Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

Температура воздуха начнет постепенно повышаться до +10...+14 градусов.

Синоптик назвала дату, когда ждать потепления / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Ближайшие дни, воскресенье и понедельник, по прогнозу будут самыми холодными, а уже со вторника, 21 октября, в Украине станет теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Относительно повышения температуры, то, как отметила она, "речь не идет о +20 градусов или что-то такое, потепление будет скромным, но оно, по прогнозу, ожидается".

"Температура воздуха начнет постепенно повышаться до +10...+14 градусов, а на юге и в западной части во второй половине недели и выше", - отметила Диденко.

Погода 20 октября

В понедельник, 20 октября, по ее данным, в большинстве областей Украины в течение дня предполагается +6...+9 градусов, на юге и на Закарпатье - до +11 градусов.

"Ближайшей ночью в западных областях будет холоднее всего, "минусы" - заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины минимально 1...+5 градусов", - рассказала синоптик.

Кроме того, по ее прогнозу, в понедельник повсеместно в Украине ожидаются дожди. Исключение составляют западные области, где даже будут "солнечные или звездные прояснения".

Погода в Киеве 20 октября

"В Киеве 20 октября погода - влажная и холодная, местами дождь, днем предполагается до +7...+8 градусов... Из ближайшей перспективы - теплее всего будет в Киеве в четверг, 23 октября", - добавила она.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине 20 октября будет местами дождливой и облачной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью составит +4°…+2°. Средняя температура днем составит +7°…+9°.

Погода 20 октября / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, во время выходных, 18-19 октября, погода в Украине будет неустойчивой и дождливой. Это произойдет из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической деятельности. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 19 октября будет местами дождливой и ветреной.

Украина находится под атакой сильной магнитной бури. После вспышек на Солнце она начала усиливаться.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

