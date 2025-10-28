Влупит -3 и будет сыпать снег: названы регионы, где будет непогода

Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 октября / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 29 октября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 29 октября будет местами дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 29 октября в Украине будут дожди разной интенсивности. Температура воздуха повысится до 13-15 градусов тепла. Ночью будет 3-8 градусов тепла. В дальнейшем в Украине будет более теплая погода.

В то же время в ближайшие дни будет магнитная буря.

"Вероятна головная боль, сосудистые обострения, слабость. Если эти проявления умеренные, все же стоит пойти подвигаться на свежий воздух - холода еще нет, дожди не особо донимают, движение и свежий воздух точно не лишними не будут", - написала Диденко.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 29 октября

В Украине 29 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Украине, кроме южных областей. На Закарпатье будет снег. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных, Житомирской и Винницкой областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на Закарпатье и юге страны до 16°. В Карпатах ночью умеренные осадки преимущественно в виде снега, днем небольшой мокрый снег и дождь; порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью от 1° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 29 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +9...+15 градусов.

Погода 29 октября в Киеве

В Киеве 29 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

