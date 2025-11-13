Россия не остановится: Зеленский заявил о большой войне в 2029 или 2030 году

Главное из заявления Зеленского:
- Россияне хотят продолжать войну
- РФ может начать большую войну на Европейском континенте
- Нужно больше давления на Россию
Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы страна-агрессор Россия хотела остановиться. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
По его словам, нужно больше давления на Россию.
"Проблема в том, что, когда мы смотрим на военную промышленность России, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", - подчеркнул он.
Зеленский считает, если сильно надавить, россиянам понадобится пауза.
"Но мы должны признать, что они хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году - в этот период - начать такую большую войну. На Европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов", - говорится в сообщении.
Президент также добавил, что нужно думать о том, как остановить россиян сейчас в Украине и сделать все, чтобы уменьшить их способности.
"Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружия. Итак, это проблема, которую мы должны продумать", - подытожил глава государства.
Может ли Путин завершить войну
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин пошел на принцип и не руководствуется какой-либо логикой. Для него принципиально любой ценой дожать Украину.
По его мнению, когда Путин сам придет к мысли о том, что война бесперспективна, что большего в ней он не получит, он может дать команду остановиться.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, завершится лишь тогда, когда одно из государств прекратит свое существование. Он прогнозирует, что война в Украине может продолжаться еще даже 2-3 года, поэтому нужно быть готовыми к этому.
Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров говорил, что для прекращения войны в Украине обязательными условиями остаются "демилитаризация" и "денацификация". Москва не собирается менять требования в отношении Украины.
В то же время, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание РФ за военные преступления и гарантии, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".
