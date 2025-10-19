Влупит мороз, а потом придет потепление: в Украине будет резко меняться погода

Что узнаете:
Погода в Украине в течение недели, 20-26 октября, будет неустойчивой. Ожидается много осадков и значительные колебания температуры воздуха. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.
В начале недели будет похолодание, когда температура воздуха снизится ниже 0 градусов. До конца недели во всех областях будут дожди.
Прогноз погоды 20 октября
В понедельник, 20 октября, дожди и туман ожидаются в северных, центральных и восточных областях. Ветер будет северо-западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура воздуха ночью в западных регионах составит -3...+2 °С, в остальных областях +2...+7 °С; днем в Украине +5...+10 °С, в Крыму до +12 °С", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды 21 октября
Во вторник, 21 октября, днем дожди будут по всей Украине. Ночью и утром будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 градусов тепла.
"Температура воздуха ночью в западных регионах составит -2...+3 °С, в остальных областях +1...+6 °С; в дневные часы в Украине +7...+12 °С", - пишет Кибальчич.
Прогноз погоды 22 октября
В среду, 22 октября, дожди будут в западных, северных областях. Также ожидается туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...+8 °С, на Левобережье местами около 0 °С; днем в Украине +8...+13 °С, в южной половине и Крыму +12...+17 °С", - пишет синоптик.
Прогноз погоды 23 октября
В четверг, 23 октября, в большинстве областей Украины будет дождливая погода. В южных и центральных областях возможны значительные дожди, лишь в западных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, на востоке юго-восточный, 5 - 10 м/с.
"Температура воздуха в ночное время +5...+10 °С, на юге +8...+13 °С; днем +9...+16 °С, в Крыму местами до +20 °С", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды 24 октября
В пятницу, 24 октября, дожди будут в восточных, северных и западных областях. Кое-где возможен туман. Ветер ночью переменных направлений со скоростью 5-10 м/с.
"Температура воздуха в ночное время составит +6...+11°С, днем +12...+17 °С", - пишет синоптик.
Прогноз погоды 25 октября
В субботу, 25 октября, по всей Украине прогнозируется теплая погода. Местами будут дожди. В южных областях ожидаются грозы. Ветер будет южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура воздуха в ночное время ожидается +7...+12 °С, днем +10...+16 °С, на юге Одесской области до +20 °С", - утверждает Кибальчич.
Прогноз погоды 26 октября
В воскресенье, 26 октября, в большинстве областей сохранится дождливая погода. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 - 8 м/с.
"Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +9...+14 °С, на юге +13...+18 °С", - говорится в сообщении.
синоптики объявили штормовое предупреждение на 17 октября в Украине - І уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что украинцам стоит уже готовиться к изменению погоды. По ее словам, уже 19 октября ощутимое похолодание охватит практически всю Украину.
Диденко также заявляла, что по ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, 25-26 октября в Украине может стать теплее.
