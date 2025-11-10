'Меньше будет предательством': Залужный назвал условие окончания войны в Украине

Залужный считает, что призывы к поспешному заключению мирного соглашения опасны.

https://glavred.info/war/menshe-budet-predatelstvom-zaluzhnyy-nazval-uslovie-okonchaniya-voyny-v-ukraine-10713950.html Ссылка скопирована

Условие окончания войны / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, facebook.com/vzaluzhnyi

Главное из заявления Залужного:

Украина не согласится на капитуляцию

Есть несколько условий для справедливого окончания войны

Украина будет продолжать бороться на фронте для обеспечения справедливости

Украина не согласится на капитуляцию, которая замаскирована под мирные договоренности. Об этом написал бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для издания The New York Post.

По его словам, справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание РФ за военные преступления и гарантии, что "ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы".

видео дня

"Что-либо меньше будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира", - подчеркнул он.

Посол также добавил, что Украина будет продолжать бороться на фронте, а также в политической и дипломатической плоскости для обеспечения справедливости и безопасности.

"Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости нашей цели: мир через победу, а не иллюзию", - считает Залужный.

Кроме того, по его мнению, призывы к поспешному заключению мирного соглашения опасны.

"Настоящего мира невозможно достичь, подписывая документы, пока российские ракеты убивают мирных жителей", - написал он, добавив, что это требует времени, силы и "непоколебимого понимания того, с кем мы имеем дело".

Валерий Залужный / Инфографика: Главред

Возможно ли завершение войны в 2026 году

Военный эксперт и содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что завершение полномасштабной войны, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины, в 2026 году маловероятно.

По его мнению, наиболее реалистичным сценарием сейчас является именно прекращение огня по линии соприкосновения.

"В 2026 году можно будет ожидать прекращения огня, если глава Белого дома Дональд Трамп снова не качнется в другую сторону", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, что Украина может столкнуться с "вечной войной" и медленным "распадом" территории, если Европа резко не усилит давление на страну-агрессора Россию.

Президент США Дональд Трамп считает себя способным повлиять на Путина и убедить его пойти на договоренности. Кроме этого, американский лидер в очередной раз отметил свою миротворческую миссию, мол, без него войны так и продолжались бы.

Представитель оборонного комитета Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский заявлял, что война России против Украины может закончиться или до конца 2025 года, или в начале следующего.

Читайте также:

О персоне: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред