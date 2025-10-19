Влупит мороз, а потом придет потепление: в Украине будет резко меняться погода

Во многих областях Украины в эти дни будут сильные дожди.

Прогноз погоды в Украине на неделю / коллаж: Главред, фото: pexels

Погода в Украине в течение недели, 20-26 октября, будет неустойчивой. Ожидается много осадков и значительные колебания температуры воздуха. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

В начале недели будет похолодание, когда температура воздуха снизится ниже 0 градусов. До конца недели во всех областях будут дожди.

Прогноз погоды 20 октября

В понедельник, 20 октября, дожди и туман ожидаются в северных, центральных и восточных областях. Ветер будет северо-западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура воздуха ночью в западных регионах составит -3...+2 °С, в остальных областях +2...+7 °С; днем в Украине +5...+10 °С, в Крыму до +12 °С", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 20 октября / фото: meteoprog

Прогноз погоды 21 октября

Во вторник, 21 октября, днем дожди будут по всей Украине. Ночью и утром будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 градусов тепла.

"Температура воздуха ночью в западных регионах составит -2...+3 °С, в остальных областях +1...+6 °С; в дневные часы в Украине +7...+12 °С", - пишет Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября / фото: meteoprog

Прогноз погоды 22 октября

В среду, 22 октября, дожди будут в западных, северных областях. Также ожидается туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...+8 °С, на Левобережье местами около 0 °С; днем в Украине +8...+13 °С, в южной половине и Крыму +12...+17 °С", - пишет синоптик.

Прогноз погоды в Украине на 22 октября / фото: meteoprog

Прогноз погоды 23 октября

В четверг, 23 октября, в большинстве областей Украины будет дождливая погода. В южных и центральных областях возможны значительные дожди, лишь в западных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, на востоке юго-восточный, 5 - 10 м/с.

"Температура воздуха в ночное время +5...+10 °С, на юге +8...+13 °С; днем +9...+16 °С, в Крыму местами до +20 °С", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: Windy

Прогноз погоды 24 октября

В пятницу, 24 октября, дожди будут в восточных, северных и западных областях. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений со скоростью 5-10 м/с.

"Температура воздуха в ночное время составит +6...+11°С, днем +12...+17 °С", - пишет синоптик.

Прогноз погоды в Украине на 24 октября / фото: Windy

Прогноз погоды 25 октября

В субботу, 25 октября, по всей Украине прогнозируется теплая погода. Местами будут дожди. В южных областях ожидаются грозы. Ветер будет южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура воздуха в ночное время ожидается +7...+12 °С, днем +10...+16 °С, на юге Одесской области до +20 °С", - утверждает Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: ventusky

Прогноз погоды 26 октября

В воскресенье, 26 октября, в большинстве областей сохранится дождливая погода. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 - 8 м/с.

"Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +9...+14 °С, на юге +13...+18 °С", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября / фото: ventusky

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

