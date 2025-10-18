Землю снова накроет масштабная вспышка: какими будут магнитные бури на выходные

К Земле движутся в целом четыре солнечные бури, сообщает физик Тамита Сков.

Землю накрыла буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Коротко:

Магнитная буря на Земле продлится в субботу, 18 октября.

Причиной является несколько корональных выбросов массы (КВМ) с Солнца

В субботу, 18 октября, на нашу планету снова будет влиять магнитная буря. Об этом сообщила Британская гелогическая служба, предупреждая о длительном возмущении магнитного поля Земли.

По прогнозам специалистов, в течение выходных до Земли дойдут несколько корональных выбросов массы, которые зафиксировали на Солнце в последние дни.

Специалисты отмечают, что часть этих солнечных выбросов могла объединиться во время движения к планете, образовав более мощный поток заряженных частиц, чем ожидалось. Это может усилить влияние бури на геомагнитное поле.

Напомним, недавно на Солнце наблюдали серию активных вспышек и корональных выбросов, направленных в сторону Земли. По словам физика космической погоды доктора Тамиты Сков, "к Земле движутся сразу четыре солнечные бури".

​ Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред ​

Как уменьшить негативное влияние магнитной бури - мнение врача

Чтобы легче пережить периоды геомагнитной активности, врачи советуют придерживаться простых правил.

Прежде всего, по словам Юрия Габорца, нужно принимать лекарства, которые назначил кардиолог, и не заниматься самолечением. Также он советует:

измерять давление дважды в день;

пить достаточно воды;

медленно и глубоко дышать;

массировать мышцы шеи;

умывать лицо и руки теплой водой, чтобы "перезагрузить" нервную систему.

Кроме того, врач советует употреблять валерьяну и магний В6. За два часа до сна лучше отказаться от новостей, телефона и кофе, а вместо этого выпить ромашковый чай.

"Когда нет геомагнитных бурь, вы нормально себя чувствуете. Тогда - контрастный душ, чтобы тренировать вегетативную нервную систему и сосуды", - рассказал он в TikTok .

Также ранее сообщалось, что на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури. По данным ученых, на Солнце неожиданно возросла активность. Это повышает риск возникновения мощных солнечных бурь, которые потенциально могут вызвать глобальные перебои в работе энергетических систем, а также проблемы со спутниковыми технологиями и связью.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

