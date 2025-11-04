Путин может сам объявить об окончании войны - когда интенсивность боев упадет

О чем сказал Горбач:
- Комплексное стратегическое поражение может заставить Путина закончить войну
- Внезапного прекращения боевых действий ожидать не стоит
- Активность боевых действий может снизиться со следующего года
Только военно-стратегическое поражение может заставить российского диктатора и военного преступника Путина закончить войну против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
Он отметил, что только масштабное военно-стратегическое поражение России - не только на фронте, но и в сфере военно-промышленного комплекса или из-за истощения ее ресурсов - может остановить войну такой интенсивности.
"Я не ожидаю внезапного прекращения боевых действий, но в следующем году, особенно после зимы, интенсивность боев может несколько уменьшиться из-за демотивации и истощения материальных ресурсов россиян", - рассказал Горбач.
По его мнению, доведение РФ до состояния истощения должно стать главной стратегической целью Украины и ее союзников. В то же время Горбач выразил сомнение, разделяют ли эту позицию европейские, а особенно американские партнеры.
Смотрите видео, в котором Владимир Горбач рассказал о развороте Трампа от России, спрогнозировал дальнейшее давление США на Москву, а также предостерег о начале Путиным войны на уничтожение и попытке превратить Киев в Бахмут:
В России назвали дату окончания войны - эксперт раскрыл замысел Кремля
Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний опроверг заявление спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева о том, что война в Украине может завершиться в течение года, назвав его неправдивым.
По его мнению, Дмитриев в панике рассказывает такие обещания, но реальность другая - война не закончится, пока у власти остается Путин и пока он жив, даже если сама Россия начнет распадаться.
По словам Загороднего, Украине нужно продолжать удары по территории РФ, создавать блэкауты в европейской части страны и доводить российскую экономику до коллапса.
"Это единственный сценарий, который нас устраивает. Все остальные сценарии для нас не существуют, потому что за них Россия и дальше будет воевать", - подытожил эксперт.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 ноября в нескольких регионах России прогремели взрывы. Громче всего было в Башкортостане, а также в Волгоградской и Нижегородской областях. Из-за угрозы беспилотников Росавиация временно закрыла аэропорты в Волгограде, Тамбове, Пензе, Саратове, Самаре, Уфе, Казани и Нижнекамске.
Тем временем российские войска продолжают давление на Покровск в Донецкой области, активно используя бронетехнику. Об этом сообщил майор Владимир Назаренко, заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины. По его словам, ситуация в городе остается чрезвычайно напряженной.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что после значительного наращивания сил вблизи Покровска Россия, вероятно, планирует дальнейшее наступление в Донецкой области в случае захвата города.
О персоне: Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
