против "Шахедов", потому что их очень большое количество и сбивать "Шахеды", например, дорогими ракетами - это расточительство", - отметил авиаэксперт.

Комментарий военного эксперта о действиях Путина

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин пошел на принцип и не руководствуется какой-либо логикой. Для него принципиально любой ценой дожать Украину.

По его мнению, когда Путин сам придет к мысли о том, что война бесперспективна, что большего в ней он не получит, он может дать команду остановиться.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, завершится лишь тогда, когда одно из государств прекратит свое существование. Он прогнозирует, что война в Украине может продолжаться еще даже 2-3 года, поэтому нужно быть готовыми к этому.

Кроме того, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Россия готовится к длительному противостоянию, а не завершению войны, поэтому Украине нужно перейти к более широкому плану действий.

Напомним, что на Лиманском направлении продолжается активизация боевых действий. Российские войска сосредоточили значительные силы с целью повторного захвата города Лиман, который уже находился под оккупацией в 2022 году.

Читайте также:

О персоне: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред