Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

Виталий Кирсанов
19 октября 2025, 14:42обновлено 19 октября, 15:42
416
Температура воздуха начнет постепенно повышаться до +10...+14 градусов.
Синоптик назвала дату, когда ждать потепления
Синоптик назвала дату, когда ждать потепления / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Прогноз погоды от Натальи Диденко
  • Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Ближайшие дни, воскресенье и понедельник, по прогнозу будут самыми холодными, а уже со вторника, 21 октября, в Украине станет теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Относительно повышения температуры, то, как отметила она, "речь не идет о +20 градусов или что-то такое, потепление будет скромным, но оно, по прогнозу, ожидается".

видео дня

"Температура воздуха начнет постепенно повышаться до +10...+14 градусов, а на юге и в западной части во второй половине недели и выше", - отметила Диденко.

Погода 20 октября

В понедельник, 20 октября, по ее данным, в большинстве областей Украины в течение дня предполагается +6...+9 градусов, на юге и на Закарпатье - до +11 градусов.

"Ближайшей ночью в западных областях будет холоднее всего, "минусы" - заморозки 0-5 градусов, на остальной территории Украины минимально 1...+5 градусов", - рассказала синоптик.

Кроме того, по ее прогнозу, в понедельник повсеместно в Украине ожидаются дожди. Исключение составляют западные области, где даже будут "солнечные или звездные прояснения".

Погода в Киеве 20 октября

"В Киеве 20 октября погода - влажная и холодная, местами дождь, днем предполагается до +7...+8 градусов... Из ближайшей перспективы - теплее всего будет в Киеве в четверг, 23 октября", - добавила она.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине 20 октября будет местами дождливой и облачной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью составит +4°…+2°. Средняя температура днем составит +7°…+9°.

Погода 20 октября
Погода 20 октября / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, во время выходных, 18-19 октября, погода в Украине будет неустойчивой и дождливой. Это произойдет из-за влияния атмосферных фронтов и циклонической деятельности. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 19 октября будет местами дождливой и ветреной.

Украина находится под атакой сильной магнитной бури. После вспышек на Солнце она начала усиливаться.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

16:43Мир
Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

16:17Война
В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

15:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Последние новости

16:43

Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

16:24

FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: эксперт назвал три города под угрозой

16:17

Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

16:14

Украинцам завышали тарифы на коммуналку на миллионы: кому вернут средства

15:42

Тяжелые дни уже позади для этих знаков зодиака: кто обретет счастье

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
15:33

В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

15:27

После подписания "мирного соглашения" Трампа: война в Израиле снова возобновилась

15:15

Секрет горячих батарей: всё решает одна простая процедура с радиаторамиВидео

14:42

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

Реклама
14:41

Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь РождествоВидео

14:21

Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

14:04

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

14:02

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

13:59

Украина нанесла массированный удар по РФ, есть "прилеты": в Генштабе раскрыли детали

13:23

Во время встречи Трампа и Зеленского прозвучал тревожный сигнал относительно войныВидео

12:51

"Очень нескоро": появился тревожный сценарий прекращения войны в УкраинеВидео

12:44

"Королевский шлейф": женщина взяла из приюта крошечного котенка - что из него выросло

12:43

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила РоссияВидео

12:00

"Ситуация для России уже критическая": назван решающий год для правления ПутинаВидео

11:51

Китайский гороскоп на завтра 20 октября: Драконам - стресс, Петухам - подозрения

Реклама
11:51

Дроны-перехватчики ВСУ меняют правила войны: в Business Insider раскрыли детали

11:37

Встреча Трампа и Зеленского "дала добро" Путину на продолжение войны – Forbes

10:50

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

10:49

РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушенияФото

10:42

Чем завершится очередная серия переговоров между Трампом и Путиным?мнение

10:33

Почему 20 октября нельзя купать маленьких детей: какой церковный праздник

09:56

Украина с Трампом ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нетмнение

09:52

Смертельные удары ножом в голову: в Ирландии подросток убил 17-летнего украинца

09:45

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены

09:23

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 октября (обновляется)

09:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Водолеям - возможность, Девам - деньги

09:00

Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – ОлещукВидео

08:53

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Трамп вернулся к старым взглядам на РФ, США отдаляются от Украины - The Times

08:28

НПЗ и газоперерабатывающий завод: ВСУ мощно ударили по целям в Самаре и Оренбурге

07:35

Военная и финансовая помощь Украине значительно сократилась – NZZ

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти замок

05:30

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

04:43

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявлениеВидео

Реклама
03:35

Важный церковный праздник: что нельзя делать 19 октября

03:31

Учёные предупреждают: загадочная субстанция может оказаться гораздо ближе

02:30

Головоломка для людей с мозгом-сканером: нужно найти клевер среди карточного хаоса

01:25

Кто встречает трудности с улыбкой: астрологи назвали ТОП-3 самых позитивных знака

01:12

Путин заговорил об уступках на фронте и освобождении территорий - WP

18 октября, суббота
23:46

Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

23:06

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходнойВидео

22:37

"Нет решения": киевлянам назвали сроки переноса начала отопительного сезона

22:05

Авиация уже готова: РФ готовится к массированному обстрелу в ближайшее время

21:29

Путин проигрывает и теряет тысячи бойцов: западные СМИ о катастрофе стратегии РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять