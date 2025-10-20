Жесткий геомагнитный шторм пойдет на спад: когда закончится магнитная буря

Украина долгое время находилась под влиянием невероятно сильной магнитной бури.

https://glavred.info/synoptic/zhestkiy-geomagnitnyy-shtorm-poydet-na-spad-kogda-zakonchitsya-magnitnaya-burya-10707827.html Ссылка скопирована

Украину накрыла затяжная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украина находится под атакой затяжной магнитной бури. Ожидается, что скоро она пойдет на спад. Об этом сообщает meteoagent.

Своего пика мощность магнитной бури достигла 18 октября. Тогда она усилилась до семи баллов, что делает её достаточно сильной и может влиять на здоровье.

видео дня

На следующий день мощность бури опустилась до пяти баллов. Сегодня, 20 октября буря стала 4-балльной.

Ожидается, что 21 октября буря опустится и остановится на уровне трех баллов, а 22 октября её мощность будет минимальной.

Украина под атакой затяжной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С и М. Сообщается, что 20 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 35%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 25 солнечных пятен.

"Вспышка М1 может вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне планеты и незначительный солнечный радиационный шторм. В целом активность Солнца остается умеренной", - говорится в сообщении.

Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред