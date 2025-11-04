Укр
"Трусит" 6-балльный шторм: страну накрыла сильнейшая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
4 ноября 2025, 16:00
Метеозависимым стоит быть осторожными, так как буря может негативно повлиять на самочувствие человека.
Украину накрыла новая магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Украину атаковала новая магнитная буря. Она очень сильная и может повлиять на здоровье. Об этом сообщает meteoagent.

После незначительного спада и затишья украинские регионы вновь оказались под влиянием магнитной бури. Она бушует с 28 октября с мощностью 6 баллов.

Ожидалось, что магнитная буря пойдет на спад после 31 октября, но она вновь ударила с новой силой. 1 ноября Украину атаковала 6-балльная магнитная буря. На таком уровне она продержалась до 4 ноября включительно. Ожидается, что 5 ноября она опустится почти до 2 баллов, а на следующий день ворвется почти с 5-балльной мощностью.

Украину накрыла новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышки класса С и М. Сообщается, что 4 ноября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 5 солнечных пятен.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", - говорится в сообщении.

Симптомы влияния магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

