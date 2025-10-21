Холод или кратковременное тепло: в Укргидрометцентре объяснили, как изменится погода

В целом в ближайшие дни будет преобладать погода без осадков.

https://glavred.info/synoptic/holod-ili-kratkovremennoe-teplo-v-ukrgidrometcentre-obyasnili-kak-izmenitsya-pogoda-10708241.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине в ближайшие дни / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

В ближайшие дни - без осадков, но прохладно

С 22 октября - короткое потепление, затем снова похолодание

На этой неделе украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться. Об этом сообщила Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, в комментарии для Погода УНИАН.

видео дня

По ее словам, нынешняя погода еще находится в переходном состоянии. "22-23 октября будет более спокойная погода, но прохладная воздушная масса пока остается, поэтому температура будет зависеть от прояснений", - отметила Птуха.

Ночью 22 октября на востоке страны местами пройдут осадки, местами - с мокрым снегом. Это, как пояснила синоптик, остаточные проявления циклона, который в последние дни формировал облачную и дождливую атмосферу в большинстве регионов и постепенно отходит на восток.

Температурные показатели остаются умеренными: ночные - от +1° до +6°, дневные - +6°...+13° 21 октября. В течение 22-23 октября на западе и юге страны возможно повышение до +16°. В последующие дни дневная температура будет колебаться в пределах +10°...+15°, а на юге - местами до +17°...+19°.

В то же время, как отметила Птуха, потепление не будет стабильным. "Эта неделя, начиная с 22 октября, будет немного теплее, впрочем это все равно нестабильная погода с антициклоном, без осадков, - атмосферные фронты также будут проходить", - сказала она. По ее словам, возможны периодические дожди с прояснениями, а воздушные массы - несколько теплее.

Однако уже на следующей неделе синоптики не исключают новое снижение температурного фона. "Пока не можем сказать, что стабильно до конца месяца будет держаться в пределах значений, которые будут немного повышаться с 22-го", - подытожила представительница Гидрометцентра.

Итак, украинцам стоит не спешить прятать осенний гардероб - октябрь еще может удивить прохладными днями.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 21 октября. В западных, Винницкой и Одесской областях из-за заморозков 0-4 градуса объявили ІІ уровень опасности.

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказал, что уже с 21 по 27 октября осадки прекратятся и в Украину придет значительное потепление.

Больше о погоде в Украине

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред