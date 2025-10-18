Снег уже приближается: украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время

Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Украине 19 октября / фото: УНИАН

Погода в Украине 19 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 19-21 октября. 19 октября из-за сильных порывов ветра І уровень опасности объявили в западных, Винницкой и Одесской областях. 20-21 октября в этих областях из-за заморозков 0-4 градуса объявили II уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 18 октября дожди ожидаются в большинстве областей. Сухо будет только в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях. Температура воздуха в этот день повысится до +15 градусов. На западе будет холоднее всего - 8-12 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 4-10 градусов тепла.

19 октября в Украине резко похолодает до 4-8 градусов тепла. В большинстве областей ожидаются дожди и даже мокрый снег. Похолодание удержится и 20 октября.

Погода 19 октября

В Украине 19 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. Мокрый снег будет в западных и Житомирской областях. Ветер будет северо-западным и западным со скоростью 7-12 м/с. В западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, на крайнем юге страны до 10°; днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°. В Карпатах ночью мокрый снег, днем без осадков; температура ночью около 0°, днем 1-4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 19 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +10...+16 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +6...+10 градусов.

Погода 19 октября в Киеве

В Киеве 19 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

