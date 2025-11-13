Укр
Россия не остановится: Зеленский заявил о большой войне в 2029 или 2030 году

Мария Николишин
13 ноября 2025, 10:59
Зеленский подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы уменьшить способности РФ.
Россия не остановится: Зеленский заявил о большой войне в 2029 или 2030 году
Зеленский заговорил о большой войне / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Зеленского:

  • Россияне хотят продолжать войну
  • РФ может начать большую войну на Европейском континенте
  • Нужно больше давления на Россию

Учитывая ситуацию на поле боя, мы не видим, чтобы страна-агрессор Россия хотела остановиться. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, нужно больше давления на Россию.

"Проблема в том, что, когда мы смотрим на военную промышленность России, мы видим, что они увеличивают свое производство. И, по нашим оценкам, они хотят продолжать эту войну", - подчеркнул он.

Зеленский считает, если сильно надавить, россиянам понадобится пауза.

"Но мы должны признать, что они хотят большой войны, готовятся, чтобы быть способными в 2029 или 2030 году - в этот период - начать такую большую войну. На Европейском континенте. Мы рассматриваем это как действительно большой вызов", - говорится в сообщении.

Президент также добавил, что нужно думать о том, как остановить россиян сейчас в Украине и сделать все, чтобы уменьшить их способности.

"Не давать им денег, которые они все еще могут получить из энергоносителей. И не давать им оружия. Итак, это проблема, которую мы должны продумать", - подытожил глава государства.

Может ли Путин завершить войну

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин пошел на принцип и не руководствуется какой-либо логикой. Для него принципиально любой ценой дожать Украину.

По его мнению, когда Путин сам придет к мысли о том, что война бесперспективна, что большего в ней он не получит, он может дать команду остановиться.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, общественный активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, завершится лишь тогда, когда одно из государств прекратит свое существование. Он прогнозирует, что война в Украине может продолжаться еще даже 2-3 года, поэтому нужно быть готовыми к этому.

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров говорил, что для прекращения войны в Украине обязательными условиями остаются "демилитаризация" и "денацификация". Москва не собирается менять требования в отношении Украины.

В то же время, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание РФ за военные преступления и гарантии, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".

