Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Кратковременное потепление накроет Украину: названа дата похолодания со снегом и дождем

Ангелина Подвысоцкая
15 октября 2025, 19:47
699
Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +2 градусов.
Погода, снег, зима
Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 16 октября
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 16 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 16-17 октября в Украине - І уровень опасности. Ночью ожидаются сильные заморозки - 0-3 градуса.

видео дня
погода 16 октября
Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 16-17 октября в Украине будет сухо. В то же время ожидаются туманы. Температура воздуха повысится до 10-15 градусов тепла. На северо-востоке будет холоднее - 7-11 градусов тепла.

18 октября осадков станет больше. В этот день ожидается даже мокрый снег, также будет похолодание. 19 октября дожди накроют почти всю Украину. Дневная температура воздуха опустится до 5-9 градусов тепла. Ближайшее потепление ожидается 16-17 октября.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 16 октября

В Украине 16 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На Закарпатье и Прикарпатье будет туман. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса, ночью в большинстве областей 1-6° тепла, также заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°; в дневные часы 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 16 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +7...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +2...+10 градусов.

погода 16 октября
Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: meteoprog

Погода 16 октября в Киеве

В Киеве 16 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 10°. Ночью 16 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°", - сообщает Укргидрометцентр.

Из-за заморозков синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

погода 16 октября
Прогноз погоды в Украине на 16 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военных

Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военных

20:07Украина
Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

20:00Война
В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

19:53Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с вафлями за 29 секунд

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

Время признаний: для четырех знаков зодиака скоро откроется острая правда

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

"Все бойцы были ранены": РФ оккупировала три населенных пункта на Донбассе – DeepState

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Война в Украине на три года и удары РФ вглубь Европы: Сикорский сделал заявление

Последние новости

20:07

Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военных

20:00

Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

19:53

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты

19:49

Украинская блогерша потеряла более 6 миллионов гривен: стала известна новая схема мошенниковВидео

19:47

Кратковременное потепление накроет Украину: названа дата похолодания со снегом и дождем

Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от ПутинаДва сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина
19:33

Безобидная вещь из гардероба становится опасной за рулем - что не стоит носить в авто

19:30

"Как до войны больше не будет": известно, какая новая реальность ждет украинцев

19:10

РФ разрешила привлекать резервистов за рубежом: где Путин планирует их использоватьмнение

18:26

Уже до конца года: главный для украинцев продукт ощутимо подорожает

Реклама
18:19

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

18:13

Министр войны США пригрозил РФ и сделал заявление о завершении войны в УкраинеВидео

18:10

Порошенко выдал государственные РЭБы за собственную помощь армии, – заявление военного

17:57

"Не принимают ни свои, ни чужие": Дорн сделал скандальные заявления об Украине

17:52

Украина могла уже давно победить в войне, но все решил один нюанс - БудановВидео

17:34

Украинцам пересчитают тарифы на доставку газа: как узнать сумму уже сейчас

17:29

"Я бы с удовольствием его потревожил": Усик получил неожиданный вызов

16:56

РФ не отправит всю технику в Украину: раскрыт более "выгодный" план оккупантовВидео

16:54

"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянахВидео

16:48

Грызуны обходят стороной: автор раскрыл простые народные методы защиты деревьевВидео

16:41

В XIX веке в Украине появилась пирамида: где она находится и кому принадлежалаВидео

Реклама
16:38

Насколько древней является история Украины: почему идея Орианы до сих пор популярна

16:31

Евро продолжает безумно расти: новый курс валют на 16 октября

16:05

Почему россияне имеют успехи на фронте: в НАТО назвали главные причины

15:59

Хотела "по тихому": Лобода тайно выступила для известного российского футболистаВидео

15:52

Коробка передач будет служить дольше: что нужно сделать водителям в пробке

15:43

Штраф за забор: кого в Украине могут наказать на кругленькую сумму

15:25

Со стороны Беларуси есть угроза: Зеленский предупредил о намерениях врага

15:15

Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходитВидео

15:11

Секрет скрывали 90 лет - находка в центре Киева меняет учебники историиВидео

15:04

Проблема большинства женщин: что должно быть в шкафу современной женщины

14:55

"Интересы страны": в Кремле ответили Трампу и традиционно обвинили Украину

14:43

Зима без укусов: куда на самом деле исчезают комары во время зимних холодов

14:34

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

14:24

Стояла над детьми с ножом: бывший муж Бритни Спирс вспомнил жуткий инцидент

14:19

"Осознайте это": певец-воин Хлывнюк эмоционально обратился к украинцам

14:14

Пять маленьких хитростей iOS 26, которые сделают ваш iPhone лучше

14:07

Какой будет война в 2026-м и новый фронт Путина в Европе: Коваленко сделал прогнозВидео

14:05

Имели ли ваши предки тяжелую судьбу: путь рода спрятан в фамилии

13:47

Как быстро почистить грецкие орехи без молотка: быстрый и действенный лайфхакВидео

13:47

Дочь в коме 11 лет: как выглядит сын Высоцкой и Кончаловского

Реклама
13:17

Хотят взять в кольцо: оккупанты активизировались на новом отрезке фронта, детали

13:08

Почему Леся Украинка стала ключевой фигурой в российской пропаганде: объяснение исследователя

13:06

"Может загуляю": Алина Гросу призналась, чего боится в отношениях с мужем

13:01

Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Близнецам отпустить, Ракам - брать инициативу

12:45

РФ намерена окружить четыре города на фронте, выбрала два направления – Кротевич

12:42

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклойВидео

12:28

Без дождей и без снега: синоптик сказала, что скоро в Украине пригреет солнце

12:18

Дженнифер Энистон рассказала, почему отказалась от усыновления

12:16

"Жуков нервно курит": Коваленко назвал цену российского наступления в УкраинеВидео

12:05

"Не имеет аналогов в мире": Янович и Хоменко удивили своим решением

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотап
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять