Влупит 5-градусный мороз: названы регионы, где будет бушевать непогода

Ангелина Подвысоцкая
20 октября 2025, 18:40
Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -1 градуса.
Прогноз погоды в Украине на 21 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 21 октября
  • Где температура воздуха опустится до -5 градусов
  • Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 21 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 21 октября. В западных, Винницкой и Одесской областях из-за заморозков 0-4 градуса объявили II уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 21 октября в Украине станет теплее. Температура воздуха повысится до 10-15 градусов тепла. На северо-востоке будет прохладнее - 7-9 градусов тепла. Ближайшей ночью будут заморозки - до -3 градусов.

В этот день ожидаются дожди в восточных, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 21 октября

В Украине 21 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей Левобережья. Ветер будет северо-западным с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в западных, Винницкой и Житомирской областях заморозки в воздухе 0-5°; днем 8-13° тепла, на востоке и северо-востоке страны 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 21 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +7...+14 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -1...+12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября / фото: meteoprog

Погода 21 октября в Киеве

В Киеве 21 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 9-11°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине Олег Диденко погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
