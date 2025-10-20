Погода на завтра 21 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

Главред подробно расскажет, какая погода будет 21 октября в Киеве и других частях Украины.

Погода завтра / Фото: Главред

Погода в Украине завтра 21 октября удивит потеплением до +13°C: теплее всего будет на юге, на западе - солнечно, но прохладно

Завтра, 21 октября, погода в Украине будет разнообразной: в большинстве областей будет царить умеренное тепло, местами возможны осадки, прогнозирует meteoprog. Самую высокую температуру прогнозируют на юге - до +13°C, тогда как на западе ночные показатели могут опускаться до -1°C.

Север Украины (Чернигов, Сумы, Житомир) встретит новый день облачно, местами с дождями. Температура будет колебаться от +5°C ночью до +11°C днем.

В Киеве ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит от +6°C до +11°C, ветер слабый.

Западные области (Львов, Луцк, Ровно, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Хмельницкий) останутся под влиянием прохладного антициклона. Ночью от -1°C до +3°C, днем - до +12°C. Преимущественно солнечно, без осадков.

Погода в Украине 21 октября / Фото: скриншот

Центр страны (Винница, Черкассы, Кропивницкий, Полтава) будет иметь преимущественно облачную погоду, местами небольшие дожди. Температура днем от +11°C до +13°C.

На востоке Украины (Харьков, Луганск, Донецк) ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха днем составит +7...+9°C.

Юг Украины (Одесса, Николаев, Херсон) порадует жителей самыми высокими показателями - днем до +13°C, ночью около +4...+6°C. Преимущественно без осадков, с прояснениями.

В Крыму (Симферополь, Севастополь) синоптики прогнозируют тепло и переменную облачность. Температура будет колебаться от +5°C ночью до +13°C днем.

В целом 21 октября в Украине ожидается типичная осенняя погода - с утренней прохладой, солнечными периодами и небольшими дождями на востоке и севере.

Какой будет осень-2025 в Украине

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказал, что уже с 21 по 27 октября осадки прекратятся и в Украину придет значительное потепление.

Прогноз погоды на октябрь 2025 говорит, что теплее всего будет в центральных, южных областях и в Винницкой области. Температура будет до +22 - +23 тепла в некоторых районах.

На западе Украины максимальная температура будет до +21 градуса. На остальной территории погода будет холоднее. То есть Украину в эти даты накроет бабье лето.

9 климатических рекордов в Украине

Максимальная температура воздуха +42,0°С была зафиксирована 12 августа 2010 года на метеостанции Луганск;

Абсолютный минимум температуры воздуха -41,9°С 8 января 1935 года в Луганске;

Наиболее высокая температура 2 июня 1995 года на метеостанции Вознесенск (Николаевская область). В этот день поверхность почвы "раскалилась" до отметки 80°С;

Абсолютный минимум температуры поверхности почвы -46°С был зафиксирован 31 января 1987 года на метеостанции Купянск (Харьковская область);

9 климатических рекордов Украины / Инфографика: Главред

Наибольшее месячное количество осадков 580 мм было измерено во время катастрофического паводка в Карпатах в июне 1969 года. Для большей части территории Украины это почти годовое количество;

Наибольшее суточное количество осадков 278 мм было зафиксировано Карадагской обсерваторией (Крым) 2 сентября 1991 года;

Максимальная скорость ветра 50 м/с (180км/ч) была зарегистрирована 24 декабря 1947 года на метеостанции Ай-Петри в Крыму;

Максимальный диаметр гололеда 207 мм наблюдался в ноябре 2000 года на метеостанции Затишье (Одесская область);

Наибольшая высота снежного покрова 352 см была зафиксирована 25 марта 2006 года на снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область)

