Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 5 ноября

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

Где будут дожди

Погода в Украине 5 ноября будет уже прохладно и дождливо. В то же время в некоторых областях задержится тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 5 ноября в западных областях температура воздуха опустится до 8-11 градусов тепла, а на юге будет 12-17 градусов тепла. Дожди ожидаются в Винницкой, Черновицкой, Одесской и Житомирской областях. 11-12 ноября будет серьезное похолодание в большинстве областей.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / фото: ventusky

Погода 5 ноября

В Украине 5 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в юго-западных областях. В то же время будет сильный туман в южных и западных областях. Ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 3-8°, в западных и восточных областях 0-5° тепла; днем 8-13°, на юге страны до 15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 5 ноября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Кировоградской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +12...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Львовской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / фото: meteoprog

Погода 5 ноября в Киеве

В Киеве 5 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в Украине 4 ноября будет уже прохладно. В то же время в некоторых областях задержится тепло.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с 6 ноября ожидается новое потепление, а за ним - сильное похолодание, с минусовыми температурами.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине в первую неделю ноября будет теплой и комфортной. Средние показатели температуры воздуха окажутся существенно выше климатической нормы.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

