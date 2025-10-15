Кратковременное потепление накроет Украину: названа дата похолодания со снегом и дождем

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 16 октября
- Где температура воздуха опустится до -3 градусов
- Когда вернутся дожди и снег
Погода в Украине 16 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 16-17 октября в Украине - І уровень опасности. Ночью ожидаются сильные заморозки - 0-3 градуса.
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 16-17 октября в Украине будет сухо. В то же время ожидаются туманы. Температура воздуха повысится до 10-15 градусов тепла. На северо-востоке будет холоднее - 7-11 градусов тепла.
18 октября осадков станет больше. В этот день ожидается даже мокрый снег, также будет похолодание. 19 октября дожди накроют почти всю Украину. Дневная температура воздуха опустится до 5-9 градусов тепла. Ближайшее потепление ожидается 16-17 октября.
Погода 16 октября
В Украине 16 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На Закарпатье и Прикарпатье будет туман. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.
"Над Украиной будет оставаться холодная воздушная масса, ночью в большинстве областей 1-6° тепла, также заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°; в дневные часы 7-12° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +2
По данным meteoprog, 16 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +7...+15 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +2...+10 градусов.
Погода 16 октября в Киеве
В Киеве 16 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура по области ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 10°. Ночью 16 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°", - сообщает Укргидрометцентр.
Из-за заморозков синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопления и повреждения коммунальной инфраструктуры.
Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.
В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.
