Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
15 октября 2025, 14:34
Мощность бури внезапно выросла до пяти баллов.
магнитная буря
Украину атаковала мощная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину накрыла жесткая магнитной бури. Она очень сильно затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Самое мощное влияние за последнее время магнитная буря оказывала на человека 12 октября. Тогда её мощность была на уровне 8-ми баллов. На следующий день она стала слабее - 6 баллов.

14 октября магнитная буря опустилась до четырех баллов. На таком же уровне она была зафиксирована и сегодня, 15 октября. Ожидалось, что сила геомагнитного шторма пойдет на спад. Однако она вновь наберет свои обороты. 16 октября мощность бури вырастет почти до 6-ти баллов, а на следующий день опустится до пяти баллов.

магнитная буря
Украину атаковала мощная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 19 вспышек класса С и М. Сообщается, что 15 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 46 солнечных пятен.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм. Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

