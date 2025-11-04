Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

Вы узнаете:
Погода в Украине 5 ноября будет уже прохладно и дождливо. В то же время в некоторых областях задержится тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 5 ноября в западных областях температура воздуха опустится до 8-11 градусов тепла, а на юге будет 12-17 градусов тепла. Дожди ожидаются в Винницкой, Черновицкой, Одесской и Житомирской областях. 11-12 ноября будет серьезное похолодание в большинстве областей.
Погода 5 ноября
В Украине 5 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в юго-западных областях. В то же время будет сильный туман в южных и западных областях. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 3-8°, в западных и восточных областях 0-5° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 15°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +4
По данным meteoprog, 5 ноября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Кировоградской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +12...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Львовской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.
Погода 5 ноября в Киеве
В Киеве 5 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.
Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.
Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.
Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.
