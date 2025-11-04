Путин может сам объявить об окончании войны - когда интенсивность боев упадет

Горбач оценил перспективы войны на 2025 год, отметив, что после зимы интенсивность боевых действий может снизиться из-за истощения ресурсов России.

Путин может сам объявить об окончании войны - какое есть условие / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

О чем сказал Горбач:

Комплексное стратегическое поражение может заставить Путина закончить войну

Внезапного прекращения боевых действий ожидать не стоит

Активность боевых действий может снизиться со следующего года

Только военно-стратегическое поражение может заставить российского диктатора и военного преступника Путина закончить войну против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Он отметил, что только масштабное военно-стратегическое поражение России - не только на фронте, но и в сфере военно-промышленного комплекса или из-за истощения ее ресурсов - может остановить войну такой интенсивности.

"Я не ожидаю внезапного прекращения боевых действий, но в следующем году, особенно после зимы, интенсивность боев может несколько уменьшиться из-за демотивации и истощения материальных ресурсов россиян", - рассказал Горбач.

По его мнению, доведение РФ до состояния истощения должно стать главной стратегической целью Украины и ее союзников. В то же время Горбач выразил сомнение, разделяют ли эту позицию европейские, а особенно американские партнеры.

Смотрите видео, в котором Владимир Горбач рассказал о развороте Трампа от России, спрогнозировал дальнейшее давление США на Москву, а также предостерег о начале Путиным войны на уничтожение и попытке превратить Киев в Бахмут:

В России назвали дату окончания войны - эксперт раскрыл замысел Кремля

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний опроверг заявление спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева о том, что война в Украине может завершиться в течение года, назвав его неправдивым.

По его мнению, Дмитриев в панике рассказывает такие обещания, но реальность другая - война не закончится, пока у власти остается Путин и пока он жив, даже если сама Россия начнет распадаться.

По словам Загороднего, Украине нужно продолжать удары по территории РФ, создавать блэкауты в европейской части страны и доводить российскую экономику до коллапса.

"Это единственный сценарий, который нас устраивает. Все остальные сценарии для нас не существуют, потому что за них Россия и дальше будет воевать", - подытожил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 ноября в нескольких регионах России прогремели взрывы. Громче всего было в Башкортостане, а также в Волгоградской и Нижегородской областях. Из-за угрозы беспилотников Росавиация временно закрыла аэропорты в Волгограде, Тамбове, Пензе, Саратове, Самаре, Уфе, Казани и Нижнекамске.

Тем временем российские войска продолжают давление на Покровск в Донецкой области, активно используя бронетехнику. Об этом сообщил майор Владимир Назаренко, заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины. По его словам, ситуация в городе остается чрезвычайно напряженной.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что после значительного наращивания сил вблизи Покровска Россия, вероятно, планирует дальнейшее наступление в Донецкой области в случае захвата города.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

