Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Землю снова накроет масштабная вспышка: какими будут магнитные бури на выходные

Даяна Швец
18 октября 2025, 10:34
130
К Земле движутся в целом четыре солнечные бури, сообщает физик Тамита Сков.
Землю снова накроет масштабная вспышка: какими будут магнитные бури на выходные
Землю накрыла буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Коротко:

  • Магнитная буря на Земле продлится в субботу, 18 октября.
  • Причиной является несколько корональных выбросов массы (КВМ) с Солнца

В субботу, 18 октября, на нашу планету снова будет влиять магнитная буря. Об этом сообщила Британская гелогическая служба, предупреждая о длительном возмущении магнитного поля Земли.

По прогнозам специалистов, в течение выходных до Земли дойдут несколько корональных выбросов массы, которые зафиксировали на Солнце в последние дни.

видео дня

Специалисты отмечают, что часть этих солнечных выбросов могла объединиться во время движения к планете, образовав более мощный поток заряженных частиц, чем ожидалось. Это может усилить влияние бури на геомагнитное поле.

Напомним, недавно на Солнце наблюдали серию активных вспышек и корональных выбросов, направленных в сторону Земли. По словам физика космической погоды доктора Тамиты Сков, "к Земле движутся сразу четыре солнечные бури".

магнитная буря, влияние магнитной бури
​ Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред ​

Как уменьшить негативное влияние магнитной бури - мнение врача

Чтобы легче пережить периоды геомагнитной активности, врачи советуют придерживаться простых правил.

Прежде всего, по словам Юрия Габорца, нужно принимать лекарства, которые назначил кардиолог, и не заниматься самолечением. Также он советует:

  • измерять давление дважды в день;
  • пить достаточно воды;
  • медленно и глубоко дышать;
  • массировать мышцы шеи;
  • умывать лицо и руки теплой водой, чтобы "перезагрузить" нервную систему.

Кроме того, врач советует употреблять валерьяну и магний В6. За два часа до сна лучше отказаться от новостей, телефона и кофе, а вместо этого выпить ромашковый чай.

@haborets_clinic

Как легче переносить геомагнитные бури?

♬ оригинальный звук - клиника Юрия Габорца

"Когда нет геомагнитных бурь, вы нормально себя чувствуете. Тогда - контрастный душ, чтобы тренировать вегетативную нервную систему и сосуды", - рассказал он в TikTok .

Также ранее сообщалось, что на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури. По данным ученых, на Солнце неожиданно возросла активность. Это повышает риск возникновения мощных солнечных бурь, которые потенциально могут вызвать глобальные перебои в работе энергетических систем, а также проблемы со спутниковыми технологиями и связью.

Больше метеорологических новостей:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

11:38Мир
Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

10:05Война
Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, детали

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, детали

09:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

Последние новости

11:38

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

11:37

Розовая шляпа, девушка на лимузине и лимоны: мемы про "Холостяк" взорвали сеть

11:04

Как сделать устаревшие деревянные шкафы более современными: Топ-8 способов

10:52

Цены растут несколько недель подряд: в Украине безумно подорожал один продукт

10:47

Китайский гороскоп на завтра 19 октября: Тиграм - вина, Собакам - обиды

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
10:34

Землю снова накроет масштабная вспышка: какими будут магнитные бури на выходные

10:21

"Мама не разговаривала со мной": Цимбалюк раскрыл причину двух разводов

10:05

Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

09:45

Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая

Реклама
09:01

Россияне ударили по учебному заведению в Запорожье - там возник пожар, деталиФотоВидео

08:59

Путин готовится волнами атаковать Украину: в ГУР предупредили украинцев

08:10

Прогноз о войне на 2026 год – к чему готовиться Украине и Россиимнение

08:05

Реальные переговоры с РФ: Зеленский сказал, какой вопрос будет самым сложным

06:10

Переговоры о мире: на что действительно нужно обращать вниманиемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со старушкой за 51 секунду

05:32

Гороскоп на завтра 19 октября: Близнецам - увлекательный вечер, Рыбам - убытки

05:00

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

04:12

Выла от беспомощности: запроданка Тодоренко оказалась одна с тремя детьми

03:30

Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома

02:46

Почему кот выбирает спать вместе с вами: ветеринары назвали трогательную причину

Реклама
01:45

Переживают за других больше, чем за себя: самые сострадательные знаки зодиака

00:37

Здоровье придет на весь год: что нужно сделать 18 октября, приметы

17 октября, пятница
23:46

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

23:19

Что с собой делает предательница Ани Лорак: "На замок"

23:05

Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

23:01

Они не ломаются годами: названы три недорогих, но надежных корейских кроссовера

22:47

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

22:35

"Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу

22:32

Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки

22:26

"Гармонии не бывает": жена Влада Ямы сделала признание про отношения с танцором

22:05

"Ну ты пес": Леся Никитюк обалдела от образа Цимбалюка на премьере "Холостяка"

22:04

Абитуриентам на заметку: как выбрать университет и не пожалеть

21:51

"Очень стильный костюм": Трамп засыпал комплиментами ЗеленскогоВидео

21:45

гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

21:36

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

21:03

Чей на самом деле Луганск: казаки, восстание и выбор 1991 года

21:01

"Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали

20:54

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

20:53

Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

20:38

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

Реклама
20:19

Сильный ливень и II уровень опасности: Украину накроет настоящий Армагеддон

20:12

Как хоронили людей до и после крещения Руси - забытые ритуалы древних славянВидео

20:01

СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

19:22

"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

19:16

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:10

Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?мнение

18:58

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

18:23

Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

18:11

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

17:38

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять