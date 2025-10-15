Кратковременное потепление накроет Украину: названа дата похолодания со снегом и дождем

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 16 октября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 16 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 16-17 октября в Украине - І уровень опасности. Ночью ожидаются сильные заморозки - 0-3 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 16-17 октября в Украине будет сухо. В то же время ожидаются туманы. Температура воздуха повысится до 10-15 градусов тепла. На северо-востоке будет холоднее - 7-11 градусов тепла.

18 октября осадков станет больше. В этот день ожидается даже мокрый снег, также будет похолодание. 19 октября дожди накроют почти всю Украину. Дневная температура воздуха опустится до 5-9 градусов тепла. Ближайшее потепление ожидается 16-17 октября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 16 октября

В Украине 16 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На Закарпатье и Прикарпатье будет туман. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса, ночью в большинстве областей 1-6° тепла, также заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°; в дневные часы 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 16 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +7...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +2...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: meteoprog

Погода 16 октября в Киеве

В Киеве 16 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 10°. Ночью 16 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за заморозков синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

