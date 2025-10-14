Влупят сильные заморозки: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 октября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 15 октября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

В каких областях будут дожди и снег

Погода в Украине 15 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, центральных, восточных и Сумской областях - І уровень опасности. Там ожидаются заморозки - 0-3 градуса мороза.

Прогноз погоды в Украине на 15 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 15 октября будет преобладать холодная погода. Ближайшей ночью будет 1-4 градуса тепла, а днем - 7-11 градусов тепла. Только на юге будет 11-15 градусов тепла. В этот день дожди ожидаются в Черниговской и Сумской областях.

Ожидается, что 25-26 октября может быть потепление.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 15 октября

В Украине 15 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на северо-востоке. На Закарпатье будет туман. Ветер будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в южных, центральных, восточных и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 6-11° тепла, в южной части до 14°; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 15 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +5...+14 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 0...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 октября / фото: meteoprog

Погода 15 октября в Киеве

В Киеве 15 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

