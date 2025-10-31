Ноябрь дебютирует неожиданным теплом: где в Украине потеплеет до +17

Вы узнаете:
Погода в Украине в субботу и воскресенье, 1-2 ноября, будет теплой и солнечной. Небольшие дожди вероятны на востоке Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Новый месяц года, на который всегда больше всего нареканий за его облачность, решит подкорректировать свой имидж и подарит украинцам по-настоящему теплую погоду и даже с солнышком", - рассказала она.
По прогнозу Диденко, в дневные часы температура воздуха по стране составит от +10 до +14 градусов, а на юге и западе поднимется до +17.
В большинстве регионов ожидается сухая погода с периодическим солнцем. Небольшие дожди вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
В столице ноябрь начнется приятным теплом. В Киеве 1 и 2 ноября осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +11...+13°C.
Какой будет погода в ноябре - прогноз народного синоптика
Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказал, что резкое похолодание ожидается в Украине в ноябре. После короткого бабьего лета с 20 по 28 ноября температура упадет на 10-13 градусов.
"А вот "зимнюю" погоду стоит ожидать в конце второй декады ноября. Уже будут и ночные морозы, заморозки и похолодание", - прогнозирует народный синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 31 октября в Украине ожидается теплая, но ветреная погода. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха поднимется до +15...+19°C, однако в северных и северо-восточных областях пройдут дожди, местами возможен снег.
Также, по прогнозу Диденко, 31 октября в Украине ожидается умеренно теплая погода. В Киеве возможен небольшой дождь, днем температура повысится до +10°C.
Кроме этого, метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что уже с начала ноября в Украину придут дожди, а в конце месяца - первые морозы и снег. Зима начнется с незначительными осадками без устойчивого снежного покрова.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
